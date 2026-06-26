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Venta ilegal de fauna silvestre encuentra refugio en redes sociales: Profepa detecta más de mil publicaciones entre 2025 y 2026

La difusión de este contenido se aloja principalmente en Facebook e Instagram

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Profepa implementa campaña contra la venta ilegal de animales silvestres en redes sociales. (Profepa)
Profepa implementa campaña contra la venta ilegal de animales silvestres en redes sociales. (Profepa)

Profepa detectó mil 119 publicaciones relacionadas con posible tráfico ilegal de fauna silvestre en redes sociales entre mayo de 2025 y junio de 2026. De ese total, 640 fueron eliminadas o resueltas tras reportes coordinados con Meta México, lo que representa el 57% de los casos.

La cifra refleja la escala que ha alcanzado el comercio ilícito de especies en entornos digitales, donde aves, reptiles y mamíferos se ofrecen de forma abierta en perfiles, grupos y publicaciones en línea.

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició el monitoreo de plataformas digitales en octubre de 2024 para identificar posibles ventas ilegales de vida silvestre.

Desde entonces, el trabajo derivó en siete fichas de investigación sobre vendedores recurrentes y 14 reportes de inteligencia que identifican perfiles, grupos y posibles nodos de tráfico en distintas plataformas.

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Guía ciudadana amplió la capacidad de detección de casos

Profepa implementa campaña contra la venta ilegal de animales silvestres en redes sociales. (Profepa)
Profepa implementa campaña contra la venta ilegal de animales silvestres en redes sociales. (Profepa)

En junio de 2025, la Profepa publicó la Guía para Reportar la Venta Ilegal de Vida Silvestre en Redes Sociales y Plataformas de Comercio en Línea. La herramienta permite a cualquier persona enviar enlaces vinculados a posibles actividades ilícitas directamente a la Procuraduría.

Desde su publicación, la guía generó 320 reportes ciudadanos que fueron canalizados a Meta con el objetivo de eliminar o desactivar las cuentas denunciadas. La participación de la ciudadanía amplió de forma directa la capacidad de detección de la Procuraduría.

Colaboración con Meta y organizaciones internacionales

Profepa estableció mecanismos de colaboración con empresas tecnológicas y organizaciones especializadas. Además de la coordinación con Meta México para atender casos en Facebook e Instagram, la Procuraduría trabaja de forma conjunta con la organización Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), especializada en el análisis de mercados ilícitos y delincuencia organizada transnacional.

Esta red de alianzas permite identificar patrones de operación, rastrear actores recurrentes y fortalecer los reportes de inteligencia sobre redes de tráfico con presencia en múltiples plataformas.

Profepa implementa campaña contra la venta ilegal de animales silvestres en redes sociales. (Profepa)
Profepa implementa campaña contra la venta ilegal de animales silvestres en redes sociales. (Profepa)

El delito no solo involucra a quienes capturan

El tráfico de fauna silvestre deteriora ecosistemas, reduce poblaciones enteras de especies y provoca sufrimiento directo a los animales víctimas del delito. La Profepa advierte que la cadena de responsabilidad no termina en quienes capturan o transportan los ejemplares.

Quienes participan en este comercio ilícito pueden enfrentar consecuencias legales:

  • Quienes promueven la venta de fauna silvestre de procedencia ilícita en redes sociales
  • Quienes ofertan ejemplares sin documentación legal en plataformas digitales
  • Quienes adquieren vida silvestre de origen ilegal, aun como compradores finales

El tráfico ilegal se encuentra tipificado en las leyes mexicanas

El artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo de diversos animales pertenecientes a la distribución natural en México: ninguna de estas especies puede ser capturada para subsistencia ni para comercio. La Semarnat solo puede autorizar su captura con fines de conservación o investigación, y únicamente a instituciones académicas acreditadas.

El Código Penal Federal sanciona el tráfico de especies protegidas en su artículo 420 con penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa.

Cuando el delito afecta un área natural protegida o tiene fines comerciales, la pena se incrementa hasta tres años adicionales de prisión y mil días multa.

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