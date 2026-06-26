Patrimonio de Gertz Manero está declarado con total transparencia: Sheinbaum defiende a embajador de México en Reino Unidos

FILE PHOTO: The country’s attorney general, Alejandro Gertz Manero, during a press conference where authorities announced the detention of 14 people suspected of involvement in the illicit fuel trade, in Mexico City, Mexico, September 7, 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes el patrimonio de Alejandro Gertz Manero y sostuvo que no vio problema en sus bienes porque, dijo, el ahora embajador de México en Reino Unido los declaró y explicó su origen. Su postura llegó después de que se conociera una declaración patrimonial que exhibió una fortuna integrada por más de 13 inmuebles, joyas valuadas en USD 1 millón y cuentas bancarias en España, Suiza y Estados Unidos.

En su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el ex titular de la FGR fue transparente porque hizo pública la información sobre propiedades que, según su dicho, provinieron de su familia y de adquisiciones propias. Sheinbaum sostuvo que la irregularidad habría existido solo si ese patrimonio no hubiera sido declarado.

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“Él declaró (sus bienes), la información viene de una información de él mismo sobre su patrimonio que viene de su familia y de lo que él ha adquirido, fue transparente y declaró su patrimonio y pues es suyo, hay total transpaencia, malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara, entonces es un patrimonio que él tien, lo hace público y declara cómo lo adquirió, es transparente”.

La declaración patrimonial reveló también siete vehículos, entre ellos dos Rolls Royce, además de obras de arte valuadas en USD 450 mil. Los bienes fueron incorporados a la plataforma Declaranet tras su llegada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia en la que quedó adscrito como integrante del servicio exterior.

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Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 26 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

Gertz Manero hizo públicos bienes

El documento mostró que Gertz Manero contaba con más de 13 propiedades: 10 casas, un departamento, un terreno y un edificio completo. También incluyó varias viviendas heredadas de entre 200 y más de 1,000 metros cuadrados, así como un edificio entero que igualmente reportó como herencia.

La relación patrimonial incluyó una propiedad en Estados Unidos con valor superior al millón de dólares. Además, registró un inmueble de 233 metros cuadrados en el barrio de Los Jerónimos, en Madrid, una de las zonas de mayor precio en la capital española.

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El propio texto sobre la declaración precisó que ahí aparecieron bienes que el ex fiscal tenía en exclusividad y no aquellos que pudiera compartir con otras personas. Esa diferencia delimitó el alcance de la información puesta a consulta pública.

Durante su etapa al frente de la FGR, Gertz Manero no hizo públicos esos datos. La apertura ocurrió después de que asumió funciones en la Cancillería, donde la normatividad vigente sí lo obligó a transparentarlos.

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La presidenta respondió a la polémica abierta por las propiedades y por el valor acumulado de sus posesiones. Su defensa se concentró en un punto: que el patrimonio fue declarado y que el funcionario expuso la forma en que lo adquirió.

Las propiedades de lujo ya habían sido exhibidas en España, Estados Unidos y Francia

Antes de la publicación de esa declaración ya se habían difundido detalles sobre algunos inmuebles atribuidos a Gertz Manero. Entre ellos aparecieron cuatro viviendas de lujo en España con un valor conjunto de más de 5 millones de euros, equivalentes a 113 millones de pesos.

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Ese paquete incluyó un piso en Los Jerónimos, en Madrid, y tres pisos en Ibiza que controló mediante una compañía inmobiliaria de su propiedad. Las viviendas de Ibiza fueron ofrecidas en Airbnb por más de 6,500 pesos por noche.

A esa lista se sumó un departamento en Avenida Foch, en París, ubicado cerca del Arco del Triunfo. La información disponible situó el valor de ese apartamento, en el número 52 de esa avenida, en alrededor de 45 millones de pesos.

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También quedaron expuestas dos propiedades más en Estados Unidos, una en Nueva York y otra en Santa Mónica. El inmueble en Nueva York se localizó en un edificio Art Déco sobre la Quinta Avenida con vista a Central Park y hacia diciembre tenía un valor cercano a 60 millones de pesos.

La propiedad de Santa Mónica habría costado USD 1.1 millones, unos 22 millones de pesos al tipo de cambio referido en el texto, y fue adquirida en 2007. En ese momento, Gertz Manero se desempeñaba como presidente de la Federación Mexicana de Instituciones de Educación Superior.

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Las compras de autos y las transferencias también alimentaron la controversia

La exposición de inmuebles no fue el único frente de cuestionamientos. Según datos atribuidos a la UIF, entre 2014 y 2015 Gertz Manero compró 122 automóviles de lujo por 109 millones 775 mil 339 pesos.

La mayor parte de esos vehículos correspondió a Mercedes Benz. De manera destacada, la relación incluyó un Rolls Royce.

A la par surgieron señalamientos sobre transferencias internacionales por montos elevados. Entre ellas figuró una operación por 4 millones 319 mil 755 pesos con destino a Mercedes Gertz en una cuenta de Wells Fargo en Estados Unidos.

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El mismo recuento señaló que en 2013 transfirió a España 103 mil euros. En ese periodo también recibió USD 4 millones desde una cuenta de Bank of America y USD 37,858 de la Universidad de las Américas, entre otros movimientos mencionados en la información atribuida a la UIF.

La discusión sobre su fortuna coincidió con un periodo de alta exposición pública para el ex fiscal. Apenas el lunes previo, la SCJN ordenó la liberación inmediata de Alejandra Cuevas, presa desde hacía 528 días en Santa Martha Acatitla por el caso relacionado con la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del funcionario.

Ese mismo día, el máximo tribunal también ordenó cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán, de 98 años, y dejar sin efecto el proceso penal en su contra. El expediente se había originado en una denuncia presentada en 2015 por Alejandro Gertz Manero por la muerte de su hermano y fue reactivado en 2019, cuando él ya encabezaba la Fiscalía y Ernestina Godoy estaba al frente de la Fiscalía capitalina.

Gertz Manero llegó a la titularidad de la Fiscalía General de la República en 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En noviembre de 2025 renunció al cargo y después fue nombrado embajador de México en Reino Unido.

Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por cuestionamientos por falta de resultados en procuración de justicia, ausencias prolongadas de la escena pública, opacidad y pocas conferencias de prensa. Entre las decisiones más controvertidas de su gestión quedaron una propuesta para eliminar el delito de feminicidio, el uso de la Fiscalía en el caso de la viuda de su hermano y sus choques con el encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sheinbaum defendió a Alejandro Gertz Manero y dijo que su patrimonio no representó problema porque fue declarado y transparentado.

La declaración patrimonial exhibió más de 13 inmuebles, joyas por USD 1 millón, obras de arte por USD 450 mil y siete vehículos, incluidos dos Rolls Royce.

A la controversia por sus bienes se sumaron reportes previos sobre propiedades en España, Francia y Estados Unidos, compras de 122 autos de lujo y transferencias internacionales millonarias.

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