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Equipo de Ese Pérez emite comunicado tras violencia xenófoba contra Masad Altamimi: “No nos funen”

El posicionamiento entre ambos ha resultado ser la más grande polémica que ha ocurrido, hasta este momento de la competencia, en La Casa de los Famosos México 2026

Equipo de Ese Pérez emite comunicado tras violencia xenófoba contra Masad Altamimi: “No nos funen” (RS)
Equipo de Ese Pérez emite comunicado tras violencia xenófoba contra Masad Altamimi: “No nos funen” (RS)
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El posicionamiento entre Ese Pérez y Masad Altamimi ha resultado ser la más grande polémica que ha ocurrido, hasta este momento de la competencia, en La Casa de los Famosos México 2026. El mexicano y el influencer saudí, originario de Arabia Saudita, son tema de conversación nacional, por lo que el equipo de comunicación del primero ya ha emitido un mensaje en redes sociales.

Aunque se han sumado a la tendencia puesta por el social media de Moisés Peñaloza, otro habitante del reality show de Televisa y ViX, la controversia parece haber superado al momento vivido dentro de la casa más famosa de México, pues ni con el humor que marcó este breve mensaje en redes, los señalamientos de xenobia emitidos por Ese Pérez contra Masad Altamimi han cedido.

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Equipo de Ese Pérez pide disculpas en redes sociales

En el comunicado, difundido por el equipo de relaciones públicas de Ese Pérez, se lee: “Pedimos perdón de una vez por las mamad*s que pueda decir este vato en su posicionamiento, no nos funen porfa :( jajaja. Atentamente: Equipo de Ese Pérez, No Ese Pérez, él está encerrado”.

El mensaje fue replicado en diversas plataformas oficiales del influencer y acompañado por el pie de foto: “Mañañer y equipo, gracias bye”.

Equipo de Ese Pérez pide disculpas en redes sociales (RS)
Equipo de Ese Pérez pide disculpas en redes sociales (RS)

La publicación generó reacciones inmediatas y comentarios que evidencian el malestar del público frente a las expresiones de Ese Pérez. Entre los mensajes destacan: “Que se vaya a comer … con los de grupo firme para eso sirve”, “Demasiado tarde, funado ya está…”, “¡CON LA RELIGIÓN NUNCA ESTÚPIDO!”, “Funado YA ESTAAAAA”, “Es un nacazo”, y “Las religiones se respetan, eso es algo que no se toca, me decepcionó el día de hoy”.

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La pelea entre Ese Pérez y Masad Altamimi: religión y cultura en el centro

La discusión se originó durante el segundo posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026, realizado el domingo 9 de agosto. Ese Pérez se dirigió a Masad Altamimi y puso en duda su colaboración en las tareas de limpieza y organización dentro de la casa, preguntando si su religión le impedía participar. El comentario fue tomado como una falta de respeto hacia la religión y cultura del influencer árabe.

Masad Altamimi respondió: “Mi religión me permite limpiar toda la casa, tú nunca te despiertas en la mañana y me ves cocinar, nunca menciones otra vez mi religión. Insultas mi religión y mis creencias como con tu broma de la bomba”. La tensión se mantuvo incluso después de la dinámica, con ambos participantes intercambiando reclamos y provocaciones.

La actriz Cynthia Klitbo intervino para evitar que el conflicto escalara: “Se calman. Habibi (Masad) no te pongas así, porque no te conviene que te vean agresivo”.

Bromas previas y antecedentes de polémica

No es la primera vez que Ese Pérez realiza comentarios asociados al origen de Masad Altamimi. En el primer día del reality, durante una dinámica con Odalys, el mexicano dijo al posicionarse junto a Masad: “Me voy a poner aquí, me voy a hacer un poquito para acá no me vaya a caer una bomba”. Posteriormente, en otra conversación grupal, señaló: “Masad va a enseñarnos a hacer bombas”.

La pelea entre Ese Pérez y Masad Altamimi: religión y cultura en el centro
La pelea entre Ese Pérez y Masad Altamimi: religión y cultura en el centro

Estas afirmaciones han sido calificadas como bromas de mal gusto por usuarios en redes sociales, quienes acusan a Ese Pérez de xenofobia y falta de respeto a la diversidad religiosa y cultural de los participantes.

Reacción del reality y repercusión en audiencia

Tras los hechos, Galilea Montijo, conductora del programa, informó a los habitantes que “el público eligió el posicionamiento de Ese Pérez con Masad Altamimi como el mejor de toda la noche” y recomendó a los concursantes atender las preferencias de la audiencia.

Este episodio revive la discusión sobre los límites del entretenimiento en realities y la responsabilidad de producción ante polémicas de esta naturaleza.

El comunicado del equipo de Ese Pérez busca deslindar responsabilidades mientras el influencer permanece incomunicado dentro del reality, en medio de una de las polémicas más intensas de la cuarta temporada.

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