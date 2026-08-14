Guardia de seguridad intenta sacar de la calle a influencer que grababa un hotel en Nuevo León

La discusión entre el influencer y un elemento de seguridad abrió un debate en redes sociales sobre las grabaciones realizadas desde espacios públicos. (TikTok / @Raymonsivaiss)

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Una grabación realizada por el creador de contenido Ray Monsiváis terminó convirtiéndose en una denuncia pública luego de que un elemento de seguridad privada lo abordara mientras realizaba una reseña sobre un nuevo hotel en Escobedo, Nuevo León. El material comenzó a circular ampliamente en redes sociales y provocó una ola de críticas por la forma en que el influencer fue tratado mientras se encontraba en la vía pública.

Monsiváis suele compartir contenidos relacionados con espacios urbanos, edificios y proyectos arquitectónicos de su ciudad. En esta ocasión, decidió mostrar la fachada del Hotel Holiday Inn Express Sendero, inmueble de reciente construcción en la zona.

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Mientras registraba imágenes desde la banqueta, un guardia de seguridad se acercó para cuestionarlo por estar grabando. De acuerdo con lo observado en el video, el trabajador le indicó que necesitaba contar con un supuesto “permiso especial” para realizar las tomas.

La discusión entre el influencer y un elemento de seguridad abrió un debate en redes sociales sobre las grabaciones realizadas desde espacios públicos. (Captura de pantalla)

La situación rápidamente subió de tono. Durante el intercambio, el elemento de seguridad tomó al creador de contenido del brazo e intentó conducirlo hacia el interior del establecimiento, pese a que Monsiváis se encontraba fuera de las instalaciones.

El influencer manifestó su inconformidad y pidió explicaciones sobre la supuesta prohibición para grabar desde la calle. Posteriormente intervino un segundo guardia, a quien Monsiváis solicitó ayuda para aclarar lo sucedido.

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El trabajador sostuvo que no estaba permitido grabar las instalaciones desde la vía pública y posteriormente le solicitó una identificación. El creador de contenido se negó a entregarla y reiteró que estaba situado sobre la banqueta, fuera de la propiedad privada.

“Yo estoy en la banqueta, en la vía pública. Cuando vaya y entre al hotel, ahí sí me puedes prohibir”, respondió Monsiváis durante la discusión.

Ray Monsiváis denunció en video el trato recibido mientras realizaba una reseña urbana y las imágenes provocaron indignación entre internautas. (Captura de pantalla)

Las imágenes generaron rápidamente reacciones entre los usuarios de redes sociales, principalmente por el momento en que el guardia utilizó la fuerza física para sujetar al joven. El video fue compartido en distintas plataformas y abrió un debate sobre los límites que tiene el personal de seguridad privada frente a personas que realizan grabaciones desde espacios públicos.

La polémica aumentó debido a que, según el material difundido, Monsiváis no estaba intentando ingresar al inmueble ni realizar la grabación desde el interior del hotel.

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Hotel se deslinda de los hechos

Ante la repercusión que alcanzó el video, la empresa Milenium Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V., operador de distintas propiedades de la franquicia en Monterrey, publicó un comunicado para aclarar que el establecimiento involucrado en el incidente no forma parte de sus operaciones.

La compañía rechazó cualquier vínculo con los hechos y explicó que el lugar donde ocurrió el incidente es ajeno a su administración.

La empresa operadora aclaró que el establecimiento involucrado no pertenece a sus propiedades y reafirmó su postura sobre el libre tránsito y la libertad de expresión en la vía pública. (Captura de pantalla)

“Los hechos difundidos en días recientes a través de redes sociales ocurrieron en la vía pública de un establecimiento totalmente ajeno a nuestra operación”, señaló la empresa en su comunicado.

Asimismo, el grupo hotelero precisó cuáles son los inmuebles que actualmente administra bajo la marca Holiday Inn dentro del área metropolitana de Monterrey. Entre ellos se encuentran Holiday Inn Monterrey Parque Fundidora, Holiday Inn Express Monterrey Galerías San Jerónimo y Holiday Inn Express Monterrey Tecnológico.

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Con esta aclaración, la compañía buscó separar su operación de la situación protagonizada por el creador de contenido y el personal de seguridad que aparece en el video.

El creador de contenido aseguró que se encontraba en la vía pública cuando el trabajador lo tomó del brazo e intentó conducirlo hacia las instalaciones. (Captura de pantalla)

Finalmente, la empresa manifestó su postura respecto a los derechos de las personas que transitan y realizan actividades en espacios públicos.

“Como grupo hotelero, reafirmamos nuestro compromiso absoluto con el respeto a los derechos constitucionales, el libre tránsito y la libertad de expresión en la vía pública”, puntualizó.

El caso continúa generando conversación en redes sociales, donde usuarios han centrado la discusión tanto en el comportamiento del guardia como en la necesidad de establecer con claridad cuáles son las facultades del personal de seguridad privada cuando una persona realiza grabaciones desde la vía pública.