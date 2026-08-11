Michoacán pide a EEUU extradición de “El Conejo”, presunto implicado en asesinato de Hipólito Mora

Rogelio “N”, alias “El Conejo” o “El Conejillo”, fue detenido en California y es señalado por el asesinato de Hipólito Mora. (FGE Michoacán)

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán solicitó la colaboración del Gobierno de Estados Unidos para concretar la extradición a México de Rogelio “N”, alias “El Conejo” o “El Conejillo”, señalado como uno de los presuntos implicados en el asesinato del exlíder de las Autodefensas, Hipólito Mora Chávez.

El exlíder de los grupos de autodefensa fue asesinado el 23 de junio de 2023 en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista, en la región de Tierra Caliente.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de la FGE, informó que Rogelio “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente en Michoacán, por lo que las autoridades estatales buscan que sea trasladado al país para enfrentar el proceso correspondiente.

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FGE solicita colaboración de Estados Unidos

De acuerdo con el vicefiscal, la Fiscalía estatal ya solicitó la colaboración de las autoridades estadounidenses para concretar la entrega de Rogelio “N” y que pueda ejecutarse el procedimiento legal correspondiente.

El detenido fue localizado y capturado en California el pasado 24 de julio de 2026, acción que fue reconocida por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y por la propia Fiscalía estatal.

Con la captura de “El Conejo” suman cuatro detenidos por el asesinato del exlíder de las Autodefensas.

La captura representa un avance para las autoridades michoacanas debido a que “El Conejillo” era buscado por su presunta participación en diversos hechos delictivos.

Además de estar relacionado con la investigación por el asesinato de Hipólito Mora, las autoridades lo señalan por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y robo calificado.

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Rogelio “N” también ha sido vinculado con una célula delictiva con presencia en la región de Tierra Caliente, zona donde durante años han operado distintos grupos criminales.

Ofrecían 100 mil pesos por información

Antes de su detención en Estados Unidos, las autoridades de Michoacán habían emitido una ficha de búsqueda para localizar a Rogelio “N”.

Como parte de las acciones para obtener información que permitiera establecer su paradero, se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos a quien proporcionara datos relevantes que condujeran a su localización y posterior presentación ante las autoridades.

La Fiscalía de Michoacán busca la extradición de “El Conejo” para ejecutar una orden de aprehensión vigente en su contra.

La Fiscalía estatal mantiene vigente la orden de aprehensión, por lo que ahora busca que los procedimientos en Estados Unidos permitan su traslado a Michoacán.

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La entrega deberá realizarse mediante los mecanismos legales correspondientes, mientras que una vez que se encuentre en territorio mexicano, las autoridades podrán ejecutar la orden judicial que pesa sobre él.

Ya son cuatro detenidos por el asesinato

Con la captura de Rogelio “N”, suman cuatro personas detenidas en relación con el asesinato de Hipólito Mora.

El primer detenido fue Brayan “N”, capturado en diciembre de 2023, meses después del homicidio del exlíder de las Autodefensas.

Posteriormente, en mayo de 2024, fue detenido Rogelio “N”, alias “El Rojo”, también señalado dentro de las investigaciones relacionadas con el crimen.

El tercer detenido fue Roberto “N”, alias “El Betillo” o “El Taquero”, quien fue capturado en enero de 2026.

Ahora, con la detención de “El Conejo” en California, la Fiscalía busca avanzar en su traslado a Michoacán para que responda ante las autoridades por los señalamientos que existen en su contra.

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Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, fue asesinado junto con integrantes de su equipo de seguridad durante un ataque ocurrido en La Ruana, hecho que generó una amplia movilización de las autoridades estatales y federales.