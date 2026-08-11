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Somos México debe cambiar nombre, logo y color antes del 30 de agosto por instrucción del INE

El nuevo partido de oposición enfrenta su primer reto que lo puede llevar a perder parte de su identidad

El INE resolvió que el partido Somos México debe cambiar de nombre, logo y color antes del 30 de agosto. Crédito: X/ @SomosMxMexico
El INE resolvió que el partido Somos México debe cambiar de nombre, logo y color antes del 30 de agosto. Crédito: X/ @SomosMxMexico
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Este martes, se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al partido político de reciente creación Somos México, cambiar su nombre, logotipo y color antes del 30 de agosto, ya que contradice los lineamientos en materia electoral.

Apenas el pasado 25 de junio, Somos México obtuvo su registro como partido nacional, pero eso no evitó que tuviera que impugnar la resolución en cuestión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

No obstante, el nuevo instituto político deberá cumplir la resolución mientras no se defina otro rumbo, ya que, según la normativa, en materia electoral no hay efectos suspensivos.

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Somos México no es neutral: INE

El pasado mes de junio, el Consejo General del INE determinó que la denominación “Somos México” no es neutral ya que alude a toda la nación.

De acuerdo con el INE, el nombre del partido es una “una composición de palabras con carga semántica y pragmática que transmite al electorado una idea de pertenencia o vinculación entre el instituto político y la totalidad de la nación mexicana”.

El Consejo General del INE ordenó a Somos México cambiar su logo, nombre y color antes del 30 de agosto.
El Consejo General del INE ordenó a Somos México cambiar su logo, nombre y color antes del 30 de agosto.

Asimismo, el INE determinó que las letras MX en el logotipo del partido crea una confusión, ya que la ciudadanía podría considerar que “cuenta con vinculación o respaldo del Estado de mexicano”.

Sobre el color rosa mexicano, el instituto presidido por la consejera Guadalupe Taddei consideró que es similar al del partido Fuerza Por México, con registros locales.

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No todos los consejeros votaron a favor

Sin embargo, y como ha ocurrido últimamente en el Consejo General del INE, no todos los consejeros votaron a favor de la resolución; pues la obligación de cambiar el nombre, emblema y color fue aprobada apenas por seis votos a favor y cinco en contra.

Lo anterior, denoto –una vez más– la fuerte discusión interna sobre si la autoridad electoral tiene facultades para prohibir el uso del nombre México” para los partidos políticos.

Durante la discusión del pasado 25 de junio, el consejero José Martín Fernando Faz Mora consideró que la determinación propuesta en el proyecto “carece de fundamentación y motivación suficiente e introduce un criterio de prohibición no previsto en la normatividad electoral”.

Faz Mora sustentó su postura diciendo que “la existencia de una supuesta carga semántica y pragmática que transmitiría al electorado una idea de pertenencia o vinculación entre la organización y la nación mexicana en su conjunto” no se desprende de la ley general de partidos políticos o del instructivo y tampoco se encuentra delimitado por la normatividad electoral.

Mientras el Tribunal Electoral define si Somos México puede seguir usando su imagen, debe modificarla. Crédito: @SomosMxMexico
Mientras el Tribunal Electoral define si Somos México puede seguir usando su imagen, debe modificarla. Crédito: @SomosMxMexico

Existe plena libertad para usar la palabra México: Martín Faz

Además, el consejero Martín Faz recordó que el propio Consejo General en 2018 (resolución INE-CG 39) y el Tribunal Electoral determinaron que el nombre “México” no es patrimonio exclusivo de ningún partido y que existe plena libertad para su uso siempre haya otros elementos distintivos.

También explicó que, aunque el criterio tuviera sustento normativo, la motivación expresada en la resolución “descansa exclusivamente en apreciaciones hipotéticas y no en elementos concretos y verificables”.

Faz Mora señaló que en el proyecto “no se acreditó un efecto real, concreto y demostrable sobre el electorado, sino que se limitó a construir inferencias abstractas sobre una posible incidencia futura”.

¿Quiénes votaron en contra y en favor del proyecto?

Los votos en contra sobre el cambio en la identidad de Somos México fueron de Faz Mora, Uuc-kib Espadas Ancona, a quienes se sumaron Arturo Castillo Loza, Carla Astrid Humphrey y Rita Bell López Vences.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, debe enfrentar este nuevo reto. Crédito: X/ @SomosMxMexico
Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, debe enfrentar este nuevo reto. Crédito: X/ @SomosMxMexico

Mientras que los que votaron a favor del proyecto fueron las y los consejeros Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García, Norma Irene De la Cruz Magaña, Frida Denisse Gómez Puga, Jorge Montaño Ventura, y la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Menudo reto que tiene Somos México, partido presidido por Guadalupe Acosta Naranjo, ya que, por orden del INE, debe cambiar su nombre, color y logo antes del 30 de agosto próximo.

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