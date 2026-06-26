Sheinbaum pide a estudiantes en paro liberar instalaciones de Canal Once

Una mujer se dirige a una audiencia desde un podio con el emblema de México, acompañada de los logos del Canal Once y el Instituto Politécnico Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió a los estudiantes pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN) liberar las instalaciones del Canal Once, las cuales fueron tomadas desde finales de mayo.

“Se está trabajando con el subsecretario de Educación Superior y Mario Delgado. Son pocos estudiantes ya los que tienen tomada el Canal Once. Llamamos a la entrega del canal, y se están atendiendo demandas que tienen del Politécnico”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina de este 26 de junio en Palacio Nacional.

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Protestas de estudiantes del IPN en Canal Once

Cerca de quinientos estudiantes del IPN llevaron sus reclamos hasta las instalaciones de Canal Once en el Casco de Santo Tomás el pasado mes de mayo.

El grupo, integrado por representantes de diversas escuelas, exige una respuesta puntual a su pliego petitorio dirigido a las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda. Los jóvenes manifestaron su intención de permanecer en el lugar hasta recibir una solución concreta a sus demandas.

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Entre las demandas centrales destacan la renuncia inmediata del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, así como la realización de auditorías para garantizar transparencia en el manejo de los recursos institucionales. Tras lo que describieron como una negativa de las autoridades a recibir sus solicitudes en días previos a la toma de las instalaciones del canal, los estudiantes insistieron en que cualquier respuesta oficial debe transmitirse en vivo por la señal del medio de comunicación, para que toda la comunidad politécnica tenga acceso a los términos de cualquier acuerdo alcanzado.

Tensiones y acciones futuras de los estudiantes

La protesta surgió luego de que funcionarios como Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, y Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, no atendieran personalmente a los representantes estudiantiles. Los participantes, que califican su movimiento como pacífico, denunciaron haber sido recibidos con agresiones al ingresar a la televisora. Paralelamente, realizaron asambleas internas y determinaron iniciar un paro de 36 horas.

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Asimismo, los organizadores advirtieron que, de no lograr una respuesta satisfactoria a sus demandas, las movilizaciones continuarán. Esta situación refleja el creciente descontento entre la comunidad universitaria y la voluntad de mantener la presión hasta lograr cambios en la administración y en la transparencia institucional.