Cynthia Klitbo respalda actitud de Masad por el pleito con Ese Pérez: “Si le gusta bulear, tiene que aguantar vara”

La Casa de los Famosos - (ViX)

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La tensión entre Masad Altamimi y Ese Pérez durante el segundo posicionamiento de La Casa de los Famosos México no terminó cuando concluyó la gala. En una conversación con Gema Garoa, Cynthia Klitbo retomó el conflicto y lanzó una contundente reflexión sobre los comentarios relacionados con el origen y las creencias de Masad.

“Confundir a los árabes con que todos son chiítas y que todos son terroristas es muy grave”, afirmó Cynthia durante la charla con Aldo Rendón, en la que también reconoció que existe poco conocimiento sobre las diferencias culturales y geográficas de esa región.

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La actriz también recordó un enfrentamiento previo con Ese Pérez y explicó por qué decidió ponerle un límite a sus bromas. Sus declaraciones llegaron después de que ambos participantes protagonizaran una fuerte discusión durante el posicionamiento del 9 de agosto.

Cynthia Klitbo cuestiona las generalizaciones tras la pelea

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Bárbara Torres en Perú? La actriz revela el motivo de su enemistad. Captura: América Televisión.

La conversación entre Cynthia Klitbo y Gema Garoa comenzó con una reflexión sobre las diferencias entre los países árabes. “Sabemos muy poco de la geografía, ¿verdad? Porque no es así, no es lo mismo”, señaló Cynthia al hablar sobre la manera en que suelen mezclarse culturas y nacionalidades.

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Gema coincidió con la idea y puso un ejemplo relacionado con México y Latinoamérica. “Es como los mexicanos, que, o sea, como si dices algún chiste de que… a todo Latinoamérica, a los mexicanos”, comentó. Cynthia respondió afirmativamente y la conversación avanzó hacia la importancia de reconocer las particularidades de cada nación.

“Cada país tiene sus cosas”, resumió Gema, antes de enfatizar: “No generalices”. Cynthia, por su parte, explicó que procura acercarse a otras culturas: “Yo, como siempre he sido de acoplarme a los países y entender la cultura, porque de verdad sabemos muy poco”.

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“Es muy grave”: Cynthia habla de los comentarios sobre árabes

(Captura de pantalla)

La conversación tomó un tono más fuerte cuando Cynthia se refirió directamente a los estereotipos religiosos y culturales. “El pedo de confundir a los árabes con que todos son chiítas y que todos son terroristas es muy grave”, afirmó la actriz.

Aldo le preguntó entonces por un episodio relacionado con Ese Pérez. Cynthia recordó que ella también había tenido un conflicto con él: “Yo tuve mi confrontamiento con Ese porque a mí me traía buleada con lo de la roncada”. La actriz relató que finalmente decidió decirle que ese comportamiento no le agradaba.

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“Yo llegué y le dije: ‘No me gusta, no me bu…’”, contó Cynthia, quien posteriormente hizo una observación sobre la dinámica de las bromas dentro del programa: “Si le gusta bulear, tiene que aguantar vara, porque no a todo el mundo le gusta”.

Masad y Ese Pérez protagonizan el momento más polémico

El contexto de la charla se relaciona directamente con la confrontación protagonizada por Masad Altamimi y Ese Pérez durante el segundo posicionamiento de la cuarta temporada. Ese Pérez cuestionó la participación de Masad en las labores de limpieza y organización, vinculando el tema con su religión.

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Masad respondió molesto, pidió respeto por sus creencias y recordó comentarios anteriores de Ese Pérez sobre bombas, los cuales consideró ofensivos y relacionados con su origen árabe. Cynthia recordó uno de esos episodios durante su conversación con Gema: “Le dijo de la bomba que va a poner el árabe en el baño, un pedo así”. Gema reaccionó sorprendida: “¿En serio?”

La discusión entre Masad y Ese fue presentada por la producción como el posicionamiento elegido por el público como el mejor de la noche. Mientras el enfrentamiento se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la gala, Cynthia dejó clara su postura en la charla con Gema: para ella, las diferencias culturales no deben convertirse en etiquetas y “no generalices” fue la idea que terminó marcando su reflexión.

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