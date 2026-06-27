Con emotivo video, Sudáfrica se despide México tras conseguir su boleto a dieciseisavos del Mundial 2026

Tras completar su estancia en Pachuca, el conjunto sudafricano dejó escenas de convivencia con la afición local y ahora se enfoca en el cruce del domingo 28 de junio. (X/ @BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica cerró su ciclo en México tras conseguir su sorpresivo y anhelado pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con un video de despedida que generó miles de reacciones en redes sociales.

El conjunto africano agradeció la hospitalidad y el apoyo recibidos durante su estancia en Pachuca, donde estableció su campamento base.

La afición de Pachuca se congregó en la base de entrenamientos de los Bafana Bafana para agradcerles y desearles suerte en su enfrentamiento contra Canadá. (X/ @BafanaBafana)

La experiencia sudafricana en territorio mexicano deja imágenes de convivencia, gratitud y una conexión que trasciende la cancha. El viaje de los Bafana Bafana por México concluye con la mira puesta en la siguiente fase, donde enfrentarán a Canadá en Los Ángeles.

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El agradecimiento de Sudáfrica a México

La despedida de los Bafana Bafana comenzó con un mensaje de reconocimiento a quienes los recibieron en Pachuca. El equipo quiso dejar constancia del trato recibido tanto en lo deportivo como en lo humano.

El video oficial muestra a los jugadores saludando y despidiéndose del personal del Club Pachuca y la Universidad del Futbol .

El mensaje destacó: “¡Qué viaje inolvidable a México!” , agradeciendo las instalaciones de clase mundial.

Sudáfrica resaltó la hospitalidad local como factor clave en su pase histórico .

El video se viralizó rápidamente, sumando mensajes de apoyo tanto en México como en Sudáfrica.

Al ritmo de Waka Waka de Shakira, la afición de Pachuca felicitó a Sudáfrica por su histórico pase de la fase de grupos. (X/ @BafanaBafana)

Esta despedida marca el cierre de la etapa sudafricana en Pachuca, dejando una imagen positiva entre la afición.

El legado en Pachuca y la conexión con la afición

La estancia de Sudáfrica en Pachuca dejó momentos que trascendieron el ámbito deportivo. El equipo se integró con la comunidad local y protagonizó episodios virales:

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Uno de los momentos más recordados fue el encuentro con Luchito , el niño que recibió una camiseta y las firmas de los jugadores en su álbum mundialista .

Los Bafana Bafana realizaron entrenamientos abiertos, jugaron futbolito y convivieron con jóvenes futbolistas.

Un momento viral en Pachuca ocurrió cuando Luchito recibió una camiseta de Sudáfrica y firmas de los jugadores en su álbum mundialista. (Facebook / Bafana Bafana)

Así, la presencia de la Selección Sudafricana deja huella en Pachuca y proyecta un ejemplo de gratitud en el marco del Mundial 2026.

Un paso histórico en el Mundial 2026

La clasificación de Sudáfrica a dieciseisavos marca un hito para todo el país. El camino en el Grupo A supuso grandes retos y emociones hasta el último partido.

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Sudáfrica avanzó como segundo lugar del Grupo A , tras vencer a Corea del Sur en la última jornada.

El equipo dirigido por Hugo Broos logró, por primera vez, superar la fase de grupos en una Copa del Mundo .

El pase se consiguió con un triunfo y un empate, además de una derrota en el debut ante México.

El siguiente reto será ante Canadá, el domingo 28 de junio en Los Angeles Stadium.

Sudáfrica avanzó como segundo lugar del Grupo A tras vencer a Corea del Sur y se prepara para enfrentar a Canadá en Los Angeles Stadium. REUTERS/Raquel Cunha

Con este resultado, Sudáfrica se posicionó como una de las mayores sorpresas del torneo y fortalece su historia en el futbol internacional.