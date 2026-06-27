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Elecciones Nuevo León 2027: ¿Quién es Waldo Fernández, senador que busca liderar la Cuarta Transformación?

Participa en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del estado

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Participa en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del estado
Participa en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del estado

Waldo Fernández se ha consolidado como uno de los perfiles más visibles de Morena en Nuevo León de cara al proceso electoral de 2027. Actualmente, el senador con licencia participa en el proceso interno para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una posición estratégica dentro del partido rumbo a la renovación de la gubernatura.

Originario de Monterrey, Waldo Fernández es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y cuenta con estudios especializados en seguridad nacional, defensa y estrategia. Antes de desarrollar su carrera política desempeñó diversas responsabilidades tanto en el sector privado como en la administración pública federal.

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Del Congreso local al Senado de la República

Su trayectoria política comenzó en el ámbito legislativo estatal, donde fungió como diputado local en el Congreso de Nuevo León. Posteriormente fortaleció su presencia dentro del movimiento encabezado por Morena y participó en las elecciones federales de 2024 como integrante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Como resultado de ese proceso electoral, obtuvo un escaño en el Senado de la República junto con su compañera de fórmula, Judith Díaz, convirtiéndose en uno de los representantes de Nuevo León en la Cámara Alta.

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En 2026 solicitó licencia temporal al Senado para incorporarse de lleno al proceso interno de Morena, mediante el cual se elegirán las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación, consideradas la antesala de las candidaturas a las gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

Waldo Fernández, senador con licencia y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, busca fortalecer su presencia territorial rumbo al proceso interno de Morena de cara a las elecciones de 2027
Waldo Fernández, senador con licencia y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, busca fortalecer su presencia territorial rumbo al proceso interno de Morena de cara a las elecciones de 2027

Su apuesta para la coordinación de Morena en Nuevo León

Durante su registro como aspirante, Waldo Fernández estuvo acompañado por cientos de simpatizantes que lo respaldaron en su llegada al World Trade Center. Ahí aseguró que buscará mantener el trabajo territorial que ha desarrollado como senador y recorrer nuevamente los municipios del estado para conocer de primera mano las necesidades de la población.

“Vengo a hacer un compromiso: darle continuidad al trabajo que he desempeñado como senador; seguir tocando puertas, seguir recorriendo el territorio y entendiendo las necesidades de la gente”, expresó durante su mensaje.

El legislador también sostuvo que Nuevo León requiere un gobierno con una visión social y humanista, en el que las decisiones públicas tengan como prioridad el bienestar colectivo.

En ese sentido, afirmó que la política debe orientarse a transformar la vida de las personas y no a intereses particulares. Asimismo, destacó el respaldo que ha recibido de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM, al señalar que su trayectoria en el Senado ha sido posible gracias al apoyo ciudadano y al proyecto de la Cuarta Transformación.

El camino rumbo a las elecciones de 2027

Fernández hizo además un llamado para que el proceso interno se desarrolle en un ambiente de respeto entre quienes buscan la coordinación estatal, al tiempo que reconoció el trabajo de los demás aspirantes.

Finalmente, aseguró que su estrategia estará enfocada en fortalecer la presencia territorial del movimiento en todo Nuevo León y mantener un contacto permanente con la ciudadanía.

Con este registro, Waldo Fernández se suma formalmente a la competencia interna de Morena rumbo a las elecciones de 2027, en las que el partido buscará mantener su crecimiento político en Nuevo León y competir por la gubernatura con una candidatura surgida de su proceso interno.

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