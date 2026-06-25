México

Ondas tropicales 10 y 11 favorecerán tormentas en el occidente y sur de México: así será el clima hoy jueves 25 de junio

Además, la CDMX espera fuertes lluvias durante la tarde; mientras tanto, la onda de calor persistirá en 13 estados

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Mapa de México de cartón con dos nubes espiraladas con números 10 y 11, gotas de lluvia, casas y árboles en miniatura sobre un fondo azul.
Un mapa ilustra la presencia de la onda tropical 10 en el occidente y la onda 11 en el sur de México, generando precipitaciones en las regiones afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ondas tropicales número 10 y 11 seguirán influyendo de manera importante en las condiciones meteorológicas de México este jueves 25 de junio. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ambos sistemas interactuarán con canales de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del país, además de tormentas eléctricas, posible caída de granizo, fuertes rachas de viento y temperaturas extremas en varias entidades.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la onda tropical número 10 se desplazará sobre el occidente de México, mientras que la onda tropical número 11 avanzará por el sur del territorio nacional. La interacción entre ambos fenómenos mantendrá un temporal lluvioso principalmente en estados del Pacífico, centro y sur del país.

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Las autoridades meteorológicas exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, desbordamientos de ríos y afectaciones en zonas urbanas.

Ondas tropicales 10 y 11 favorecerán tormentas en el occidente y sur del país

El SMN explicó que la onda tropical No. 10, localizada sobre el occidente del territorio nacional, y la onda tropical No. 11, ubicada al sur de México, interactuarán con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica para mantener condiciones favorables para el desarrollo de tormentas durante este jueves.

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A estos sistemas se suma una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que incrementará el potencial de lluvias en diversas entidades.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, fenómenos que podrían reducir la visibilidad en carreteras y generar afectaciones en zonas con drenaje insuficiente.

Guerrero y Oaxaca recibirán las lluvias más intensas

Como consecuencia de la interacción de las ondas tropicales 10 y 11, el pronóstico prevé lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

  • Guerrero (sureste)
  • Oaxaca (oeste)

Asimismo, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Puebla
  • Morelos
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Chiapas

También habrá intervalos de chubascos en:

  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Mientras que Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León registrarán lluvias aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las precipitaciones de fuertes a muy fuertes podrían ocasionar deslaves, inundaciones, desbordamiento de ríos y arroyos, así como encharcamientos en distintas regiones del país, por lo que pidió atender las recomendaciones de Protección Civil.

CDMX espera lluvias fuertes durante la tarde

La Ciudad de México se mantiene entre las entidades con pronóstico de lluvias fuertes para este jueves.

Las precipitaciones podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En el Estado de México también se prevén lluvias fuertes, especialmente en las regiones centro, oeste y suroeste.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones en los traslados debido a posibles afectaciones viales, reducción de visibilidad y acumulación de agua en calles y avenidas.

Persistirá la onda de calor en 13 estados

Mientras las lluvias continúan en buena parte del territorio nacional, la onda de calor persistirá en regiones de 13 estados.

Las entidades donde continuará este fenómeno son:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

El pronóstico indica temperaturas superiores a 45 grados Celsius en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua

Además, se esperan temperaturas de:

40 a 45 grados

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Durango

35 a 40 grados

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tamaulipas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Ante estas condiciones, la Conagua recomendó mantenerse bien hidratado, utilizar ropa de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Habrá fuertes rachas de viento y oleaje en costas mexicanas

El SMN también pronosticó rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Jalisco
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Quintana Roo
  • Coahuila
  • Nuevo León

Además, se esperan rachas de hasta 60 km/h en Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En las costas del país continuará el mar de fondo, con oleaje de entre 1 y 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se prevé oleaje de la misma altura en las costas de Campeche y Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, ya que la interacción de las ondas tropicales 10 y 11 continuará favoreciendo lluvias y condiciones meteorológicas adversas en gran parte del país durante las próximas horas.

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