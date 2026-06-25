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Estas son las tres estaciones del Tren AIFA-Buenavista más usadas, según el gobierno de México

Se prevé que los trenes que conectarán a la Ciudad de México con Querétaro y Pachuca sean inaugurados en 2027

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Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA
FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La inauguración del tren suburbano que conecta la estación Buenavista en la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se realizó el domingo 26 de abril de 2026, encabezada por la entonces presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades federales y estatales. Este proyecto tiene como objetivo principal facilitar y mejorar la movilidad hacia una de las obras emblemáticas del sexenio anterior, integrando al AIFA dentro de la red ferroviaria metropolitana del Valle de México.

Con ello, avanzan los proyectos en industria ferroviaria que tiene en puerta el gobienro de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la conferencia de prensa matutina del 25 de junio, la presidenta informó que los avances en la construcción de los trenes de pasajeros superan las expectativas iniciales.

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De acuerdo con el gobierno de México, los proyectos ferroviarios que conectarán la Ciudad de México con Querétaro y Pachuca presentan un progreso considerable, lo que permite proyectar su inauguración para el año 2027. Informaron que ya se han liberado 28 millones 452 mil 804 metros cuadrados de derecho de vía, un requisito fundamental para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.

Estas obras forman parte de una estrategia nacional para modernizar el transporte público y facilitar la conectividad entre regiones clave del país, con el objetivo de impulsar la movilidad, reducir tiempos de traslado y promover el desarrollo económico regional.

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Inversión para los trenes CDMX-Pachuca-Querétaro

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que del total de 28 millones 452 mil 804 metros cuadrados de derecho de vía liberados para los nuevos trenes de pasajeros, el 72% corresponde a derecho de vía histórico, el 14% a propiedad social y el 14% a propiedad privada.

Para atender las inquietudes y resolver asuntos relacionados con las comunidades afectadas, se han realizado 268 mesas sociales. Vega Rangel explicó que la coordinación con 128 ejidos y comunidades permitió llevar a cabo 95 asambleas, en las que participaron más de 4 mil 500 personas, y se concretó la adquisición de 987 parcelas necesarias para avanzar en los proyectos ferroviarios.

La funcionaria recordó que la inversión total destinada a los proyectos de trenes de pasajeros asciende a 750 mil millones de pesos. Además, destacó la reciente inauguración del tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente, así como la compra de acciones para que el tren Ciudad de México-Lechería pase a ser de carácter público. También señaló que el tramo Lechería-AIFA del tren ya está en operación, lo que fortalece la infraestructura ferroviaria y la conectividad en el centro del país.

(Presidencia)
(Presidencia)

Tres estaciones concentran el mayor flujo en el tren Buenavista-AIFA

Las autoridades informaron que el tren que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha mantenido una operación estable y un crecimiento constante en el número de pasajeros. Según el reporte oficial, más de 1.5 millones de personas han utilizado el servicio desde su inauguración, lo que refleja una alta aceptación entre los usuarios.

Las estaciones con mayor afluencia son Lechería, Prado Sur y Jaltoco. En particular, la estación de Lechería destaca por su ubicación estratégica, mientras que Prado Sur recibe un flujo importante debido a la densidad de población en la zona. Por su parte, Jaltoco se ha consolidado como un punto clave, ya que muchas personas que viven en Zumpango y familiares de integrantes del ejército mexicano y la Fuerza Aérea utilizan este acceso para llegar al aeropuerto.

La frecuencia de salida de los trenes se mantiene cada 30 minutos en las terminales y los tiempos de recorrido han mejorado, pasando de 52 minutos inicialmente a 46-47 minutos en la actualidad.

En términos generales, la frecuencia de salida y los tiempos de recorrido se están cumpliendo con precisión, según el balance presentado. El análisis semanal, realizado por el equipo de FONADIN en coordinación con la administración ferroviaria, permite ajustar frecuencias y atender la demanda de los usuarios. El aumento de pasajeros en fechas clave, como el inicio de eventos internacionales, ha sido uno de los factores que ha puesto a prueba la capacidad operativa del tren.

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