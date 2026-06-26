México

Uruguay pinta de celeste la Plaza de las Armas en Guadalajara y lanza advertencia a España

Durante el tradicional banderazo en Guadalajara, seguidores de la Celeste destacaron el ambiente futbolero que se vive en territorio mexicano

Guardar
Google icon
Aficionados uruguayos exhiben su bandera nacional dentro del estadio de Miami antes del partido. REUTERS/Paul Childs
Aficionados uruguayos exhiben su bandera nacional dentro del estadio de Miami antes del partido. REUTERS/Paul Childs

Más de mil aficionados celestes coparon la Plaza de Armas de Guadalajara a un día del partido entre Uruguay y España por la última jornada del Grupo H del Mundial 2026. Con banderas, bombos y cánticos, los hinchas uruguayos respaldaron al equipo de Marcelo Bielsa antes de un cruce que puede definir su clasificación.

Desde las 19:00, decenas de familias comenzaron a reunirse en uno de los puntos del Centro Histórico de Guadalajara. Con el paso de las horas, el lugar se tiñó de azul celeste con la llegada de hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños con la camiseta de Uruguay.

PUBLICIDAD

El futbolista uruguayo José María Giménez en una imagen de archivo. EFE/ Gastón Britos
El futbolista uruguayo José María Giménez en una imagen de archivo. EFE/ Gastón Britos

El ambiente estuvo marcado por canciones de la afición uruguaya, tambores y muestras de apoyo para los dirigidos por Marcelo Bielsa, que este viernes 26 de junio disputarán un encuentro que definirá buena parte de su futuro en la Copa del Mundo.

El banderazo uruguayo en Guadalajara

Los asistentes decían que, por unas horas, la Plaza de Armas dejó de ser mexicana para convertirse en territorio uruguayo. El objetivo era demostrar que la Celeste también jugará como local en el Estadio de Guadalajara y enviar un mensaje de confianza antes del compromiso frente a España.

PUBLICIDAD

Uno de los aficionados más entusiastas fue Nacho, quien explicó a Infobae México el significado del tradicional banderazo organizado por los seguidores uruguayos.

Los uruguayos esperan asegurar el pase a la siguiente ronda. REUTERS/Amanda Perobelli
Los uruguayos esperan asegurar el pase a la siguiente ronda. REUTERS/Amanda Perobelli

“Este es el famoso banderazo uruguayo, hermano. Esto es amor por el pueblo charrúa por la celeste que mañana vamos a derrotar a esos gallegos”, comentó mientras ondeaba una enorme bandera de su país.

Además del respaldo a su selección, el aficionado también se refirió al ambiente que ha encontrado durante el Mundial 2026 en territorio mexicano.

“México es un gran país anfitrión que ama el fútbol. Ellos deberíon albergar todo el mundial. Me encanta su país, amo México y viva Uruguay”, destacó.

Las muestras de cariño hacia México se repitieron entre varios aficionados, que resaltaron la hospitalidad de los tapatíos, el ambiente en las calles y la pasión con la que los mexicanos han recibido a miles de visitantes durante la Copa del Mundo.

Qué necesita Uruguay para avanzar

Dentro de la cancha, Uruguay afrontará uno de sus partidos más exigentes del torneo. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega a la última jornada del Grupo H dependiendo de sí mismo para avanzar a los dieciseisavos de final.

Una victoria frente a España garantizaría la clasificación de la Celeste e incluso podría permitirle terminar como líder del sector, según la combinación de resultados. En caso de empatar, Uruguay todavía tendría posibilidades de avanzar como segundo o como uno de los mejores terceros del torneo, aunque debería esperar el desenlace del encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Por el contrario, una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones y lo obligaría a depender de otros resultados para seguir con vida en la competencia.

El respaldo de los hinchas antes del partido

Esa situación explica el clima de tensión y esperanza que se vivió durante el banderazo. Los aficionados confían en que el carácter que ha distinguido al fútbol uruguayo vuelva a aparecer en uno de los momentos más exigentes del campeonato.

Con canciones que retumbaron durante varios minutos, humo celeste sobre la plaza y cientos de banderas ondeando al mismo tiempo, la afición dejó claro que acompañará al equipo hasta el último minuto del torneo.

Ahora, toda esa energía se trasladará al Estadio de Guadalajara, donde Uruguay buscará derrotar a España y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en el Mundial 2026, respaldado por miles de seguidores que, incluso lejos de Montevideo, hicieron sentir que la Celeste juega en casa.

Temas Relacionados

Mundial 2026GuadalajaraEstadio GuadalajaraSelección de Uruguaymexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: el cuadro estadounidense marca golazo para emparejar el marcador en Los Ángeles

El equipo estadounidense aseguró su lugar en 16vos de final, mientras que la escuadra turca jugará su último partido del Mundial 2026

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: el cuadro estadounidense marca golazo para emparejar el marcador en Los Ángeles

¿Cómo estará el clima en Monterrey?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en Monterrey?

Clima en México: el estado del tiempo para Ecatepec este 26 de junio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: el estado del tiempo para Ecatepec este 26 de junio

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos

Procesan a tres hombres que llevaban más de 300 kilos de cocaína en una embarcación

Desarticulan célula criminal en Guanajuato: aseguran armas de alto poder y nueve vehículos

Cuatro meses libre gracias al CJNG: cae en Zacatecas reo que escapó del penal de Ixtapa el día que abatieron a “El Mencho”

Detienen al “Sierra 2″, presunto sucesor del líder del Cártel de Altozano en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Galáctico Bazar lleva la ciencia a las niñas y los niños con talleres de astronomía, dinosaurios y robótica este fin de semana en CDMX

Galáctico Bazar lleva la ciencia a las niñas y los niños con talleres de astronomía, dinosaurios y robótica este fin de semana en CDMX

Raúl Jiménez y Edén Muñoz llegaron a relacionarse con la misma mujer en el pasado

Para las armys más leales: el K-pop se apodera de la CDMX con un festival que tendrá dance covers, bazares y comida

Kenia Os festejó en el Ángel de la Independencia el triunfo de México y logró pasar desapercibida

Pato Merlín ya tiene redes y presume cómo lo consienten con tacos de carnitas y reuniones con famosos

DEPORTES

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: el cuadro estadounidense marca golazo para emparejar el marcador en Los Ángeles

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: el cuadro estadounidense marca golazo para emparejar el marcador en Los Ángeles

Aficionadas mexicanas destacan el legado de Katia Itzel tras su histórico arbitraje en el Mundial 2026: “Es un orgullo”

Le llueven felicitaciones a Katia Itzel García por su debut en el Mundial: “Es inspirador ver su talento”

Revelan nuevo romance de Guillermo Ochoa en sus inicios con el América

Países Bajos enfrentará a Marruecos en Monterrey: duelo determinante en los 16vos de final del Mundial 2026