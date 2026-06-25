Marvel y ‘Los Vengadores’ lanzan emblemático mensaje tras victoria de México contra Chequia

Aficionados se concentraron el la famosa glorieta de la capital del estado. Crédito: @PCJalisco

La cuenta oficial de Marvel en Facebook publicó un mensaje dirigido a la afición mexicana tras la victoria de la Selección Mexicana contra Chequia en la Copa Mundial FIFA 2026.

El mensaje, acompañado de una imagen de Doctor Strange de Avengers: Infinity War, conecta la cultura pop con el entusiasmo futbolero tras el triunfo que aseguró el pase perfecto de México a la siguiente ronda.

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Marvel y Los Vengadores celebran la clasificación de México

En la publicación de Marvel, difundida este 24 de junio, se observa una escena de Doctor Strange en actitud meditativa. Sobre la imagen aparecen dos frases: “MÉXICO VIENDO QUE EN TODOS LOS ESCENARIOS” y “YA CLASIFICÓ”. El mensaje se acompaña del texto: “Igual se deja todo 🇲🇽”.

Esta referencia utiliza el momento en que Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, analiza millones de futuros en busca del resultado ideal, analogía que el público mexicano asocia con la esperanza de clasificar en cualquier circunstancia. La publicación generó miles de reacciones y fue compartida por usuarios que celebran la reciente actuación del equipo nacional.

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México vence a Chequia y avanza con paso perfecto

La Selección Mexicana derrotó 3-0 a Chequia en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) durante la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026. Con este resultado, México sumó 9 puntos en la fase de grupos, manteniendo su portería en cero.

(RS)

El partido, dirigido por Javier Aguirre, se definió en la segunda mitad:

Al minuto 55 , Mateo Chávez abrió el marcador con un remate cruzado tras asistencia de Luis Romo .

Al 61 , Julián Quiñones anotó el segundo gol al aprovechar un rebote del arquero checo.

En el tiempo de compensación, al 90+4, Álvaro Fidalgo cerró la goleada definiendo frente al arco.

La victoria selló una de las mejores participaciones de México en la fase de grupos de un Mundial, generando optimismo entre la afición y consolidando al equipo como uno de los protagonistas del torneo.

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Datos destacados del encuentro y protagonistas en el Azteca

El partido entre México y Chequia dejó varios datos históricos y actuaciones destacadas:

Guillermo Ochoa ingresó al minuto 78, convirtiéndose en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo.

El mediocampista Gilberto Mora , de apenas 17 años, fue titular por primera vez y resultó clave en la generación ofensiva del equipo.

México cerró la fase de grupos con tres victorias, portería imbatida y una diferencia de goles positiva.

La actuación de jugadores jóvenes y la experiencia de figuras como Ochoa contribuyeron al dominio del equipo tricolor en la primera fase.

Memes y cultura pop: el futbol mexicano en redes sociales

La publicación de Marvel con Doctor Strange es un ejemplo del uso de memes y referencias a la cultura pop para celebrar logros deportivos en México. En redes sociales, estos contenidos suelen viralizarse rápidamente, especialmente durante torneos internacionales.

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El meme conecta la escena de la película con la situación del futbol nacional: Doctor Strange representa la capacidad de analizar todos los resultados posibles, mientras que México aparece como el país que, pese a cualquier escenario, logra avanzar. Este tipo de humor refuerza el sentimiento de unidad y confianza entre los aficionados.

Durante la fase de grupos, memes similares circularon en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, mostrando a personajes de películas, series y caricaturas celebrando las victorias o sufriendo junto a la selección mexicana.

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El camino de México en el Mundial 2026 y la expectativa para octavos de final

El camino de México en el Mundial 2026 y la expectativa para octavos de final REUTERS/Fred Ramos

Con este triunfo, México enfrentará los 16avos de final como líder invicto del Grupo A. La afición espera conocer al próximo rival del equipo nacional, mientras la conversación en redes sociales mantiene el entusiasmo por el desempeño mostrado hasta ahora.

El resultado ante Chequia y la reacción de cuentas internacionales como Marvel refuerzan la visibilidad global del futbol mexicano. El equipo dirigido por Javier Aguirre se mantiene como favorito para avanzar, respaldado por una afición que combina pasión y humor en cada jornada.

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La relación entre la cultura pop y el futbol, reflejada en la publicación de Marvel, muestra cómo los éxitos deportivos trascienden la cancha y se convierten en parte del imaginario colectivo, alimentando la esperanza y la alegría de millones de mexicanos.