“Mi enfermedad es incurable”: dan un año de vida a periodista Humberto Padgett tras descubrir que su cáncer se extendió

Humberto Padgett, reconocido periodista de investigación, enfrenta una batalla contra el cáncer de lengua que le fue diagnosticado a mediados de 2025. (Impresión de pantalla video)

El periodismo mexicano se encuentra consternado tras el reciente anuncio de uno de sus investigadores más agudos. El periodista Humberto Padgett, reconocido por su incansable labor documentando las entrañas del crimen organizado y la corrupción en el país, ha dado a conocer una noticia devastadora sobre su estado de salud: padece una enfermedad incurable y su pronóstico de vida a un año es de apenas el 50 por ciento.

Este miércoles 24 de junio, durante su participación en el espacio radiofónico del periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Padgett abrió su corazón y su expediente médico al público. Con la misma crudeza y objetividad con la que solía narrar la violencia en las calles de México, detalló la agresiva evolución del cáncer de lengua que le fue diagnosticado a mediados de 2025 y que, trágicamente, se ha diseminado a otras áreas de su cuerpo.

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“Durante las últimas semanas, les he platicado sobre la evolución de mi cáncer”, comenzó el comunicador ante los micrófonos, preparando a la audiencia para un diagnóstico poco alentador. Relató que recientemente se sometió a una Tomografía por Emisión de Positrones (PET), un estudio nuclear de última generación que permite a los especialistas identificar con precisión milimétrica si la enfermedad oncológica está contenida o si ha migrado a otros órganos.

La resistencia del cáncer y la metástasis

“Los médicos me dieron la interpretación del estudio hoy, y las noticias son malas, muy malas”, confesó Padgett con una honestidad desoladora. Los resultados arrojaron que el cáncer no solo ha regresado, sino que lo ha hecho con una fuerza formidable. La enfermedad “ha rebotado” en la lengua, extendiéndose desde el borde lateral izquierdo hasta el fondo, precisamente en el sitio primordial donde apareció el primer brote. Cabe recordar que el diagnóstico inicial ocurrió en agosto de 2025 —haciéndose público en octubre—, lo que derivó en la amputación de una tercera parte de su lengua a finales de ese mismo año.

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Durante una transmisión en Radio Fórmula, el comunicador detalló el avance de su enfermedad y su decisión de continuar luchando mediante tratamientos de inmunoterapia. | Artículo 19

Esta reaparición es un duro golpe. Padgett explicó que esta situación es sumamente delicada, ya que “habla de la resistencia” que su enfermedad ha desarrollado frente a la ciencia médica. El estudio PET reveló una metástasis altamente preocupante.

“Ha aparecido en el cuello, justo al lado de la manzana de Adán. Se han encontrado nódulos en el pulmón izquierdo, especialmente hay un tumor de preocupación, y ha avanzado hacia la pleura, la bolsa que envuelve el abdomen”, detalló. Esta lejana migración de las células evidencia la alta malignidad del padecimiento, un hecho que resulta aún más difícil de asimilar considerando que el comunicador ya ha soportado ciclos intensos de quimioterapia, una cirugía mayor y 33 sesiones de radiación.

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Inmunoterapia y la búsqueda de una vida digna

Frente a este avance implacable, los especialistas fueron contundentes sobre sus expectativas. “Lo que los médicos me han dicho hoy es que mi enfermedad es incurable y el pronóstico de vida a un año es de 50%. A dos años, dicen que dependiendo de la biografía médica que revisen, se reduce al 24%”, compartió el periodista, poniendo cifras concretas a su propia mortalidad.

A pesar del sombrío panorama, la rendición no es una opción para alguien que ha dedicado su vida a investigar en las zonas de mayor riesgo. Padgett anunció su decisión de iniciar un tratamiento de inmunoterapia. Esta alternativa ya no busca la cura definitiva, sino la contención. El objetivo es mejorar la calidad de vida, reducir el intenso dolor que ha regresado y prolongar su existencia el mayor tiempo posible bajo condiciones humanas y tolerables.

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Padgett, quien abandonó el periodismo activo en 2024 tras sufrir amenazas, asume este nuevo y difícil reto de salud como su "último viaje periodístico". (Foto: Facebook@RuidoEnLaRed)

“Voy a tratar de llevar hacia adelante lo más que se pueda mi vida, con la mejor calidad posible, y porque voy a luchar, porque así es como se deben hacer las cosas”, afirmó con convicción. Fiel a su vocación, el investigador ve en este doloroso proceso una oportunidad, considerando su propia batalla como un “ejercicio periodístico válido”.

El “último viaje” de un reportero inquebrantable

La trayectoria de Humberto Padgett es la de un sobreviviente. Por años, ha sido un pilar en la investigación criminalística y de seguridad, siendo un colaborador fundamental para el equipo de Ciro Gómez Leyva. En 2024, su pluma tuvo que detenerse de manera indefinida cuando anunció su retiro del periodismo tras ser víctima de constante acoso y amenazas de muerte. Hoy, enfrenta a un enemigo orgánico y silencioso, pero con la misma valentía que lo ha caracterizado.

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Consciente de su realidad, el escritor ha decidido transformar esta etapa en un testimonio público. “Este es mi último viaje. Este es el trip de Humberto Padgett y los invito a que me acompañen a hacer. Será un viaje informativo, un viaje íntimo. Será un viaje periodístico que haremos juntos”, sentenció ante la audiencia nacional.

En un acto de absoluta resiliencia y amor incondicional por su oficio, dejó una promesa final que marca el tono de los meses por venir: “Asumiendo que mientras el corazón lata, este pin*** reportero dará lata”, concluyó el comunicador.

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