México
Agregar Infobae enGoogle

Sheinbaum confirma amenazas a inspectores de exportación de aguacate a EEUU: espera que no sea presión política

La alerta atribuida a un grupo criminal provoca el cierre temporal de plantas empacadoras y detona una reunión urgente con la Embajada de EEUU

La alerta atribuida a un grupo criminal provoca el cierre temporal de plantas empacadoras y detona una reunión urgente con la Embajada de EU, tras la suspensión de labores en la cadena de certificación
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que inspectores sanitarios encargados de la exportación de aguacate y chile hacia Estados Unidos recibieron amenazas por parte de un grupo criminal, lo que derivó en el cierre temporal de empacadoras y una reunión de emergencia con la Embajada estadounidense.

La amenaza y la reacción binacional

De acuerdo con la mandataria, el Gobierno de Estados Unidos identificó la amenaza y solicitó una reunión con la Embajada el viernes, sin informar previamente a México sobre la decisión de suspender operaciones. La medida afectó a las instituciones encargadas de la inspección sanitaria y de calidad de productos perecederos para exportación, entre ellas Senasica, dependiente de la Secretaría de Agricultura, así como a inspectores estadounidenses que operan dentro de la cadena productiva del aguacate en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

Sheinbaum explicó que se instruyó a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Seguridad para dialogar con el embajador y esclarecer la situación. Como resultado, se acordó brindar seguridad a los inspectores señalados y se estableció una mesa permanente para garantizar tanto la exportación como la protección del personal involucrado, incluidos empacadores.

Reapertura de empacadoras

Tras el acuerdo, ya se reabrieron 45 empacadoras para reanudar sus exportaciones, de un total de más de 60, y se espera que el resto retome operaciones durante esta semana.

PUBLICIDAD

La alerta atribuida a un grupo criminal provoca el cierre temporal de plantas empacadoras y detona una reunión urgente con la Embajada de EU, tras la suspensión de labores en la cadena de certificación
La alerta atribuida a un grupo criminal provoca el cierre temporal de plantas empacadoras y detona una reunión urgente con la Embajada de EU, tras la suspensión de labores en la cadena de certificación

Una reunión que ya estaba programada

La presidenta detalló que ya tenía agendada una reunión con la asociación de productores y empacadores exportadores de aguacate, a la que decidió sumarse personalmente el gabinete de seguridad. El encuentro, dijo, respondía a un repunte de extorsión en una zona de Michoacán distinta a Uruapan, municipio donde —según la Encuesta Nacional de Victimización del INEGI— la victimización disminuyó 60% en el último trimestre, resultado atribuido al Plan Michoacán.

Por ello, la decisión de enviar refuerzos de la Guardia Nacional a cinco municipios ya estaba tomada previamente, y coincidió con la zona donde Estados Unidos solicitó mayor vigilancia para sus inspectores.

Trabajadores agrícolas cargan cajas de aguacates recién cosechados en un camión en una plantación en Tacambaro, en el estado de Michoacán, México. 7 de junio de 2017. Foto tomada el 7 de junio de 2017. REUTERS/Alan Ortega
Trabajadores agrícolas cargan cajas de aguacates recién cosechados en un camión en una plantación en Tacambaro, en el estado de Michoacán, México. 7 de junio de 2017. Foto tomada el 7 de junio de 2017. REUTERS/Alan Ortega

¿Presión política de Estados Unidos?

Cuestionada sobre si detrás de la alerta hay una intención distinta a la seguridad —vinculada a señalamientos previos de EU sobre un brote asociado a lechuga mexicana en Guanajuato y un caso de salmonelosis en chiles—, Sheinbaum respondió que espera que no se trate de presión política y reiteró que México atenderá cualquier problema sanitario que se presente.

La Secretaría de Salud ya había aclarado que el brote vinculado a la lechuga no se originó en México y que, en el caso de los chiles, tampoco se ha confirmado ningún problema hasta el momento.

La mandataria señala que su gobierno espera que la medida se limite a motivos de protección y sostiene que México atenderá cualquier riesgo para la población que se identifique en productos agrícolas

Brote de salmonela: el retiro de Taylor Farms

Taylor Farms anunció el retiro voluntario de salsas y guacamole con jalapeño de cadenas como Walmart, Kroger, Target, Whole Foods, Trader Joe’s y Hannaford, distribuidos en unos 20 estados de Estados Unidos. La medida se activó luego de que la compañía fuera notificada de que Coast Citrus Distributors retiraba pimientos frescos del mercado por la misma sospecha de contaminación.

