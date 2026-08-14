Cristian Castro confiesa mentira piadosa a la prensa tras su graduación de prepa

Cristian Castro

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Un encuentro de Cristian Castro con la prensa tras su reciente graduación de prepa generó nuevas reacciones, luego de que el cantante confesara una “mentira piadosa” para evitar polémicas con los medios.

La declaración se dio en medio de rumores sobre su salud y la controversia por su supuesto pase directo a la UNAM, tema que ha dado de qué hablar en días recientes.

¿Cuál fue la mentira de Cristian Castro?

Durante una improvisada rueda de prensa a la salida de un evento, Cristian Castro fue abordado por reporteros sobre su estado de salud, luego de que circularan versiones sobre un supuesto episodio de presión baja que lo habría obligado a abandonar su graduación de preparatoria.

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El cantante respondió con franqueza: “Les mintieron porque como organizaron tan mal la rueda de prensa, pues yo la verdad mejor me fui, pero les mintieron, mija”.

Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)

Ante la insistencia de los reporteros sobre si se encontraba bien, el artista admitió que recurrió a una pequeña mentira para evitar que los medios se molestaran por su salida abrupta.

“Una mentirita para que ustedes, este, no se enojaran y yo…”, comentó con humor y sin dar más detalles, buscando dejar claro que su salud no estaba comprometida.

Qué pasó en su salida en la graduación

La versión de la prensa sobre los problemas de salud de Cristian Castro surgió luego de que abandonara repentinamente su ceremonia de graduación, lo que generó especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos.

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(jovani Pérez/Infobae)

Según diversas fuentes, se dijo que el intérprete había sufrido una baja de presión durante el evento, lo que motivó preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, el propio Castro desmintió estos rumores en el reciente encuentro con los medios, aclarando que su salida no tuvo que ver con una emergencia médica, sino con la desorganización de la rueda de prensa y su deseo de evitar momentos incómodos. “No, les, les mintieron”, reiteró al ser cuestionado sobre su estado físico.

La polémica por el pase directo a la UNAM

El cantante también ha estado en el centro de la controversia por su supuesto acceso automático a la UNAM. En entrevista para Ventaneando, defendió su versión asegurando:

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“Por suerte con esta preparatoria, tiene el pase directo a la UNAM, si quisiera estudiar en México... estoy considerandolo seriamente en México, la carrera que me gusta que es diseño industrial”.

El cantante está por terminar la preparatoria (Instagram/Pexels)

El intérprete detallo que en caso de no decidirse por la UNAM, una escuela privada también está dentro de sus opciones:

“Voy a tratar de analizar si me acomodo en Chihuahua está el tec en Chihuahua que me gusta mucho y sino en la unam como lo hizo mi madre”.

Sin embargo, la institución educativa aclaró a Infobae México que su preparatoria no otorga pase reglamentado, por lo que cualquier aspirante debe presentar el examen de admisión.

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“Nosotros somos una preparatoria privada avalada por la UNAM, sin embargo esto no quiere decir que una vez culminada la preparatoria con nosotros tendrás pase directo a la universidad en la UNAM”, señalaron a este medio.