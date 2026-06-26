México

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 25 de junio

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Guardar
Google icon
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 25 de junio, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36228.

Número ganador: 10-04-05-23-26.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12090.

Número ganador: 15-21-09-25-24.

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Triunfo dramático en Los Ángeles: Turquía derrota a los Estados Unidos en el último minuto del partido

El equipo otomano vino de atrás para vencer al Team USA con anotaciones de Arda Güler, Barış Alper Yılmaz y Kaan Ayhan

Triunfo dramático en Los Ángeles: Turquía derrota a los Estados Unidos en el último minuto del partido

¿Es legal tener un pato como mascota en México?

Un carismático animal desató euforia alrededor del Mundial 2026

¿Es legal tener un pato como mascota en México?

Quién es el jugador de la Selección Mexicana que no ha tenido minutos en el Mundial 2026

Javier Aguirre ya le movió a su once inicial y ha sorprendido con sus alineaciones, pero solo un jugador no ha tenido actividad

Quién es el jugador de la Selección Mexicana que no ha tenido minutos en el Mundial 2026

Operativo en Sonora por asesinato de comandante de la AMIC deja 13 detenidos en Ímuris

Fueron cumplimentadas dos órdenes de aprehensión en contra de Jaime “N” y Éder Faustino “N”

Operativo en Sonora por asesinato de comandante de la AMIC deja 13 detenidos en Ímuris

Venta ilegal de fauna silvestre encuentra refugio en redes sociales: Profepa detecta más de mil publicaciones entre 2025 y 2026

La difusión de este contenido se aloja principalmente en Facebook e Instagram

Venta ilegal de fauna silvestre encuentra refugio en redes sociales: Profepa detecta más de mil publicaciones entre 2025 y 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Sonora por asesinato de comandante de la AMIC deja 13 detenidos en Ímuris

Operativo en Sonora por asesinato de comandante de la AMIC deja 13 detenidos en Ímuris

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos

Procesan a tres hombres que llevaban más de 300 kilos de cocaína en una embarcación

Desarticulan célula criminal en Guanajuato: aseguran armas de alto poder y nueve vehículos

Cuatro meses libre gracias al CJNG: cae en Zacatecas reo que escapó del penal de Ixtapa el día que abatieron a “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Galáctico Bazar lleva la ciencia a las niñas y los niños con talleres de astronomía, dinosaurios y robótica este fin de semana en CDMX

Galáctico Bazar lleva la ciencia a las niñas y los niños con talleres de astronomía, dinosaurios y robótica este fin de semana en CDMX

Raúl Jiménez y Edén Muñoz llegaron a relacionarse con la misma mujer en el pasado

Para las armys más leales: el K-pop se apodera de la CDMX con un festival que tendrá dance covers, bazares y comida

Kenia Os festejó en el Ángel de la Independencia el triunfo de México y logró pasar desapercibida

Pato Merlín ya tiene redes y presume cómo lo consienten con tacos de carnitas y reuniones con famosos

DEPORTES

Triunfo dramático en Los Ángeles: Turquía derrota a los Estados Unidos en el último minuto del partido

Triunfo dramático en Los Ángeles: Turquía derrota a los Estados Unidos en el último minuto del partido

Quién es el jugador de la Selección Mexicana que no ha tenido minutos en el Mundial 2026

Uruguay pinta de celeste la Plaza de las Armas en Guadalajara y lanza advertencia a España

Aficionadas mexicanas destacan el legado de Katia Itzel tras su histórico arbitraje en el Mundial 2026: “Es un orgullo”

Le llueven felicitaciones a Katia Itzel García por su debut en el Mundial: “Es inspirador ver su talento”