La empresa precisó que dejó de abastecerse de un agricultor de Sinaloa, identificado como la posible fuente del brote, aunque aclaró que hasta el momento no tiene conocimiento de ningún caso de enfermedad vinculado directamente con los productos retirados.

Fachada de un edificio de Taylor Farms con el logotipo de la empresa. Un círculo superpuesto a la izquierda contiene una pila de pimientos jalapeños verdes
Un edificio de Taylor Farms y jalapeños en un recuadro ilustran el contexto del brote de Salmonella vinculado a la empresa en Estados Unidos. (REUTERS/Magnific)

La investigación de CDC y FDA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmaron que investigan el brote, que hasta ahora ha dejado 345 personas enfermas en 27 estados y 36 hospitalizaciones. La pesquisa identificó a Chipotle Mexican Grill y Qdoba como receptores de los jalapeños importados por Coast Citrus Distributors, por lo que ambas cadenas dejaron de utilizar el producto.

Un segundo frente: la ciclosporiasis

En paralelo, Taylor Farms enfrenta el escrutinio por un brote distinto de ciclosporiasis, ligado a productos de una planta ubicada en el centro de México. La FDA señaló que existe un vínculo entre este padecimiento y la lechuga iceberg de esa planta, aunque la empresa aclaró que, hasta el 5 de agosto, el organismo regulador no había confirmado pruebas positivas de ciclospora en sus lechugas.

Como medida preventiva, la compañía suspendió toda adquisición y producción de lechuga iceberg proveniente del centro de México y ordenó una revisión interna de seguridad.

Impacto comercial

El brote de ciclosporiasis es considerado uno de los mayores por enfermedades transmitidas por alimentos en la historia reciente de Estados Unidos. Según NielsenIQ, las ventas de lechuga iceberg fresca cayeron 15.3% en las cuatro semanas que terminaron el 25 de julio, tras una baja previa de 11.1%. Cadenas como Chipotle y Sweetgreen también reportaron una disminución en el tráfico de clientes.

Temas Relacionados

Estados UnidosClaudia ShienbaumAguacateChilrPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kenia López Rabadán prepara su salida como presidenta de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados informa invitó a los titulares del Ejecutivo y del Judicial

Kenia López Rabadán prepara su salida como presidenta de la Cámara de Diputados

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidente viales y manifestaciones hoy 10 de agosto: volcadura en la México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidente viales y manifestaciones hoy 10 de agosto: volcadura en la México-Puebla

Cinco tipos de café que ayudan a reducir inflamación en el hígado graso

Tomar ciertas variedades de café puede mejorar el perfil hepático y disminuir el riesgo de progresión del hígado graso, según evidencia científica reciente

Cinco tipos de café que ayudan a reducir inflamación en el hígado graso

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

El ataque ocurrió en el cruce de Toltecas y Peñón; la SSC CDMX analiza las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar al responsable

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

La Beba aclara la relación que mantenía con César Gastélum tras versiones difundidas: “Teníamos un shippeo”

Rendición o traición: las apuestas que EEUU tendría para fracturar al CJNG luego de ofrecer más de 100 mdd en recompensas

“No salgan, por favor”: así se vivió el enfrentamiento entre militares y civiles durante una misa en Los Mochis, Sinaloa

Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán: similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez: ¿Quién es y cuántos años tiene su pareja Paola Dalay?

José Eduardo Derbez: ¿Quién es y cuántos años tiene su pareja Paola Dalay?

Survivor México confirma fecha para fin de temporada tan sólo un mes después de haber comenzado

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda y Yanet entre las finalistas

Novio de Aldo Rendón aguanta sus berrinches, la fuerte confesión del stylist en La Casa de los Famosos 2026

Tras fuerte pleito Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se piden disculpas en La Casa de los Famosos México: “Para mí eres una reina”

DEPORTES

Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos

Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos

Cuándo debutará Chucky Lozano con Los Angeles Galaxy en la MLS

PSG vs Aston Villa: cuándo y dónde ver EN VIVO la Supercopa de Europa desde México

Ryan García critica a exrival de Canelo Álvarez y asegura que no es leyenda: “Me hubiera encantado pelear”

Quién es Cristóbal Álfaro, el jugador que le dio a México el triunfo en el Campeonato CONCACAF Sub 20