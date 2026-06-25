¿Adiós a Televisa? Galilea Montijo rompe el silencio: “Mi contrato se vencería en diciembre”

Hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre los supuestos audios en los que se expresa negativamente de México. (Instagram)

Galilea Montijo aclaró las especulaciones en torno a una supuesta salida de Televisa y explicó cuál es su situación contractual actual con la empresa que ha sido su casa durante gran parte de su carrera. La conductora reconoció que su acuerdo laboral concluirá en diciembre, aunque dejó en claro que mantiene un fuerte compromiso con la televisora.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la presentadora explicó que la duración de los contratos ha cambiado con el paso de los años. “Antes eran por diez años, luego por quince años, luego por cinco años, luego por tres años. Ahora ya los contratos suelen ser de uno a dos años. Entonces, mi contrato ya se vencería en diciembre”, detalló.

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Pese a ello, descartó que exista un distanciamiento con la empresa. “Yo te puedo decir que yo soy cien por ciento Televisa. O sea, a mí a donde Televisa me diga, yo voy a estar siempre con Televisa. Estoy muy agradecida”, afirmó, dejando abierta la puerta a lo que ocurra una vez que concluya el convenio vigente.

Galilea Montijo niega haber sido castigada por la empresa

Una mujer posa con confianza luciendo un top tipo corsé negro con encaje rosa, falda asimétrica con superposición de encaje y tacones negros, capturando una estética sofisticada. (Galilea Montijo/Instagram)

La conductora también respondió a versiones que apuntaban a un supuesto castigo por parte de la televisora, situación que habría impedido su presencia en una premier. La jalisciense negó tajantemente esa posibilidad y explicó que sus compromisos laborales ya estaban definidos con antelación.

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“Claro que no, estaba trabajando”, expresó al ser cuestionada sobre el tema. Posteriormente precisó que su participación en La Más Draga había sido grabada desde el año pasado, por lo que consideró imposible que existiera alguna sanción relacionada con ese proyecto.

“Este es el segundo año que lo hago y ya lo habíamos grabado el año pasado. O sea, no había manera que me castigaran, porque eso ya estaba grabado el año pasado”, comentó. Asimismo, señaló que desde un principio se acordó cuál sería su intervención dentro de la producción. “Yo estaba nada más por el programa, porque así se había platicado desde el año pasado”, agregó.

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Una respuesta sobre su cumpleaños vuelve a encender rumores

La visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor refuerza el reconocimiento a los actores retirados y su labor en el entretenimiento mexicano. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

En medio de la conversación, Galilea Montijo también fue cuestionada sobre las versiones surgidas tras su reciente cumpleaños, en las que se especuló que habría recibido una propuesta de matrimonio.

Al escuchar la pregunta, la conductora reaccionó con humor y dejó una respuesta abierta a la interpretación de sus seguidores. “Pues sí, ¿eh?”, dijo entre sonrisas, sin ofrecer mayores detalles sobre el tema.

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La presentadora mantuvo el tono relajado durante toda la charla e incluso bromeó al hablar de su situación sentimental. “Pero bueno, ya Diosito me mandó puro guapo. ¿Qué hago?”, comentó entre risas. Mientras su contrato con Televisa avanza hacia su fecha de vencimiento en diciembre, Galilea Montijo insiste en que su agradecimiento hacia la empresa permanece intacto y que, por ahora, se considera “cien por ciento Televisa”.