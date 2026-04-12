México

Marina reporta más de 200 decomisos de tragamonedas en lo que va de 2026

El incremento anual supera el 400% y refleja mayor presencia de estos equipos en establecimientos comerciales; Sinaloa, Michoacán y Nayarit concentran la mayor parte de los aseguramientos

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El 4 de febrero de 2026, la Fiscalía Estatal de Michoacán anunció la destrucción de 803 máquinas tragamonedas, aseguradas en ocho municipios de la entidad. (Crédito: Cuartoscuro)
El 4 de febrero de 2026, la Fiscalía Estatal de Michoacán anunció la destrucción de 803 máquinas tragamonedas, aseguradas en ocho municipios de la entidad. (Crédito: Cuartoscuro)

En lo que va de 2026, la Secretaría de Marina (Semar) ha asegurado más de 200 máquinas tragamonedas que operaban sin autorización en distintos estados del país, de acuerdo con registros oficiales de la dependencia.

Los decomisos se han concentrado en siete entidades, con mayor presencia en Sinaloa, Michoacán y Nayarit, que encabezan la lista de aseguramientos, seguidos por Sonora, Veracruz, Baja California Sur y Colima. En estas regiones, las autoridades han identificado la operación de equipos instalados en establecimientos comerciales sin permiso de la Secretaría de Gobernación.

Las acciones forman parte de operativos federales enfocados en el retiro de estas máquinas de juego que funcionan fuera del marco regulatorio, una práctica que ha sido detectada en negocios de distintos giros en zonas urbanas y semiurbanas.

Entre enero de 2024 y marzo de 2026 se han incautado más de 2 mil 100 máquinas tragamonedas en todo el país, como resultado de operativos realizados por fuerzas federales en coordinación con autoridades locales, de acuerdo con información citada por El Universal.

Este medio también documenta que los equipos decomisados forman parte de esquemas de financiamiento utilizados en contextos de operación delictiva, al generar ingresos constantes mediante su instalación en establecimientos de acceso público. Cada máquina puede generar ingresos diarios significativos, lo que explica su permanencia a pesar de los aseguramientos.

Los testimonios recopilados por el diario refieren que la distribución de estos equipos se realiza mediante redes que operan por regiones, con presencia en zonas específicas donde se mantiene control sobre su colocación y operación en comercios locales.

En el desglose operativo, el 11 de marzo se realizaron aseguramientos relevantes en dos entidades. En Michoacán, 93 máquinas fueron localizadas durante cateos en 13 inmuebles del municipio de Lázaro Cárdenas, mientras que en Nayarit se retiraron 37 equipos que operaban de forma irregular en municipios como Rosamorada, Tuxpan y Santiago Ixcuintla.

En otro operativo previo, entre el 29 de enero y el 5 de febrero, se aseguraron 39 máquinas adicionales en distintos puntos de Nayarit, todas sin permisos para su funcionamiento, lo que derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han informado avances sobre los procesos derivados de estos aseguramientos, mientras los operativos federales continúan en distintas regiones del país.

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