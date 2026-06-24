Trata de personas detrás de ofertas de empleo: las señales que debes identificar antes de aceptar un trabajo

Detrás de una oferta de trabajo atractiva puede ocultarse una red de trata de personas. El 75% de las víctimas captadas por esta vía son mujeres de entre 18 y 31 años. Crédito: Infobae México

El 30 por ciento de las víctimas de trata de personas en México fue captado mediante una oferta de trabajo falsa, y de ese grupo, 75 por ciento son mujeres y más de la mitad tiene entre 18 y 31 años. Esos datos, divulgados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, revelan la escala de un delito que con frecuencia comienza con un anuncio en redes sociales.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México y ese mismo organismo lanzaron la campaña “Falsas Ofertas de Trabajo” para alertar a jóvenes mexicanos y personas migrantes sobre el riesgo de caer en esquemas de explotación disfrazados de oportunidades laborales.

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¿Cómo opera el engaño?

La trata de personas no siempre comienza con violencia física. El primer contacto suele ser una promesa de ayuda que, en el 54 por ciento de los casos documentados, deriva en una supuesta oportunidad de empleo.

El dolor de las esposas y madres salvadoreñas que llevan meses sin noticias claras sobre el paradero y estado de salud de sus seres queridos (Foto cortesía cipdh).

Los tratantes publican anuncios con salarios elevados, viajes pagados y contratación inmediata, sin pedir experiencia previa. Después establecen contacto por mensajería instantánea y presionan para que la víctima tome una decisión rápida.

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Una vez que la persona llega al lugar acordado, las condiciones cambian. Aparecen la retención de documentos, el aislamiento de familiares, las deudas injustas y el control total de la comunicación, con el objetivo de explotar a la víctima de forma sexual, laboral u otras.

Las señales que advierten el peligro

La campaña identifica patrones concretos que deben encender las alarmas. Un sueldo muy alto para tareas sencillas, la falta de información clara sobre la empresa y la solicitud de documentos personales antes de firmar cualquier contrato son indicadores de riesgo.

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También lo son las entrevistas en lugares poco comunes, la petición de acudir sin acompañantes y el contacto exclusivo por redes sociales o aplicaciones de mensajería. La presión para decidir de inmediato es otra señal que no debe ignorarse.

La ruta, que incluía varias ciudades de Colombia, tenía como objetivo que los migrantes fueran llevados hasta Estados Unidos - crédito Reuters

¿Qué hacer antes de aceptar una oferta?

El Consejo Ciudadano recomienda verificar siempre la existencia del empleador en fuentes oficiales antes de aceptar cualquier propuesta. Revisar opiniones sobre la empresa y compartir con familiares la ruta o la entrevista programada son pasos que reducen el riesgo.

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No se deben entregar identificaciones oficiales, pasaporte ni documentos originales antes de que exista un proceso formal de contratación. Si algo no se siente seguro, la recomendación es detenerse y buscar apoyo.

¿Quiénes son las víctimas más afectadas?

La consejera María Elena Esparza Guevara señaló que la trata tiene un rostro marcadamente femenino y joven. Las mujeres representan la mayoría de las víctimas de explotación sexual, por lo que dotarlas de herramientas para identificar los engaños resulta prioritario.

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El 56 por ciento de las mujeres captadas mediante falsas vacantes fue llevado a contextos de explotación sexual. La franja de edad más afectada abarca de los 18 a los 31 años.

Los criminales engañaron a su víctima para someterla a explotación sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los derechos de las víctimas en México

Toda persona víctima de trata en México tiene derechos garantizados, sin importar su nacionalidad ni su condición migratoria. Esos derechos incluyen atención médica y psicológica, alojamiento seguro, acceso a la justicia, protección y la posibilidad de permanecer en el país o regresar voluntariamente al suyo.

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Las víctimas también tienen derecho a recibir información clara sobre su caso en todo momento.

¿Cómo llega la campaña a su público?

Los materiales de la campaña se difunden en redes sociales mediante reels, carruseles, videos animados y cards. Postales y carteles también se colocan en aeropuertos, estaciones de autobuses y albergues para alcanzar a las personas en tránsito.

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¿Dónde pedir ayuda?

Si alguien trabaja sin poder irse, sin documentos o bajo amenazas, puede ser víctima de trata de personas. La atención es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas a través de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas: 800 5533 000, o en el sitio www.consejociudadanomx.org.

También se puede marcar al 911 o comunicarse con FEVIMTRA al (55) 5346 2516. Denunciar bajo el hashtag #TarjetaRojaALaTrata es otra vía para sumar a la alerta colectiva.

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