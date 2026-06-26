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Las razas de perros con más problemas en la piel y cómo prevenir problemas dermatológicos

Algunas razas de perros presentan predisposición genética a enfermedades de la piel por su anatomía, sensibilidad a alérgenos y morfología con pliegue

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Bulldog Inglés
Veterinarios señalan que el Bulldog inglés y francés suele desarrollar dermatitis, infecciones en pliegues húmedos y alergias cutáneas.

Algunas razas de perros presentan una mayor predisposición a padecer enfermedades de la piel debido a factores genéticos, características anatómicas o sensibilidad a ciertos alérgenos.

Veterinarios y especialistas advierten que el Bulldog, el Shar Pei, el West Highland White Terrier y el Golden Retriever, entre otros, requieren cuidados especiales para evitar complicaciones dermatológicas.

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Identificar a tiempo los riesgos y conocer las necesidades particulares de estas razas es fundamental para prevenir molestias y asegurar su bienestar.

Un perro Golden Retriever de color dorado claro yace en un suelo de madera, mirando fijamente, con un cuenco de metal lleno de croquetas a su derecha.
Un Golden Retriever yace en el suelo de madera junto a su plato de comida lleno, mostrando una notable falta de interés por el alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las razas de perros con más problemas en la piel

Algunas razas de perros muestran una mayor predisposición genética a desarrollar problemas dermatológicos o enfermedades de la piel. Entre las razas que con mayor frecuencia presentan este tipo de padecimientos destacan:

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  • Bulldog inglés y francés: Propensos a dermatitis, pliegues húmedos, infecciones y alergias cutáneas.
  • Shar Pei: Conocidos por su piel arrugada, suelen desarrollar infecciones en los pliegues y problemas como la dermatitis atópica.
  • West Highland White Terrier: Frecuentes casos de dermatitis atópica y alergias.
  • Golden Retriever: Predisposición a dermatitis, alergias y piodermas.
  • Boxer: Problemas de tiroides y dermatitis, así como tumores cutáneos.
  • Pastor Alemán: Vulnerables a dermatitis, alergias y problemas autoinmunes en la piel.
  • Poodle (especialmente el estándar): Predisposición a enfermedades como la sebadenitis.
  • Samoyedo, Akita y Vizsla: Mayor riesgo de sebadenitis y otras enfermedades inmunomediadas.

La predisposición genética y la morfología de la piel (como los pliegues) son factores clave en el desarrollo de estos problemas dermatológicos.

Primer plano de manos enguantadas de un veterinario inspeccionando la piel en el costado de un perro marrón claro recostado sobre una alfombra de examen.
Cualquier perro puede desarrollar enfermedades de la piel, pero en estas razas el riesgo es significativamente mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los cuidados que se deben tener con perros de pieles delicadas para prevenir complicaciones

Los perros con piel delicada requieren cuidados específicos para prevenir complicaciones dermatológicas y mantener su bienestar general. Estas son algunas recomendaciones clave:

  • Baños frecuentes con productos adecuados: Utiliza champús especiales para piel sensible, hipoalergénicos o recetados por el veterinario. Evita productos perfumados o con químicos agresivos. La frecuencia ideal suele ser cada 2 a 4 semanas, pero en brotes agudos de alergia, el veterinario puede recomendar baños más frecuentes.
  • Secado cuidadoso: Después del baño, seca bien los pliegues y zonas húmedas para evitar infecciones por hongos o bacterias.
  • Cepillado regular: El cepillado ayuda a eliminar alérgenos, suciedad y pelo muerto, además de favorecer la ventilación de la piel y detectar lesiones tempranas.
  • Dieta equilibrada y específica: Proporciona alimentos con proteínas de alta digestibilidad, ácidos grasos omega 3 y 6, zinc y vitaminas del grupo B. Estos nutrientes favorecen la salud de la piel y refuerzan la barrera cutánea.
  • Control de parásitos: Usa productos antipulgas y antigarrapatas recomendados por el veterinario. Las infestaciones pueden agravar los problemas de piel.
  • Ambiente limpio: Mantén la cama, juguetes y áreas donde descansa el perro limpios para reducir el contacto con polvo, ácaros y otros alérgenos.
  • Evita la humedad y el calor excesivo: Las condiciones húmedas favorecen el desarrollo de infecciones cutáneas, especialmente en razas con pliegues.
  • Vigilancia constante: Observa cualquier cambio en la piel, como enrojecimiento, caída de pelo, costras o mal olor, y acude al veterinario ante la aparición de síntomas.
  • Revisiones veterinarias periódicas: El seguimiento médico ayuda a detectar a tiempo cualquier alteración y ajustar el tratamiento preventivo o de mantenimiento según las necesidades del perro.

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