“La Mañanera no se toca”: Morena advierte que la derecha busca recuperar el monopolio de la verdad

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, interviene con micrófono en mano durante la Reunión Nacional de Organización de Morena. (Ariadna Montiel Reyes)

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El partido Morena, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, acusa a la oposición de intentar cerrar el espacio de diálogo que representa la conferencia matutina del presidente. El partido sostiene que la libertad de expresión no implica privilegios para difundir versiones sin contraste y advierte que la democracia consiste en permitir que todas las voces sean escuchadas por el pueblo, según un comunicado difundido este 10 de agosto.

En el posicionamiento, Morena señala que al PRIAN no se le ha negado el acceso a ningún foro. Destaca que pueden ofrecer conferencias, entrevistas, comunicados y participar diariamente en radio, televisión y medios impresos. Para el partido oficialista, lo que incomoda a la oposición es haber perdido el control de la conversación pública y la posibilidad de imponer una sola versión de los hechos.

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Morena defiende la rendición de cuentas y acusa estrategia de calumnias

Morena afirma que la Mañanera permite una comunicación directa, transparente y diaria entre el gobierno y la ciudadanía, rompiendo el viejo monopolio de la información. El partido sostiene que, por primera vez, hay un espacio donde periodistas de medios nacionales, locales e independientes pueden preguntar y confrontar datos en vivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles. (Crédito: Gobierno de México)

El partido advierte: “El PRIAN ha convertido la mentira y la calumnia en una estrategia de comunicación: repite falsedades, presenta acusaciones sin pruebas y, cuando el gobierno responde con datos, documentos y la verdad de los hechos, grita ‘persecución’ o ‘censura’”.

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El argumento que usa el PAN para exigir control a la Mañanera del pueblo

El domingo 9 de agosto, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció una iniciativa para regular derecho de réplica en las conferencias matutinas Claudia Sheinbaum Pardo, con la intención de que se pueda responder en tiempo real a la mandataria cuando, a juicio del partido, desde ese espacio se difunda información falsa o tendenciosa.

jorge Romero Herrera, presidente del blanquiazul, sostuvo que la conferencia oficialista, financiada con recursos públicos, también debe sujetarse a reglas claras, datos verificables y obligaciones de rendición de cuentas.

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Jorge Romero, presidente nacional del PAN. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La propuesta incluye una respuesta inmediata durante las conferencias del Ejecutivo y retoma un planteamiento que Romero Herrera había adelantado el pasado 4 de agosto. En esa exposición, el dirigente nacional del partido ubicó la iniciativa en medio de la consulta pública sobre lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, que, según su postura, podrían abrir la puerta a un mayor control gubernamental sobre contenidos en medios y plataformas.

Las bancadas de Acción Nacional en el Congreso de la Unión buscarán que “se le pueda responder en tiempo real a la presidenta de la República” cuando se emita información que el partido considere falsa o sesgada desde Palacio Nacional. Romero fijó esa posición al afirmar que la mañanera no debe funcionar como un espacio de “persecución y calumnia” contra opositores. El dirigente panista afirmó que desde esa tribuna “se fabrican culpables” sin pruebas suficientes. Como ejemplo, citó el caso del exgobernador de **Baja California** Ernesto Ruffo Appel, de quien dijo que fue señalado “como culpable de un delito” en ese espacio “sin que aún termine un proceso en su contra”.

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