¿Distanciadas? Fabiola Campomanes responde sobre su amistad con Yolanda Andrade

(Instagram)

Fabiola Campomanes se refirió a su relación con Yolanda Andrade tras los rumores sobre una supuesta distancia entre ambas, al ser cuestionada por la prensa sobre la salud de la conductora.

En mayo pasado, se reportó que Yolanda Andrade atravesaba un momento complicado de salud, situación que reavivó el interés sobre su círculo cercano.

La relación entre Fabiola Campomanes y Yolanda Andrade

Durante el encuentro con los medios, Fabiola Campomanes afirmó que la amistad sigue, aunque reconoció que no ha tenido contacto reciente con Andrade.

Su frustración llegó al punto de las lágrimas y de asegurar que ella no necesita pasar por situaciones negativas. (Captura de pantalla La Granja VIP)

“La amistad sigue, claro que sí. Y seguirá. Yo tengo recuerdos y momentos con cada una de ellas increíbles que marcaron mi vida”, dijo la actriz en su encuentro con reporteros.

PUBLICIDAD

Al ser consultada sobre los famosos encuentros de “tecito” entre amigas, reconoció que Andrade no la ha llamado, pero negó cualquier disgusto: “No hay ningún disgusto. Cada quien crece y se separa, y se vale. Eso no significa que digas: ‘Ay, no me cae bien’. Para nada”.

La famosa fue clara ante las preguntas sobre si Yolanda Andrade está enfrentando una recaída de salud.

“No sé nada. Ya les he dicho siempre que a mí no me pregunten por mis amigas, porque yo no me gusta hablar de las vidas de otras personas”, respondió Campomanes.

PUBLICIDAD

(IG: @yolandaamor)

Fabiola Campomanes sobre su físico

Durante la charla con reporteros, Fabiola Campomanes habló sobre su rutina de belleza y los retos de envejecer en el medio del espectáculo. Admitió que ha enfrentado dificultades por procedimientos estéticos:

“Por andar de vanidosa, ya me pasaron dos, tres desgracias”, comentó. La actriz reconoció que su piel se volvió hipersensible y que ahora se maquilla solo para cubrir manchas, evitando excesos.

PUBLICIDAD

Campomanes también se refirió a la presión de mantener una imagen pública:

“El público es muy exigente y a la gente se le olvida que somos humanos, que estamos creciendo, que todos vamos a sufrir cambios tanto en nuestro físico como a nivel hormonal”. La actriz señaló que antes recurría a filtros digitales tras sentirse inconforme con su apariencia, pero que actualmente busca aceptarse.

PUBLICIDAD

Foto: Cuartoscuro

Al hablar sobre el duelo por la pérdida de su madre, compartió: “Hablar del duelo es bien difícil y bien duro, porque nadie sabemos cuánto te va a durar”. Explicó que agradece haber podido cuidar a su mamá en sus últimos meses y que el proceso la ha hecho reflexionar sobre la vida y la muerte.

El estado de salud de Yolanda Andrade

En mayo de 2026, Yolanda Andrade habría sufrido una recaída en su salud. Montserrat Oliver, amiga cercana, agradeció el apoyo del público y confirmó que “hoy no está bien”.

PUBLICIDAD

Días antes, la propia Andrade reveló que enfrenta otra enfermedad dolorosa además de los problemas previos. Los detalles sobre su estado actual se mantienen reservados, pero la preocupación entre su círculo cercano persiste.