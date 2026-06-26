La UNAM destaca al huauzontle por su valor alimentario y su potencial agrícola

El huauzontle mexicano concentra propiedades nutrimentales y agronómicas que la investigación busca documentar. (Foto: Segob)

El huauzontle, un quelite mexicano de origen prehispánico, concentra propiedades nutrimentales y agronómicas que la investigación reciente busca documentar para ampliar su aprovechamiento, desde su tolerancia a la salinidad hasta el aumento de aminoácidos esenciales cuando se combina con tortillas de maíz, según información publicada por la UNAM.

Ese potencial convive con una presencia agrícola acotada. En México se el huauzontle cultiva en 679.44 hectáreas, con producción concentrada en Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Morelos, aunque también se le identifica en entidades como Baja California, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Ciudad de México, Durango, Chihuahua y Campeche.

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De acuerdo con la publicación, el huauzontle, cuyo nombre científico es Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae, fue en la época prehispánica el cuarto cultivo en importancia después del maíz, el frijol y el chile. Además de integrar la dieta mesoamericana, era considerado sagrado y sus semillas formaban parte del tributo que los pueblos sometidos entregaban al Imperio Azteca.

Hoy su consumo se mantiene sobre todo en la gastronomía mexicana a partir de las inflorescencias verdes, que se preparan en guisos, sopas y tortitas capeadas, en especial durante Cuaresma y Semana Santa. En Jojutla, Morelos, se organizan ferias gastronómicas para promover su consumo y reforzar la identidad regional.

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El huauzontle tolera salinidad y prefiere suelos con retención de humedad

La escasez de información científica sobre el manejo agronómico limita la difusión del huauzontle como cultivo tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los problemas señalados es la escasez de información científica sobre su manejo agronómico, su nutrición y su respuesta a factores de estrés. Esa falta de datos limita su aprovechamiento y su difusión como cultivo tradicional.

Frente a ese vacío, el grupo de Nutrición Vegetal del Programa de Edafología del Colegio de Postgraduados desarrolla estudios sobre la respuesta del huauzontle al estrés, en particular al estrés salino, así como sobre su manejo agronómico y su valor nutrimental.

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Esa línea de trabajo ya permitió establecer que la planta prefiere suelos Luvisoles y Acrisoles, caracterizados por su fertilidad y su capacidad de retener humedad. Según la UNAM, esas condiciones favorecen su crecimiento y productividad.

La publicación también indica que el huauzontle posee tolerancia a la salinidad, por lo que puede germinar y desarrollarse en medios con ciertas concentraciones de sal. Se distribuye en zonas áridas y semiáridas, y puede alcanzar de 30 centímetros a 2 metros de altura, con semillas de hasta 20 centímetros de longitud, de acuerdo con la infografía difundida por el medio.

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Su perfil nutrimental lo acerca a los cereales tradicionales

Al incorporarse en tortillas de maíz, el huauzontle incrementa aminoácidos esenciales como lisina y triptófano sin modificar sabor ni textura. (Foto: Segob)

El huauzontle forma parte de las 350 especies de quelites nativos de México. El término proviene de quilitl, palabra usada para designar hierbas comestibles.

Aunque botánicamente pertenece al grupo de las dicotiledóneas, se le clasifica como pseudocereal por las similitudes de su grano en estructura, palatabilidad y contenido de almidón con cereales como maíz, arroz y trigo. Por eso también comparte propiedades funcionales y nutricionales con esos cultivos.

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En su composición destaca 17% de proteínas, 60% de carbohidratos y 0.083% de lípidos. También contiene calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, B, C y E.

Entre sus compuestos principales se encuentran flavonoides y otros compuestos fenólicos con actividad antioxidante, así como saponinas a las que se atribuyen efectos reductores del colesterol y propiedades anticancerígenas.

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Los procesos fermentativos potencian sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además, los extractos de las inflorescencias favorecen el crecimiento de cepas benéficas como Lactiplantibacillus plantarum y Lacticaseibacillus casei Shirota.

Uno de los hallazgos destacados por el medio es su interacción con el maíz. Cuando se incorpora en tortillas, incrementa el contenido de aminoácidos esenciales, en particular lisina y triptófano, sin modificar el sabor ni la textura.

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Esa combinación resume buena parte del interés científico actual por el cultivo: conservar una planta tradicional mexicana y, al mismo tiempo, documentar con mayor precisión sus usos alimentarios, su respuesta al ambiente y su permanencia en sistemas agrícolas tradicionales en beneficio de productores y pobladores con menos recursos.