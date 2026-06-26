México

Galáctico Bazar lleva la ciencia a las niñas y los niños con talleres de astronomía, dinosaurios y robótica este fin de semana en CDMX

El bazar ofrece talleres de física, robótica, biología y efectos con telescopios, dirigido a familias y público general; cada actividad tiene cupo limitado y costos accesibles, consulta los detalles por día y taller

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El evento se realizará el sábado 27 y el domingo 28 de junio, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita para todo el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El evento se realizará el sábado 27 y el domingo 28 de junio, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita para todo el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Galáctico Bazar llega este fin de semana a la Ciudad de México con talleres de robótica, química y dinosaurios mexicanos para despertar la curiosidad científica de niñas, niños y adultos en el Gimnasio Coyoacán.

El evento se realizará el sábado 27 y el domingo 28 de junio, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita para todo el público.

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Talleres y actividades del Galáctico Bazar

Cuatro niños sonrientes interactúan con un robot humanoide blanco que tiene una pantalla en su pecho, en un parque con césped verde y árboles.
El juego de mesa Age of the Moon, sobre el espacio exterior, tiene entrada libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Galáctico Bazar ofrece una decena de talleres con cupo limitado y costos accesibles. Entre las opciones disponibles:

Biomoléculas en acción: clase sobre las sustancias cotidianas, con cooperación voluntaria.

Cazadores de camuflaje: experiencia de hidrobiología con kit de identificación de animales, de $20 a $240.

Dinosaurios mexicanos: recorrido por la historia de los gigantes prehistóricos del país, a $120.

Cultivos en placas Petri: exploración del mundo de los microorganismos, a $80.

Cristal de Bismuto: fabricación de cristales con propiedades químicas, a $150.

Garras y pigmentos: identificación de felinos autóctonos de México con acuarelas, a $70.

Cultiva tus propias setas: siembra y mantenimiento de hongos en casa, incluye kit de cultivo, a $150.

Actividades de física: helado con ciencia, hidrocohetes, lentes 3D y decoración de astronauta, de $40 a $100.

Arma tu propio robot: introducción a la robótica y al pensamiento computacional, a $150.

El juego de mesa Age of the Moon, sobre el espacio exterior, tiene entrada libre.

Planetario, telescopios y mercancía

Además de los talleres, el Galáctico Bazar incluye proyecciones en un planetario y estaciones de observación con telescopios y microscopios.

Los asistentes también podrán adquirir artículos y mercancía temática de ciencia durante el recorrido.

Dónde y cuándo es el Galáctico Bazar

Las puertas abren ambos días a las 11:00 horas y cierran a las 20:00 horas. La entrada al recinto es gratuita; los talleres tienen costos individuales que van de $20 a $150 pesos. Foto: (iStock)
Las puertas abren ambos días a las 11:00 horas y cierran a las 20:00 horas. La entrada al recinto es gratuita; los talleres tienen costos individuales que van de $20 a $150 pesos. Foto: (iStock)

El evento se celebra en el Gimnasio de Coyoacán, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Las puertas abren ambos días a las 11:00 horas y cierran a las 20:00 horas. La entrada al recinto es gratuita; los talleres tienen costos individuales que van de $20 a $150 pesos.

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Quién está detrás del Galáctico Bazar

El evento es organizado por la Sociedad Astronómica de México (SAM), una asociación civil dedicada a la difusión del conocimiento del universo. El bazar nació como una iniciativa para llevar la divulgación científica fuera de los laboratorios y acercarla a la ciudadanía de forma lúdica y accesible.

Detrás de cada edición participan ilustradores, diseñadores y emprendedores mexicanos especializados en temas de ciencia. El evento funciona, también, como una fuente de financiamiento para las actividades de la SAM.

Un festival con varias ediciones y sedes

Grupo diverso de estudiantes adolescentes trabajando en un laboratorio de robótica STEAM, con robots, laptops, impresoras 3D, y máquinas de corte láser.
Con el paso de los años, el bazar creció en convocatoria y comenzó a rotar de sede (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Galáctico Bazar no es un evento nuevo. Sus primeras ediciones se realizaron en el Planetario Ingeniero Joaquín Gallo, ubicado en el Parque de los Venados, en la alcaldía Benito Juárez, recinto fundado por la propia Sociedad Astronómica de México.

Con el paso de los años, el bazar creció en convocatoria y comenzó a rotar de sede. En febrero de 2026 ya había ocupado el Gimnasio de Coyoacán, el mismo espacio que recibirá la edición de este fin de semana. La continuidad del evento en esa locación apunta a una consolidación del formato en la zona sur de la capital.

Ciencia para las infancias, más allá del bazar

El Galáctico Bazar forma parte de un ecosistema más amplio de iniciativas que buscan acercar la ciencia a niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de México.

El Planetario Luis Enrique Erro, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), celebró en abril de 2026 el Festival de las Infancias con entrada libre, que incluyó talleres de química, observación nocturna con telescopios, un domo móvil con proyecciones y obras de teatro sobre el cosmos. Por su parte, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, ofrece de forma regular talleres, charlas y dinámicas interactivas para familias, con boleto de entrada desde $18 pesos.

A escala nacional, la ExpoCiencias CDMX es considerada el evento de ciencia y tecnología con participación infantil y juvenil más grande de México. Convoca a estudiantes desde nivel preescolar hasta superior y cuenta con reconocimiento de la red MILSET, organización internacional de ciencia juvenil.

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