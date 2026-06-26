México

Cómo preparar el “caldo levantamuertos”: receta mexicana para revivir tras los festejos del mundial

Su combinación de médula, jitomate, chipotle y epazote lo convierten en una opción picante y llena de sabor, perfecta para recuperar fuerzas

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Un tazón de caldo humeante con dos huesos de médula, jitomates, chiles secos, cilantro, epazote, aguacate y lima. Al lado, tortillas y cebolla picada.
Un tazón de caldo levantamuertos, preparado con médula de res, jitomate asado, chile chipotle y epazote, se sirve con tortillas y cebolla picada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicen que el mejor remedio para el exceso es un caldo humeante y picante que parece tener poderes milagrosos.

Y así es como se ha ganado fama el caldo levantamuertos en las mesas de México, donde después de largas noches de festejos, especialmente tras celebraciones como un mundial, se busca algo reconfortante y revitalizante.

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Este plato, tradicionalmente servido en las primeras horas del día, forma parte de la cultura popular mexicana para combatir la “cruda”.

Su combinación de médula, jitomate, chipotle y epazote lo convierten en una opción picante y llena de sabor, perfecta para recuperar fuerzas.

Un caldo en un cuenco de piedra con carne, dos huesos con médula, chiles chipotle secos, jitomate asado y epazote. Al lado, limones, tortillas y salsas.
Un robusto caldo levantamuertos, preparado con médula de res, trozos de carne, jitomate asado, chile chipotle y hojas de epazote, se presenta en un cuenco de piedra listo para consumir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de caldo levantamuertos

El caldo levantamuertos es un caldo robusto a base de médula de res, jitomate asado, chile chipotle y epazote. La preparación consiste en cocer la médula para obtener un caldo sustancioso, y después incorporar un sofrito de jitomate con chipotle, además de zanahorias y hierbas de olor. Destaca por su sabor ahumado y su capacidad para revitalizar el cuerpo.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora 30 minutos

Ingredientes

  1. 1 kilo de médula grande muy bien lavada
  2. 12 tazas de caldo de res
  3. 4 ramas de epazote
  4. 1/2 cebolla asada
  5. 3 dientes de ajo
  6. 1 pizca de sal
  7. 1 kilo de jitomate asado, pelado, sin semilla y picado
  8. 6 chiles chipotles adobados (desvenados si se prefiere menos picante)
  9. 1/2 taza de cebolla picada
  10. 2 dientes de ajo picados
  11. 3 zanahorias tiernas, peladas y rebanadas (opcional)
  12. 1 pizca de comino
  13. 2 cucharadas de aceite
  14. 12 hojitas de epazote para adornar
  15. Sal al gusto
Infografía que muestra la receta del Caldo levantamuertos en seis pasos, con ilustraciones de ingredientes, ollas, utensilios de cocina y texto.
La infografía ilustra la preparación detallada del Caldo levantamuertos, una sopa tradicional de México, siguiendo seis pasos con imágenes y texto explicativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer caldo levantamuertos, paso a paso

  1. Cuece la médula en 8 tazas de caldo con 1/2 cebolla, 3 dientes de ajo y 1 rama de epazote durante 1 hora, hasta que esté suave.
  2. Deja enfriar en su caldo, desengrasa el líquido, retira la médula y córtala en pedacitos de 2 cm.
  3. Muele los jitomateschiles chipotles, 2 dientes de ajo y 1/2 taza de cebolla picada.
  4. Fríe esta mezcla en el aceite, añade sal y una pizca de comino. Cocina hasta que la grasa suba y la pasta quede bien frita (“chinito”).
  5. Agrega las zanahorias, 3 ramas de epazote y poco a poco el caldo donde se coció la médula y 4 tazas de caldo extra, removiendo para integrar.
  6. Baja el fuego y cocina durante 30 minutos. Incorpora los trocitos de médula y deja hervir unos minutos más.
  7. Sirve muy caliente, adornando con hojas de epazote. Para más picante, ofrece chipotle picado aparte.
  8. Consejo técnico: Desgrasa bien el caldo para un sabor más limpio. Fríe el sofrito de jitomate hasta que la grasa se separe, eso intensifica el sabor. Usa médula fresca y limpia para una textura suave.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 a 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Sodio: 740 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El caldo levantamuertos se puede conservar en refrigeración hasta por 3 días en un recipiente hermético. También se puede congelar por 1 mes. Calienta siempre antes de servir.

Información para la Power App

  1. Ingredientes:
    1. 1 kilo de médula grande muy bien lavada
    2. 12 tazas de caldo de res
    3. 4 ramas de epazote
    4. 1/2 cebolla asada
    5. 3 dientes de ajo
    6. 1 pizca de sal
    7. 1 kilo de jitomate asado, pelado, sin semilla y picado
    8. 6 chiles chipotles adobados (desvenados si se prefiere menos picante)
    9. 1/2 taza de cebolla picada
    10. 2 dientes de ajo picados
    11. 3 zanahorias tiernas, peladas y rebanadas (opcional)
    12. 1 pizca de comino
    13. 2 cucharadas de aceite
    14. 12 hojitas de epazote para adornar
    15. Sal al gusto
  2. Descripción del plato: Caldo mexicano revitalizante con médula, jitomate, chipotle y epazote. Ideal para recuperar fuerzas tras una noche de festejo.
  3. Tiempo de preparación: 15 minutos
  4. Tiempo de cocción: 1 hora 30 minutos
  5. Resumen del proceso: Se cuece la médula en caldo con hierbas, se prepara un sofrito de jitomate y chipotle, se mezcla todo y se cocina hasta integrar sabores, añadiendo médula al final.
  6. Calorías por porción: 320
  7. Tipo de cocina: Mexicana
  8. Categoría: Sopa/caldo
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