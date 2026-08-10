Sheinbaum confirma amenazas a inspectores de exportación de aguacate a EEUU: espera que no sea presión política

La alerta atribuida a un grupo criminal provoca el cierre temporal de plantas empacadoras y detona una reunión urgente con la Embajada de EU, tras la suspensión de labores en la cadena de certificación

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que inspectores sanitarios encargados de la exportación de aguacate y chile hacia Estados Unidos recibieron amenazas por parte de un grupo criminal, lo que derivó en el cierre temporal de empacadoras y una reunión de emergencia con la Embajada estadounidense.

La amenaza y la reacción binacional

De acuerdo con la mandataria, el Gobierno de Estados Unidos identificó la amenaza y solicitó una reunión con la Embajada el viernes, sin informar previamente a México sobre la decisión de suspender operaciones. La medida afectó a las instituciones encargadas de la inspección sanitaria y de calidad de productos perecederos para exportación, entre ellas Senasica, dependiente de la Secretaría de Agricultura, así como a inspectores estadounidenses que operan dentro de la cadena productiva del aguacate en territorio mexicano.

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Sheinbaum explicó que se instruyó a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Seguridad para dialogar con el embajador y esclarecer la situación. Como resultado, se acordó brindar seguridad a los inspectores señalados y se estableció una mesa permanente para garantizar tanto la exportación como la protección del personal involucrado, incluidos empacadores.

Reapertura de empacadoras

Tras el acuerdo, ya se reabrieron 45 empacadoras para reanudar sus exportaciones, de un total de más de 60, y se espera que el resto retome operaciones durante esta semana.

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La alerta atribuida a un grupo criminal provoca el cierre temporal de plantas empacadoras y detona una reunión urgente con la Embajada de EU, tras la suspensión de labores en la cadena de certificación

Una reunión que ya estaba programada

La presidenta detalló que ya tenía agendada una reunión con la asociación de productores y empacadores exportadores de aguacate, a la que decidió sumarse personalmente el gabinete de seguridad. El encuentro, dijo, respondía a un repunte de extorsión en una zona de Michoacán distinta a Uruapan, municipio donde —según la Encuesta Nacional de Victimización del INEGI— la victimización disminuyó 60% en el último trimestre, resultado atribuido al Plan Michoacán.

Por ello, la decisión de enviar refuerzos de la Guardia Nacional a cinco municipios ya estaba tomada previamente, y coincidió con la zona donde Estados Unidos solicitó mayor vigilancia para sus inspectores.

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Trabajadores agrícolas cargan cajas de aguacates recién cosechados en un camión en una plantación en Tacambaro, en el estado de Michoacán, México. 7 de junio de 2017. Foto tomada el 7 de junio de 2017. REUTERS/Alan Ortega

¿Presión política de Estados Unidos?

Cuestionada sobre si detrás de la alerta hay una intención distinta a la seguridad —vinculada a señalamientos previos de EU sobre un brote asociado a lechuga mexicana en Guanajuato y un caso de salmonelosis en chiles—, Sheinbaum respondió que espera que no se trate de presión política y reiteró que México atenderá cualquier problema sanitario que se presente.

La Secretaría de Salud ya había aclarado que el brote vinculado a la lechuga no se originó en México y que, en el caso de los chiles, tampoco se ha confirmado ningún problema hasta el momento.

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La mandataria señala que su gobierno espera que la medida se limite a motivos de protección y sostiene que México atenderá cualquier riesgo para la población que se identifique en productos agrícolas

Brote de salmonela: el retiro de Taylor Farms

Taylor Farms anunció el retiro voluntario de salsas y guacamole con jalapeño de cadenas como Walmart, Kroger, Target, Whole Foods, Trader Joe’s y Hannaford, distribuidos en unos 20 estados de Estados Unidos. La medida se activó luego de que la compañía fuera notificada de que Coast Citrus Distributors retiraba pimientos frescos del mercado por la misma sospecha de contaminación.

La empresa precisó que dejó de abastecerse de un agricultor de Sinaloa, identificado como la posible fuente del brote, aunque aclaró que hasta el momento no tiene conocimiento de ningún caso de enfermedad vinculado directamente con los productos retirados.

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Un edificio de Taylor Farms y jalapeños en un recuadro ilustran el contexto del brote de Salmonella vinculado a la empresa en Estados Unidos. (REUTERS/Magnific)

La investigación de CDC y FDA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmaron que investigan el brote, que hasta ahora ha dejado 345 personas enfermas en 27 estados y 36 hospitalizaciones. La pesquisa identificó a Chipotle Mexican Grill y Qdoba como receptores de los jalapeños importados por Coast Citrus Distributors, por lo que ambas cadenas dejaron de utilizar el producto.

Un segundo frente: la ciclosporiasis

En paralelo, Taylor Farms enfrenta el escrutinio por un brote distinto de ciclosporiasis, ligado a productos de una planta ubicada en el centro de México. La FDA señaló que existe un vínculo entre este padecimiento y la lechuga iceberg de esa planta, aunque la empresa aclaró que, hasta el 5 de agosto, el organismo regulador no había confirmado pruebas positivas de ciclospora en sus lechugas.

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Como medida preventiva, la compañía suspendió toda adquisición y producción de lechuga iceberg proveniente del centro de México y ordenó una revisión interna de seguridad.

Impacto comercial

El brote de ciclosporiasis es considerado uno de los mayores por enfermedades transmitidas por alimentos en la historia reciente de Estados Unidos. Según NielsenIQ, las ventas de lechuga iceberg fresca cayeron 15.3% en las cuatro semanas que terminaron el 25 de julio, tras una baja previa de 11.1%. Cadenas como Chipotle y Sweetgreen también reportaron una disminución en el tráfico de clientes.

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