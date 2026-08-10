Mariana Ochoa comete grave error y la producción de La Casa de los Famosos México le advierte: “No puedes hablar” (ViX)

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El regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos México 2026 no solo ha provocado emoción entre los fan de OV7 y de la propia cantante, sino también preocupación pues sin que pasaran al menos 24 horas del reingreso, la también actriz ya recibió una dura llamada de atención por parte de la producción del reality show de Televisa.

Al haber estado con el exterior de forma directa por lo menos una semana, la cantante estuvo expuesta a información privilegiada que de acuerdo a la “amenaza” de La Jefa en el 24/7 del Exilio, ella sabía que no podía decir ni comentar y por lo cuál incluso podría perder la oportunidad de seguir compitiendo por quedarse en el reality show, pues la sanción sería severa.

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La Jefa interviene tras comentarios sobre el exterior

La noche del domingo, la producción de La Casa de los Famosos México permitió la entrada de Ximena Herrera al Exilio, donde Mariana Ochoa la recibió. Al poco tiempo, ambas comenzaron a hablar sobre lo que ha ocurrido en la competencia. Fue entonces que Mariana Ochoa hizo comentarios que insinuaban información del exterior, en particular sobre el papel de Fede Vigevani en el reality.

La conversación se tensó cuando Ximena Herrera mencionó: “Se me posicionó Fede, no en esta (eliminación), en la primera”, a lo que Mariana Ochoa intervino para aclarar que esa decisión no fue del youtuber. “Ese posicionamiento fue por indicación de La Jefa”, dijo, dejando entrever la presencia de indicaciones externas en el juego.

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La Jefa interviene tras comentarios sobre el exterior (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México 2026)

De inmediato, La Jefa interrumpió la charla con una advertencia directa: “Mariana, por favor, tú sabes que no puedes hablar absolutamente nada del exterior”. A Ximena Herrera también le pidió no comprometer a su compañera: “Te pido por favor que no comprometas a Mariana haciéndole ninguna pregunta del estilo”.

Polémica por posible regreso e información privilegiada

La decisión de la producción de resguardar a Mariana Ochoa y Ximena Herrera en El Exilio durante 48 horas ha generado debate entre la audiencia. Una de las dos podrá volver a la casa principal por decisión del público, lo que ha desatado preocupación entre seguidores del programa, quienes consideran que el regreso de alguna de ellas puede alterar la dinámica interna debido a la información del exterior que poseen.

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En redes sociales, usuarios expresaron su inquietud: “Yo digo que no regresen porque van a delatar a Fede”, escribió una seguidora. Otros cuestionaron el propósito de la dinámica: “¿Para eso quieren que regresen? ¿Para que ya tengan información de afuera? Es injusto para todos los demás participantes”.

La controversia aumentó cuando se supo que Mariana Ochoa también habló sobre una entrevista que concedió para Yordi Rosado después de su eliminación, lo que fue interpretado como otra violación a las reglas del formato.

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Reglas estrictas y supervisión constante de la producción

La estructura de La Casa de los Famosos México obliga a los participantes a mantenerse aislados, sin contacto ni información del exterior. La Jefa —figura de autoridad dentro del reality— mantiene vigilancia constante sobre las conversaciones para evitar filtraciones que puedan modificar el curso de la competencia.

La decisión de la producción de resguardar a Mariana Ochoa y Ximena Herrera en El Exilio durante 48 horas ha generado debate entre la audiencia (RS)

La producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido postura sobre las preocupaciones de los seguidores respecto a la posible ventaja que representa el regreso de una habitante informada sobre el exterior.

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Dinámica de votación y participación del público

Para definir quién regresará a la casa, la producción habilitó una votación abierta al público. Las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial de votaciones, escanear el código QR transmitido en vivo por Canal 5 y ViX, seleccionar a su favorita entre Mariana Ochoa y Ximena Herrera, y emitir su voto positivo.

Quienes cuentan con suscripción a ViX Premium pueden acceder a beneficios como votos múltiples, con hasta 10 votos acumulativos por sesión según las reglas del programa. La plataforma solo recibe votos durante la ventana habilitada durante las galas principales.

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Hasta el cierre de esta edición, la producción no había dado respuesta a las críticas sobre la dinámica del Exilio ni sobre la posible ventaja competitiva de las concursantes con información del exterior.