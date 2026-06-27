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Con emotivo video, Sudáfrica se despide México tras conseguir su boleto a dieciseisavos del Mundial 2026

Los Bafana Bafana avanzaron como segundos del Grupo A, luego de arrancarle el resultado a Corea del Sur en la última jornada

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Tras completar su estancia en Pachuca, el conjunto sudafricano dejó escenas de convivencia con la afición local y ahora se enfoca en el cruce del domingo 28 de junio. (X/ @BafanaBafana)
Tras completar su estancia en Pachuca, el conjunto sudafricano dejó escenas de convivencia con la afición local y ahora se enfoca en el cruce del domingo 28 de junio. (X/ @BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica cerró su ciclo en México tras conseguir su sorpresivo y anhelado pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con un video de despedida que generó miles de reacciones en redes sociales.

El conjunto africano agradeció la hospitalidad y el apoyo recibidos durante su estancia en Pachuca, donde estableció su campamento base.

La afición de Pachuca se congregó en la base de entrenamientos de los Bafana Bafana para agradcerles y desearles suerte en su enfrentamiento contra Canadá. (X/ @BafanaBafana)

La experiencia sudafricana en territorio mexicano deja imágenes de convivencia, gratitud y una conexión que trasciende la cancha. El viaje de los Bafana Bafana por México concluye con la mira puesta en la siguiente fase, donde enfrentarán a Canadá en Los Ángeles.

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El agradecimiento de Sudáfrica a México

La despedida de los Bafana Bafana comenzó con un mensaje de reconocimiento a quienes los recibieron en Pachuca. El equipo quiso dejar constancia del trato recibido tanto en lo deportivo como en lo humano.

  • El video oficial muestra a los jugadores saludando y despidiéndose del personal del Club Pachuca y la Universidad del Futbol.
  • El mensaje destacó: “¡Qué viaje inolvidable a México!”, agradeciendo las instalaciones de clase mundial.
  • Sudáfrica resaltó la hospitalidad local como factor clave en su pase histórico.
  • El video se viralizó rápidamente, sumando mensajes de apoyo tanto en México como en Sudáfrica.
Al ritmo de Waka Waka de Shakira, la afición de Pachuca felicitó a Sudáfrica por su histórico pase de la fase de grupos. (X/ @BafanaBafana)
Al ritmo de Waka Waka de Shakira, la afición de Pachuca felicitó a Sudáfrica por su histórico pase de la fase de grupos. (X/ @BafanaBafana)

Esta despedida marca el cierre de la etapa sudafricana en Pachuca, dejando una imagen positiva entre la afición.

El legado en Pachuca y la conexión con la afición

La estancia de Sudáfrica en Pachuca dejó momentos que trascendieron el ámbito deportivo. El equipo se integró con la comunidad local y protagonizó episodios virales:

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  • Uno de los momentos más recordados fue el encuentro con Luchito, el niño que recibió una camiseta y las firmas de los jugadores en su álbum mundialista.
  • Los Bafana Bafana realizaron entrenamientos abiertos, jugaron futbolito y convivieron con jóvenes futbolistas.
Un momento viral en Pachuca ocurrió cuando Luchito recibió una camiseta de Sudáfrica y firmas de los jugadores en su álbum mundialista. (Facebook / Bafana Bafana)
Un momento viral en Pachuca ocurrió cuando Luchito recibió una camiseta de Sudáfrica y firmas de los jugadores en su álbum mundialista. (Facebook / Bafana Bafana)

Así, la presencia de la Selección Sudafricana deja huella en Pachuca y proyecta un ejemplo de gratitud en el marco del Mundial 2026.

Un paso histórico en el Mundial 2026

La clasificación de Sudáfrica a dieciseisavos marca un hito para todo el país. El camino en el Grupo A supuso grandes retos y emociones hasta el último partido.

  • Sudáfrica avanzó como segundo lugar del Grupo A, tras vencer a Corea del Sur en la última jornada.
  • El equipo dirigido por Hugo Broos logró, por primera vez, superar la fase de grupos en una Copa del Mundo.
  • El pase se consiguió con un triunfo y un empate, además de una derrota en el debut ante México.
  • El siguiente reto será ante Canadá, el domingo 28 de junio en Los Angeles Stadium.
Sudáfrica avanzó como segundo lugar del Grupo A tras vencer a Corea del Sur y se prepara para enfrentar a Canadá en Los Angeles Stadium. REUTERS/Raquel Cunha
Sudáfrica avanzó como segundo lugar del Grupo A tras vencer a Corea del Sur y se prepara para enfrentar a Canadá en Los Angeles Stadium. REUTERS/Raquel Cunha

Con este resultado, Sudáfrica se posicionó como una de las mayores sorpresas del torneo y fortalece su historia en el futbol internacional.

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