México

Alfredo Adame vuelve a la Marcha del Orgullo en CDMX en medio de choques con la prensa y conflicto con su hijo

Su anuncio para sumarse al desfile de este sábado quedó marcado por insultos a una periodista y por el historial de choques públicos con Sebastián Dante y con Diana Golden

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Como es costumbre, diversas figuras del espectáculo se unieron al evento, entre ellas, Alfredo Adame, quien no tardó en generar controversia con sus declaraciones.
Será la quinta vez consecutiva que el actor y conductor desfila en la movilización. Su presencia, no obstante, llegó acompañada de una nueva polémica con la prensa. (Fotos: @sebas_gaymer13, @alfredoadame.goldenboy, Instagram)

Alfredo Adame confirmó su asistencia a la 48 Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México este sábado 27 de junio, en una publicación propia donde escribió: “No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias”.

Será la quinta vez consecutiva que el actor y conductor desfila en la movilización. Su presencia, no obstante, llegó acompañada de una nueva polémica con la prensa.

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La rueda de prensa que terminó en insultos

Hombre con gafas de sol levanta una bandera arcoíris. Una multitud de personas, globos de colores, confeti y otras banderas arcoíris
Un asistente a la marcha del Orgullo LGBTQ+ levanta una bandera arcoíris en medio de una multitud con confeti y globos de colores. (Alfredo Adame/Instagram)

Al hablar sobre su participación ante los medios, Adame aseguró que su asistencia no responde a intereses de fama, sino al respeto por los derechos de la comunidad LGBTQ+. La charla escaló cuando una reportera le preguntó si no resultaba contradictorio hablar de respeto mientras enfrenta señalamientos de misoginia y homofobia.

El conductor respondió con una serie de insultos dirigidos a la periodista, en referencia a su distanciamiento con su hijo Sebastián Dante, miembro abierto de la comunidad LGBTQ+ que lo ha acusado en distintas ocasiones de agresiones verbales por hablar públicamente de su orientación sexual.

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Adame sostiene que sí apoyó a su hijo cuando este se lo confesó en privado, pero que el conflicto surgió porque Sebastián llevó el tema a la prensa. Ambos acumulan años de declaraciones cruzadas, y el conductor llegó a negar públicamente que sea su hijo.

A eso se suma una sentencia reciente de un tribunal de la Ciudad de México que lo declaró responsable de daño moral por declaraciones contra su exesposa, la actriz Diana Golden, con quien estuvo casado entre 1988 y 1990.

La marcha del 27 de junio: nueva ruta por el Mundial

La 48 Marcha del Orgullo LGBT+ arranca este sábado desde el Ángel de la Independencia a partir de las 10:00 horas, con salida oficial prevista alrededor de las 11:00.

Los contingentes recorrerán Paseo de la Reforma, pero el escenario principal se traslada frente al Palacio de Bellas Artes, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, dado que el Fan Fest del Mundial ocupa el Zócalo. Los carros alegóricos concluirán su trayecto en Reforma antes de Avenida Juárez; los asistentes podrán continuar a pie hacia el Centro Histórico.

La edición 2026 se celebra bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”. El escenario de Bellas Artes concentrará un show gratuito de 10 horas con María Daniela y su Sonido Lasser, Regina Orozco y la coronación de Kenia OS como Reina del Orgullo LGBTIQ+ 2026.

El antecedente: Adame ya fue Rey LGBT en Miguel Hidalgo

Hombre con camisa rosa a rayas, corona dorada y collar de flores de colores. Detrás, una multitud de personas en la calle
Adame debutó en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México en junio de 2022. Al año siguiente confirmó su segunda participación consecutiva y aseguró ante los medios haber sido “uno de los mejor recibidos de toda la marcha”. (Alfredo Adame/Instagram)

La participación de Adame en la marcha principal no es su único vínculo con las celebraciones del Orgullo de este año. El pasado 6 de junio, la alcaldía Miguel Hidalgo celebró la 4ta edición de su propio Pride, con una marcha que partió desde Metro Normal hasta el Parque Salesiano.

Ahí, el Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo le entregó el título de Rey LGBT. El evento contó además con Kimberly “La Más Preciosa” como Reina LGBT, Los Auténticos Adolescentes de Venezuela, Los Reyes de Tepito y el cierre musical de La Sonora Dinamita de Lucho Argaín.

Cinco años en la marcha, con polémica incluida

Adame debutó en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México en junio de 2022. Al año siguiente confirmó su segunda participación consecutiva y aseguró ante los medios haber sido “uno de los mejor recibidos de toda la marcha”.

En la edición de 2025 desfiló desde un carro alegórico, pero el respaldo a la comunidad convivió con una nueva contradicción: ante los periodistas presentes, negó tener hijos varones y descartó cualquier vínculo con Sebastián. “No tengo hijos varones, solo una hija”, afirmó.

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