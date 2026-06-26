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México responde a presidente electo de Colombia sobre influencia de cárteles mexicanos: “Que cada quien se encarge de su parte”

Pidió que ante las diferencias políticas, en cuanto a proyectos de nación distintos en cada país, deben traducirse a mecanismos de cooperación

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Ilustración de acuarela con una mujer y un hombre en atriles. Al centro, una pantalla con mapas de México y Colombia, flechas de flujo y soldados. Banderas nacionales decoran la escena.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este viernes 26 de junio de 2026 a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien recientemente señaló a los cárteles mexicanos como objetivo militar y los responsabilizó por la violencia en la región del Cauca.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana abordó el tema, subrayando que México tiene una buena relación con Colombia, sin embargo, pidicó que cada uno “se encargue de su parte”.

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“Hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo, no desde ahora. No es que hubiera colaboración con el presidente Petro particularmente. Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración. Eso existe”, enfatizó la presidenta.

De esta manera, Claudia Sheinbaum buscó desmarcar el trabajo bilateral de las declaraciones políticas recientes, insistiendo en que la cooperación transciende a los gobiernos de turno.

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Respuesta al señalamiento del presidente electo colombiano

La presidenta fue cuestionada sobre si su administración buscaría un diálogo directo con el nuevo gobierno colombiano, en particular para tratar la posibilidad de que el combate a los cárteles mexicanos se realice mediante mecanismos de cooperación, inteligencia y respeto a la soberanía, como ocurre con Estados Unidos, y no a través de declaraciones de guerra. Ante esto, Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de que cada país asuma la responsabilidad sobre sus propios asuntos internos.

“Ahora, cada quien que se encargue de su parte, ¿no? Que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte”, sentenció la mandataria.

A lo largo de su intervención, subrayó que las diferencias políticas que puedan existir entre los proyectos de nación de cada país no deberían convertirse en un obstáculo para la cooperación, ni traducirse en confrontaciones públicas o en declaraciones que tensen la relación bilateral.

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