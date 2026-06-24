¿Y el fracking? Así va el estudio que realiza el grupo especializado de Sheinbaum sobre el gas no convencional

Sheinbaum indicó que el grupo de especialistas continúa analizando si el fracking es viable en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de que venza el plazo inicial de dos meses para investigar si en México es factible o no usar la fracturación hidráulica o “fracking” para obtener gas no convencional, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó algunos avances que ha tenido el grupo especializado que conformó en abril pasado con expertos de diversas universidades e institutos nacionales.

En su conferencia ‘La Mañnera del Pueblo’, la mandataria detalló que el grupo de especialistas continúa trabajando y que incluso, en estas últimas semanas se amplió con más científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

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“Está trabajando el grupo de científicos, se ha ampliado incluso, eh, parte de lo que, de otros científicos también de la UNAM, del Politécnico, está en este plan de fuentes renovables de energía o de incremento de fuentes renovables de energía y también de eficiencia energética.

“y el grupo que ha trabajado el tema de el gas no convencional, no sé si la próxima semana ya esté listo o la otra, pero ya tienen un primer análisis, un primer avance de qué tipo de tecnologías se usan ahora, en dónde es factible, en dónde de plano no es factible hacerlo en México aunque haya reservas de gas por razones ambientales, las consideraciones previas que deben de tomarse, qué características debe tener, si hay agua, si no hay agua, de dónde debe venir el agua, cómo debe reciclarse el agua”, dijo en Palacio Nacional.

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