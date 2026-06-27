México

Nacionales: cuál es el precio de la gasolina este 27 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el precio de la gasolina y el diésel, debido al impacto que su costo tiene en el bolsillo.

Dicha inquietud es aún mayor cuando el costo de los carburantes depende de múltiples factores y cambia todos los días.

Por ello es importante estar actualizados, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dan a conocer constantemente los precios actualizados de los combustibles en estados y ciudades.

PUBLICIDAD

Este es el precio de los carburantes de hoy

La gasolina magna está en un promedio de 23.695 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.482pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.134 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nacionalesmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 27 de junio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 27 de junio

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 27 de junio

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 27 de junio

Cuánto dinero necesitas acumular en tu Afore para recibir una pensión mayor al salario mínimo en México

Las opciones para incrementar tu pensión bajo la Ley 97 incluyen aportaciones voluntarias, retrasar la edad de retiro y estrategias de ahorro que pueden acercarte a una pensión mensual superior al salario mínimo

Cuánto dinero necesitas acumular en tu Afore para recibir una pensión mayor al salario mínimo en México

¿Quién pasará a octavos en el México vs Ecuador? Este es el resultado que anticipa la inteligencia artificial

El Tri llega invicto, con seis goles, la portería en cero y el respaldo de su afición en el Estadio Azteca

¿Quién pasará a octavos en el México vs Ecuador? Este es el resultado que anticipa la inteligencia artificial

Argelia vs Austria en VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo J en Kansas City por el Mundial 2026

Ambos conjuntos llegan al encuentro con 3 puntos y tras perder con Argentina, en la disputa por el segundo lugar para los dieciseisavos de final

Argelia vs Austria en VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo J en Kansas City por el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Marina golpea a Los Salazar: detiene a “El Monstruo” junto con tres sicarios en Ciudad Obregón

Detienen en Veracruz a mujer relacionada con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

Golpe al Cártel de Sinaloa en Durango: aseguran 46 vehículos, inmuebles y arsenal

ENTRETENIMIENTO

Sandra Cuevas respalda la demanda de la hija de Carmen Salinas contra Emiliano Aguilar: “Se le debe poner un alto”

Sandra Cuevas respalda la demanda de la hija de Carmen Salinas contra Emiliano Aguilar: “Se le debe poner un alto”

Alfredo Adame vuelve a la Marcha del Orgullo en CDMX en medio de choques con la prensa y conflicto con su hijo

Galilea Montijo desata a rumores de boda con su novio Isaac Moreno, sigue usando el anillo

Sofía Montaño nos habla de ¡MUAK!, la obra de teatro sobre política contada a través de la música y el espectáculo

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

DEPORTES

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

¿Quién pasará a octavos en el México vs Ecuador? Este es el resultado que anticipa la inteligencia artificial

Argelia vs Austria en VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo J en Kansas City por el Mundial 2026

Con emotivo video, Sudáfrica se despide México tras conseguir su boleto a dieciseisavos del Mundial 2026

México gana el Grupo A del Mundial 2026: en qué lugar quedaron Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia tras la jornada 3