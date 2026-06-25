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Denuncian que Defensa construye una carretera ilegal en Tulum y amenaza cenote histórico Sac Actun

Organizaciones ambientales han documentado construcciones ilegales sobre el segundo sistema de cuevas inundadas más grande del mundo

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REP-CLI MÉXICO-TREN MAYA-AMENAZAS.
Foto de archivo (AP Foto/Rodrigo Abd)

Las organizaciones Sélvame Mx, Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunciaron que la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) inició la apertura ilegal de una carretera de 16 kilómetros en la selva virgen de Tulum, poniendo en riesgo al cenote Sac Actun y al acuífero que abastece de agua dulce a la región.

Las agrupaciones ambientales sostuvieron a través de un comunicado que presentaron una denuncia formal debido a que este camino no cumple ninguna función de conectividad pública, no funciona como un libramiento vial ni acorta los tiempos hacia Chetumal o Tulum, señalan: “No atiende las necesidades de movilidad, salud o educación de alguna comunidad índigena local”.

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Especialistas y activistas han advertido desde hace meses que la carretera atraviesa una zona crítica, donde la delgada capa de roca caliza deja al subsuelo vulnerable ante colapsos, hundimientos y contaminación directa de los flujos subterráneos.

El sistema Sac Actun, donde se concentra la obra, es el segundo sistema de cuevas inundadas más grande del planeta y forma parte de la principal fuente de agua para el Caribe Mexicano. El uso de maquinaria pesada y la pavimentación ponen en peligro tanto la Falla de Holbox —falla geolófica que atraviesa el noreste de la Península de Yucatán— como el equilibrio hídrico de la península.

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Póster con texto #SalvemosSacActun sobre el segundo sistema de cuevas inundadas más grande del mundo, mapa de Sac Actun y logos de organizaciones.
X: @SelvameMx (Imagen editada con IA)

Pepé Tiburón, representante de Sélvame MX, señala: “Esta carretera es un vector de destrucción masiva. No es para la gente; es una cicatriz de 16 kilómetros abierta en selva virgen con el único propósito de detonar la especulación inmobiliaria, propiciar invasiones y meter el desarrollo urbano desordenado a la fuerza sobre el acuífero”. Esta denuncia se suma a las preocupaciones ya expresadas en torno al avance del Tren Maya y a la presión acumulada sobre la selva y los recursos hídricos del sureste.

El riesgo para el acuífero y las especies en peligro

El sistema de cuevas Sac Actun, sobre el que avanza la construcción, conecta con la Falla de Holbox y funciona como corredor hidrogeológico para toda la Península de Yucatán. De continuarse esta construcción, la comuidad científica y activista subraya tres riesgos principales: colapso o hundimiento de la capa de roca caliza, corte de flujos subterráneos y contaminación del agua dulce por filtración de combustibles y residuos. Esta situación afecta a la población local, la actividad turística y la biodiversidad de la región.

Pedro Uc, poeta y Defensor del Territorio Maya, recalcó el daño a la selva, los animales y la vida campesina: “Estos proyectos vienen y se apropian de nuestro territorio y las familias tienen que verse desplazadas para las grandes ciudades”.

Según Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del CEMDA, la obra vulnera el hábitat de hasta 78 especies en riesgo de extinción, entre ellas el mono araña, y contraviene disposiciones legales del programa de ordenamiento ecológico Cancún-Tulum y de la Ley General de Vida Silvestre.

“La intervención de esta zona no solo implica la pérdida de selva, sino un riesgo directo al sistema de agua subterránea del que dependen millones de personas“, subrayó Sélvame Mx.
Especialistas y activistas han advertido desde hace meses que la carretera atraviesa una zona crítica (Edición de Infobae México con imágenes de Sélvame Mx)

Exigen freno inmediato a la devastación ambiental

Las organizaciones Sélvame MX, Greenpeace México y CEMDA demandan la suspensión inmediata de los trabajos de desmonte y construcción, y denuncian que la utilización de recursos públicos y militares para realizar esta obra infringe el derecho humano a un medio ambiente sano. Las agrupaciones subrayaron que el colapso del sistema Sac Actun significaría la pérdida del principal reservorio de agua dulce del Caribe Mexicano y un daño irreversible a la vida en la región.

La selva y el acuífero no conocen de fronteras políticas ni de acuerdos ejidales: si Sac Actun colapsa, colapsa la vida en el Caribe.

José Luis Perlasca Ruz, de Greenpeace México, puntualizó que Sac Actun no es un hecho aislado. “Lo que está ocurriendo en toda la Península de Yucatán es una acumulación alarmante y simultánea de impactos negativos sobre un territorio cada vez más al límite. La construcción de esta carretera sobre Sac Actun suma considerablemente al deterioro de la región”.

Además, subrayó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “tiene la responsabilidad de impulsar una visión regional que establezca límites claros”. La exigencia es clara: detener la devastación antes de que los daños sean irreversibles.

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