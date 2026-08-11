Aylín Mujica recuerda a su hijo Mauro en su cumpleaños: “Me hiciste la mamá más feliz del mundo”

El hijo mayor de la actriz y modelo falleció en Barbados. Su mamá lo recuerda con emotivo mensaje en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Aylín Mujica conmovió a sus millones de seguidores al compartir, este martes 11 de agosto, un mensaje de cumpleaños para su hijo Mauro Menéndez, quien, lamentablemente, perdió la vida en la isla de Barbados el pasado 16 de julio.

Ilustrando su mensaje con fotografías de su hijo mayor, Aylín Mujica expresó en una emotiva carta lo que significó para ella ser madre de un hombre ejemplar y talentoso que hoy cumpliría 33 años de edad.

Hoy celebro tu vida hasta el cielo, mi Mauro querido. Te extraño demasiado. Desde el momento en que llegaste a mi vida, me hiciste la mamá más feliz del mundo. Siempre fuiste un ser muy especial: tu nobleza, tu gran corazón, tus inmensas ganas de vivir y ese maravilloso sentido del humor que iluminaba todo a tu alrededor. Vivirás por siempre en mi corazón", escribió en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

Asimismo, con el corazón en la mano, Aylín Mujica le prometió a su hijo Mauro que intentará “ser feliz”, porque sabe que es algo que él pediría para su linda mamá, quien hoy tocó el alma de muchas personas al recordar a su primogénito el día de su cumpleaños.

La conductora rindió homenaje a su primogénito con mensaje de cumpleaños tras su triste fallecimiento. (Instagram / aylinmujic)

“Sé que nada volverá a ser igual, pero te prometo que voy a intentar ser feliz, porque sé que eso es lo que más deseas para mí. Te amaré y te llevaré conmigo eternamente. Toda la Familia te ama. Happy Birthday my love”, la actriz dedicó hasta el cielo.

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer la publicación de Aylín Mujica, varias celebridades del espectáculo, entre ellas: Maribel Guardia, Adriana Fonseca, Lis Vega, Fernando Corona, Myrka Dellanos, Karla Monroig y más figuras mostraron su apoyo a la modelo y conducta de Cuba.

“Tu ángel seguirá por siempre en tu corazón, amor eterno”, escribió Maribel Guardia. “Te abrazo con el alma”, dice el mensaje de Adriana Fonseca. “Abrazo fuerte hasta el cielo. Celebramos su vida escuchando su música un día como hoy my friend”, compartió Karla Monroig. “Siempre bello! Abrazo Aylín”, envió Myrka Dellanos.

PUBLICIDAD

Papá de Mauro también publicó un mensaje de cumpleaños

Mauro Menéndez falleció a los 32 años en Barbados. (ig/maahez)

Osamu Menéndez, músico cubano y papá de Mauro, también utilizó la fecha de nacimiento de su hijo fallecido para compartir un video, en el que recuerda que este martes 11 de agosto estaría cumpliendo 33 años haciendo lo que más le apasionó en esta vida, la música.

“Hoy 11 de agosto cumplirías 33 años. Viviste como un rock star y te fuiste a la eternidad como un rockstar. Te amo por siempre”, escribió Osamu Menéndez, tras publicar una breve filmación donde Mauro es el principal protagonista al mezclar música y baile en uno de los festivales donde la gente lo conoció como DJ Maahez.

PUBLICIDAD

¿De qué falleció Mauro, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

La actriz cubana honró la memoria de su hijo el día de su cumpleaños (Instagram / aylinmujic)

Mauro viajó a la isla de Barbados con sus amigos pese a estar recuperándose de un fuerte resfriado. Los doctores lo diagnosticaron con neumonía poco después de su llegada. La salud del hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez se agravó rápidamente:

La actriz reveló que su hijo sufrió tres convulsiones y múltiples paros cardiacos mientras era trasladado a un hospital local. Aunque el personal médico logró reanimarlo en varias ocasiones, al final se confirmó su fallecimiento a los 32 años.

La familia de Mauro decidió cremar sus restos en Barbados y planea trasladar las cenizas a Miami. Aylín Mujica, quien se encontraba trabajando en Colombia cuando ocurrió la triste noticia, ha compartido mensajes en redes sociales donde recuerda a su hijo mayor tal como lo hizo este martes 11 de agosto al ser la fecha que lo vio nacer.

PUBLICIDAD

Carrera de Mauro Menéndez

El hijo de Aylín Mujica amó la música y tenía un vínculo especial con su familia. (Instagram / aylinmujic)

Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica y del músico cubano Osamu Menéndez, fue un productor musical y DJ conocido en la industria como Maahez. Él desarrolló su carrera musical principalmente en Estados Unidos y el Caribe, y era reconocido por su trabajo como DJ, presentándose en diversos eventos y festivales.

A Mauro siempre se le describe como una persona cercana a su familia y por ser un apasionado por la música, donde logró consolidar una identidad artística propia. El hijo mayor de Aylín Mujica vivía en Miami y mantenía contacto frecuente con su madre.

PUBLICIDAD

Aylín Mujica ha compartido públicamente el profundo vínculo que mantenía con su hijo Mauro y la huella que deja su partida, tanto en su familia como en el entorno musical en el que se desenvolvía. Dios lo tenga en su santa gloria.