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Diputado de Morena se burla de Somos México por el caso de Ernesto Ruffo

Sergio Gutiérrez Luna sostiene que el partido pedía retirar registros a fuerzas con presuntos nexos criminales

Sergio Gutiérrez Luna criticó a Somos México por defender a Ernesto Ruffo Appel tras pedir cancelar el registro a partidos con personas vinculadas al crimen organizado. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
Sergio Gutiérrez Luna criticó a Somos México por defender a Ernesto Ruffo Appel tras pedir cancelar el registro a partidos con personas vinculadas al crimen organizado. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
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Sergio Gutiérrez Luna arremetió contra Somos México por la defensa de Ernesto Ruffo Appel y sostuvo que ese partido pidió cancelar el registro a fuerzas políticas con personas vinculadas al crimen organizado, pese a que menos de un mes después uno de sus integrantes fue detenido y señalado por delitos de esa naturaleza.

El mensaje del vicepresidente de la Cámara de Diputados apareció este 11 de agosto, días después de que la familia del exgobernador de Baja California y Somos México lanzaran un comité nacional para exigir que enfrente su proceso bajo arresto domiciliario.

En un tuit difundido este 11 de agosto, el diputado de Morena también llamó a Guadalupe Acosta Naranjo “un personaje muy gracioso y dijo que “se llenó la boca al plantear que se retirara el registro a partidos con personas vinculadas al crimen organizado. En esa misma publicación aseguró que no había pasado ni un mes cuando fue detenido Ruffo Appel, integrante de ese partido, “señalado de delincuencia organizada con pruebas.”

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Ruffo Appel, de 74 años, permanece vinculado a proceso y recluido en el penal federal del Altiplano. La FGR lo investiga por presunta delincuencia organizada, contrabando de combustible y delitos en materia de hidrocarburos.

Gutiérrez Luna acusa a Somos México de cambiar su postura por el caso Ruffo

Sergio Gutiérrez Luna acusó que la reforma electoral de la oposición busca mantener a los plurinominales. | Cámara de Diputados
Sergio Gutiérrez Luna difundió un mensaje en el que acusa a Somos México de cambiar su postura por el caso Ruffo Appel.| Cámara de Diputados

En una declaración a medios, el legislador repitió la crítica y afirmó que Acosta Naranjo impulsó ese tema incluso dentro de la Cámara de Diputados. También sostuvo que en el caso hubo “bastantes personas con evidencia”, según lo que “se ha señalado.

El diputado agregó que ahora sus adversarios buscan presentar a Ruffo como una víctima de persecución política. En sus palabras: “Y ahora lo que quieren ellos es cambiar la narrativa señalando este tema de perseguido político. La verdad es que es su escapatoria.

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La respuesta directa al señalamiento de Gutiérrez Luna está en la campaña que la familia del exgobernador y Somos México presentaron en la Ciudad de México. Anunciaron la creación del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo para formar una red ciudadana nacional, difundir información sobre el caso y pedir que el exmandatario siga su proceso en prisión domiciliaria.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador, explicó en esa conferencia que la iniciativa surgió por el respaldo de ciudadanos, organizaciones civiles, académicos y activistas preocupados por la situación jurídica de su padre y por sus condiciones de reclusión. Los promotores afirmaron que el movimiento no tendría carácter partidista, aunque estaría orientado a integrar comités en estados y municipios.

La familia y aliados de Ruffo lo presentan como preso político

Somos México y la familia de Ruffo Appel anuncian en la Ciudad de México el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo para pedir arresto domiciliario. (Archvio Infobae)
Somos México y la familia de Ruffo Appel anuncian en la Ciudad de México el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo para pedir arresto domiciliario. (Archvio Infobae)

Representantes del partido sostuvieron que el caso sería un ejemplo del uso político de la justicia y dijeron que buscarán exponerlo en México y en el extranjero. También insistieron en que Ruffo no representa un riesgo para la sociedad y que la legislación le permitiría enfrentar el proceso desde su domicilio.

Como parte de esa estrategia, adelantaron que acudirán ante la CIDH, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y Amnistía Internacional para solicitar medidas cautelares. La publicación también reportó que los impulsores del comité consideran que el penal de máxima seguridad dificulta la comunicación con su defensa y con sus familiares.

Verónica Ruffo afirmó que la salud de su padre se ha deteriorado y que su vida “está en peligropor las condiciones de reclusión. También dijo que la familia ha tenido problemas para comunicarse con él y que existen restricciones para entregarle artículos básicos de higiene y libros.

La hija del exgobernador contradijo además la versión del Gobierno federal sobre el congelamiento de cuentas bancarias. Explicó que recibió una notificación de cancelación de su cuenta y que no ha podido disponer de los recursos ni realizar operaciones financieras; precisó que la cuenta corresponde a Veritas Technology, empresa de soluciones tecnológicas en la que Ruffo figura como socio fundador y que sería su principal fuente de ingresos en México.

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