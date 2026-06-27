Galilea Montijo desata a rumores de boda con su novio Isaac Moreno, sigue usando el anillo

Isaac Moreno y la presentadora Galilea Montijo posan juntos en una imagen que destaca su química y estilo. (Galilea Montijo: Instagram)

Galilea Montijo reavivó los rumores de boda con Isaac Moreno después de aparecer con un anillo en la mano izquierda durante su cumpleaños 53, hace algunas semanas, una imagen que desató especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio y que ella no confirmó ni negó cuando fue cuestionada por la prensa.

El revuelo tomó fuerza días después del festejo, cuando la conductora reaccionó con humor ante las preguntas sobre su situación sentimental.

La joya que detonó la conversación fue descrita como plateada y con apariencia de diamante. En las celebraciones hechas en el foro de Hoy, Isaac Moreno, su novio, también la sorprendió con flores y un gesto romántico que alimentó la interpretación de que la pareja ya habría dado el siguiente paso.

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El anillo apareció primero en videos del cumpleaños y después en un evento en CDMX

Galilea Montijo ha usado un bello anillo desde hace algunas semanas Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

El rumor no se quedó en las publicaciones del cumpleaños. Durante un evento en Campo Marte de la CDMX para ver el partido de México contra Chequia, reporteros volvieron a fijarse en el anillo que Galilea llevaba en la mano izquierda.

En ese encuentro con medios, la conductora también respondió sobre su futuro profesional. La conductora señaló que afirmó que su contrato con Televisa sigue vigente hasta diciembre y que hasta entonces no piensa en otros proyectos.

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Sobre la versión de una propuesta de matrimonio, la respuesta fue menos directa. Galilea Montijo no dio una confirmación verbal, hizo un gesto acompañado de una sonrisa y después mostró a las cámaras la joya, lo que mantuvo abiertas las especulaciones sobre si se trata de algo más que un accesorio.

La relación entre la conductora y el modelo español comenzó a llamar la atención en 2023

“No la había visto”: Isaac Moreno ignoraba que Galilea Montijo era famosa antes de ser su novio (Fotos: Instagram/@isaacmoreno/@galileamontijo)

El contexto de la relación explica por qué el anillo se leyó de inmediato como señal de compromiso.

El romance entre Galilea Montijo e Isaac Moreno, modelo español originario de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, comenzó a atraer atención pública en 2023, cuando fueron vistos juntos y después aparecieron en viajes, celebraciones y publicaciones compartidas.

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Los caminos de ambos se cruzaron por primera vez ese mismo año, poco después del divorcio de la conductora con Fernando Reina. El primer acercamiento ocurrió en una entrega de premios, donde ella asistió como invitada y él participó como imagen de una marca de joyería.

Aunque intentaron mantener sus salidas con discreción, después circularon imágenes de la pareja durante viajes a la playa. Con ese antecedente, el anillo visto primero en el cumpleaños y luego frente a cámaras se convirtió en el elemento que volvió a colocar su relación en el centro de la conversación digital.

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El anillo de Galilea y los rumores de matrimonio, en pocas palabras

Foto: IG: ipmoreno

Galilea Montijo reavivó rumores de boda con Isaac Moreno al aparecer con un anillo en la mano izquierda durante su cumpleaños 53, celebrado hace algunas semanas.

La imagen generó especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio; Montijo no confirmó ni negó la versión cuando la prensa la cuestionó.

El revuelo creció días después, cuando la conductora reaccionó con humor ante preguntas sobre su situación sentimental.

El anillo fue descrito como plateado y con apariencia de diamante.

Durante la celebración en el foro de Hoy, Isaac Moreno, su novio, la sorprendió con flores y un gesto romántico, lo que alimentó la interpretación de que la pareja habría dado un paso más en su relación.

El anillo apareció primero en videos del cumpleaños y después en un evento en CDMX.

En un evento en Campo Marte, CDMX, para ver el partido México vs. Chequia, reporteros volvieron a notar el anillo en la mano izquierda de Montijo.

En ese encuentro, la conductora también habló de su futuro profesional y afirmó que su contrato con Televisa sigue vigente hasta diciembre, por lo que no contempla otros proyectos por ahora.

Sobre la supuesta propuesta de matrimonio, Montijo evitó una respuesta directa; hizo un gesto con una sonrisa y mostró la joya a las cámaras, manteniendo abiertas las especulaciones sobre si se trata de algo más que un accesorio.