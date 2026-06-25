Aseguran 10 kilos de cocaína a ciudadano alemán en el Aeropuerto Internacional de Cancún

Al revisar la maleta, los agentes encontraron varios paquetes rectangulares que contenían una sustancia con características similares a las de la cocaína con un peso total de 10 kilogramos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Un ciudadano de origen alemán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, luego de que autoridades federales localizaran 10 kilogramos de presunta cocaína ocultos en su equipaje durante una inspección de rutina.

El aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia y acciones preventivas en el área de documentación de la terminal aérea. Durante las revisiones, un binomio canino especializado en detección de narcóticos mostró una alerta sobre el equipaje de un pasajero extranjero, lo que derivó en una inspección más detallada.

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Al revisar la maleta, los agentes encontraron varios paquetes rectangulares que contenían una sustancia con características similares a las de la cocaína.

Tras el hallazgo, el ciudadano alemán fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia de las autoridades federales. La droga también fue asegurada como parte de la investigación correspondiente.

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Posteriormente, el detenido y el narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del extranjero.

El Aeropuerto Internacional de Cancún es uno de los principales puntos de entrada y salida del país debido a su intensa actividad turística y comercial. Por ello, las autoridades mantienen operativos permanentes de vigilancia y revisión para detectar posibles actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos federales.

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En febrero de 2026, elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas localizaron una maleta que contenía 25 paquetes de presunta cocaína durante una revisión preventiva con equipos de rayos X. (Crédito: Guardia Nacional)

Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad del detenido ni mayores detalles sobre el origen o destino del cargamento asegurado. Las investigaciones continúan para establecer si el caso está relacionado con alguna red de narcotráfico con operaciones nacionales o internacionales.

Otros pasajeros han sido sorprendidos con cocaína en el aeropuerto de Cancún

Esta terminal aérea de Cancún es una de las que tienen mayor movimiento de pasajeros en México y es uno de los principales puntos de conexión entre América, Europa y el Caribe.

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Debido al alto flujo de viajeros nacionales e internacionales, las autoridades federales mantienen operativos permanentes de inspección de equipaje, pasajeros y mercancías con apoyo de equipos de rayos X, personal especializado y binomios caninos.

El caso del ciudadano alemán detenido con 10 kilogramos de cocaína se suma a otros aseguramientos registrados recientemente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, una de las terminales con mayor flujo de pasajeros del país y donde las autoridades mantienen operativos permanentes de inspección.

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Febrero de 2026. Elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas localizaron una maleta que contenía 25 paquetes de presunta cocaína durante una revisión preventiva con equipos de rayos X. El propietario del equipaje fue detenido y puesto a disposición de las autoridades federales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Octubre de 2025. Un pasajero que pretendía abordar un vuelo con destino a La Habana, Cuba, fue detenido después de que personal de seguridad detectó irregularidades en su equipaje. Con apoyo de un binomio canino, los agentes localizaron un doble fondo en la maleta donde se ocultaba cocaína. El viajero fue arrestado y entregado al Ministerio Público Federal.

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Los antecedentes muestran que los métodos más recurrentes para intentar trasladar narcóticos a través de la terminal aérea han sido el ocultamiento en equipaje documentado, compartimentos modificados y dobles fondos en maletas. En la mayoría de los casos, los cargamentos fueron detectados mediante equipos de rayos X y binomios caninos especializados en la detección de drogas.