El mexicano Armando León brilla con doblete en la Liga de Croacia

El originario de Ensenada se estrenó a lo grande en la Primera Liga de Croacia con un dos goles que encaminaron la paliza y comienzan a a justificar su salto europeo. (Facebook/ NK Osijek)

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El delantero Armando León, nacido en Ensenada y formado en las fuerzas básicas del Pachuca, ha irrumpido con fuerza en la Liga de Croacia.

A sus 26 años, encontró en el NK Osijek la oportunidad que no tuvo en México y ya se hizo presente con un doblete en la goleada 6-1 sobre Rudeš.

El mexicano marcó un doblete en la goleada 6-1 del Osijek sobre el Rudeš en la Prva HNL. (Facebook/ NK Osijek﻿)

Su historia no es la de un joven prospecto que cruza el Atlántico con cartel de estrella. Es la de un futbolista que, tras años de discreción en la Liga MX y la Liga de Expansión, decidió reinventarse en Europa y hoy comienza a escribir un capítulo inesperado.

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De la Expansión MX al Viejo Continente

El inicio de su carrera estuvo marcado por la falta de continuidad, pero León nunca dejó de buscar minutos.

Orígenes en Pachuca: Se formó en las fuerzas básicas antes de llegar al León.

Paso por Liga MX: Disputó nueve partidos oficiales y anotó un gol con La Fiera.

Liga de Expansión: Jugó con Alebrijes de Oaxaca, sin consolidarse como titular.

Decisión clave: En 2024 emigró a Andorra, donde con FC Rànger’s y FC Santa Coloma acumuló 44 goles en 60 partidos.

En la Liga MX, Armando disputó nueve partidos oficiales y anotó un gol con León. (Instagram/ @armando.leonr)

Así, un jugador sin reflectores logró abrirse camino en ligas con menos reflectores para después dar un salto inesperado hacia Croacia.

El vínculo con Bessone y el salto a Croacia

La conexión con Federico Bessone, técnico que lo conoció en Andorra, fue determinante para su llegada al Osijek.

Contrato histórico: Firmó recién en julio de 2026 por una temporada, con opción a extender.

Primer mexicano en Osijek: Su fichaje fue presentado como un momento simbólico para el club.

Debut goleador: En apenas su segundo partido en la Prva HNL, abrió el marcador y repitió al minuto 28.

Armando León firmó en julio de 2026 un contrato por una temporada y se conviertió en el primer mexicano en el Osijek. (Facebook/ NK Osijek﻿)

De esta manera queda en evidencia que la confianza de un entrenador y la oportunidad en un club emergente pueden cambiar el destino de un jugador.

Una historia distinta para el futbol mexicano

La trayectoria de Armando rompe con el molde habitual de los mexicanos que llegan a Europa. No fue un fichaje mediático ni un salto apresurado, sino el resultado de la perseverancia y los goles en competiciones no tan mediáticas.

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La trayectoria de Armando León plantea una ruta alternativa para el futbol mexicano hacia Europa. (Instagram/ @nkosijek)

Hoy, su inicio en Croacia demuestra que todavía está a tiempo de escribir su mejor capítulo. En este sentido, León aparece como ejemplo de que el éxito no depende sólo de los grandes reflectores, sino de la capacidad de aprovechar cada oportunidad que el futbol pueda conceder.