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El EZLN plantea manifestarse afuera de la Segob en su visita a la CDMX con personas buscadoras: “México no es la 4T”

El comunicado de la Comisión Sexta Zapatista detalló los objetivos de su estancia en la capital durante diciembre, junto con datos bancarios para quienes deseen apoyar las movilizaciones

Fachada de la Secretaría de Gobernación; hombres encapuchados con banderas negras del EZLN y mujeres con fotografías de personas desaparecidas.
La propuesta forma parte del comunicado “Acerca del viaje”, difundido este domingo 9 de agosto y firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) planteó la posibilidad de realizar un mitin frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la visita que realizará a la Ciudad de México en diciembre de este año, donde uno de sus principales objetivos será encontrarse con colectivos de personas buscadoras de México y Centroamérica.

La propuesta forma parte del comunicado “Acerca del viaje”, difundido este domingo 9 de agosto por la Comisión Sexta Zapatista y firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés y el Capitán Insurgente Marcos, en el contexto del Encuentro de Resistencias y Rebeldías y Encuentro de Artes que se desarrolla en el Caracol de Morelia, en Chiapas.

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En el documento, el movimiento zapatista detalla los objetivos de su próxima estancia en la capital del país y plantea realizar diferentes actividades junto con organizaciones sociales, entre ellas una marcha para exigir verdad y justicia por las personas desaparecidas.

(Foto: CUARTOSCURO)
ALTAMIRANO, CHIAPAS, 09AGOSTO2018.- En el Caracol de Morelia se realizó la celebración de los 15 años de la creación de los Caracoles Zapatistas. FOTO: CARLOS OGAZ /CUARTOSCURO.COM

Además, el EZLN abrió la posibilidad de efectuar un mitin frente a la Secretaría de Gobernación, al que convocaría a quienes hayan participado en las actividades de respaldo a las familias buscadoras.

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El movimiento formuló la propuesta en tono crítico hacia la dependencia federal, la cual, según la postura zapatista, prefiere destinar recursos en investigar quién financia las movilizaciones en lugar de concentrarse en la localización de las personas desaparecidas.

La organización también cuestionó directamente al movimiento político gobernante y sostuvo que una movilización de este tipo podría servir para demostrar que México trasciende a la llamada Cuarta Transformación:

“México no es, afortunadamente, la 4T.  Es algo más grande, más poderoso, con más raíces históricas de lucha, de resistencia, de rebeldía, y de dignidad.  Cuatro palabras: lucha, resistencia, rebeldía y dignidad, cuyo significado desconoce la 4T”, se lee en el comunicado.

Relanzamiento de La Sexta a 33 años del levantamiento del EZLN

El viaje ya había sido anunciado en julio por el Subcomandante Insurgente Moisés, durante el Semillero “Guerra contra la Humanidad. Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio”, celebrado en Chiapas.

Los zapatistas proyectan permanecer de diciembre de 2026 hasta el inicio de enero de 2027, cuando se cumplirán 33 años del levantamiento del EZLN del 1 de enero de 1994.

ezln mujeres 2
MÉXICO, D.F., 30DICIEMBRE2013.- El próximo primero de enero se cumple el 20 aniversario del alzamiento armado del Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, el cual nació en el estado de Chiapas para luchar por los derechos de los pueblos indígenas. En la imagen, mujeres protestando con palos por la presencia del ejército en el pueblo de Yalchiptic Altamirano, Chiapas, durante el levantamiento armado. FOTO: ARCHIVO / PEDRO VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Además de los encuentros con personas buscadoras, la delegación pretende reunirse con grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de La Sexta en la Ciudad de México y zonas cercanas.

El propósito será discutir posibles actividades y analizar una segunda etapa de la Gira por la Vida-Capítulo México. Por ello, la Comisión Sexta llamó a sus integrantes y a las personas firmantes de la Declaración por la Vida a reunirse y presentar propuestas para construir la agenda de la visita.

El sub comandante Marcos encabezó la lucha armada en 1994 (Foto: Cuartoscuro)
El sub comandante Marcos encabezó la lucha armada en 1994 (Foto: Cuartoscuro)

Solidaridad del EZLN con personas buscadoras de México y Centroamérica

El acompañamiento a los colectivos de personas buscadoras será uno de los principales propósitos de la visita zapatista a la Ciudad de México. El EZLN señaló que pretende encontrarse con buscadoras y buscadores sin distinciones relacionadas con su lugar de procedencia, identidad, lengua, religión, historia o simpatía política.

Para organizar los encuentros, la Comisión Sexta solicitó el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), así como de organizaciones integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y otras agrupaciones defensoras de derechos humanos.

También pidió determinar si las personas que viajen a la capital requerirán apoyo para hospedaje y alimentación. En caso de que los recursos disponibles resulten insuficientes, la delegación zapatista aseguró estar dispuesta a compartir alojamiento y comida e incluso reducir el número de sus integrantes para facilitar la estancia de las familias buscadoras.

Además, la Comisión Sexta Zapatista informó que el colectivo “Llegó la Hora de los Pueblos” habilitó una cuenta bancaria para quienes quieran realizar aportaciones para apoyar los traslados de la delegación zapatista.

Los datos proporcionados en el comunicado son:

  • Banco: BBVA
  • Número de cuenta: 1577840961
  • CLABE interbancaria: 012540015778409612
  • Titular: Alicia Castellanos Guerrero
  • Sucursal: BBVA Bancomer Plaza Cuernavaca
  • Dirección: Avenida Vicente Guerrero 110, Lomas de la Selva, C.P. 62270, Cuernavaca, Morelos.

Más adelante, la Comisión Sexta Zapatista señaló que una de las ideas que analiza es realizar la movilización bajo la consigna “Todas las luchas y una demanda en común: verdad y justicia para las ausencias”.

Texto de un comunicado con secciones numeradas, preguntas, firmas manuscritas de SubComandante Insurgente Moisés y Capitán Insurgente Marcos, y fecha de agosto de 2026.
Un comunicado del SubComandante Insurgente Moisés y el Capitán Insurgente Marcos, de la Comisión Sexta Zapatista, anuncia una marcha por la verdad y justicia para las ausencias en México y Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para concluir, los zapatistas calificaron al movimiento de buscadoras y buscadores como uno de los más importantes de México y Centroamérica por mantener, pese a las adversidades, la búsqueda de sus familiares desaparecidos y sus demandas de justicia.

Encuentro de Resistencias y Rebeldías continúa en Chiapas

El comunicado fue presentado en el marco de las actividades zapatistas que se realizan durante agosto en Chiapas. El Encuentro de Artes y Encuentro de Resistencias y Rebeldías comenzó el sábado 1 de agosto en el Semillero Comandanta Ramona, anexo al Caracol de Morelia.

De acuerdo con el calendario difundido por la propia Comisión Sexta, las participaciones de asistentes y presentaciones artísticas se desarrollan del 2 al 16 de agosto. Posteriormente, las actividades se trasladarán a San Cristóbal de Las Casas, donde del 18 al 20 de agosto se efectuarán mesas redondas dedicadas a las artes.

Crédito: Jesús Áviles/ Infobae México
Crédito: Jesús Áviles/ Infobae México

Del 21 al 29 de agosto, los encuentros continuarán en el Caracol de Jacinto Canek, mientras que la clausura está programada para el 30 de agosto.

Es en este proceso de encuentros donde el EZLN comenzó a perfilar con mayor detalle su agenda para diciembre en la Ciudad de México, con el acompañamiento a las personas buscadoras como uno de sus ejes principales y con la posibilidad de trasladar sus críticas al Gobierno federal hasta las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

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