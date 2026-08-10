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Mariana Ochoa desata los memes tras llegar al Exilio: “Parece que se perdió en la isla junto con la Familia P. Luche”

La participante sorprendió durante su regreso a la casa y las redes no tardaron en compararla con personajes de televisión

Mariana Ochoa - (ViX)
Mariana Ochoa - (ViX)
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Mariana Ochoa volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, aunque esta vez no precisamente por una polémica dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Tras su llegada a “El Exilio”, los internautas no perdonaron su particular apariencia y comenzaron a llenar las redes de memes y comentarios sobre su look.

La cantante y actriz se encuentra en este espacio junto a Ximena Herrera, quien se convirtió en la segunda eliminada del reality este 9 de agosto. Ambas esperan hasta el martes para conocer cuál de las dos será elegida por el público para regresar a la competencia.

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Pero mientras llega ese momento, Mariana ya encontró una inesperada forma de mantenerse presente en la conversación digital: los memes. Su imagen durante la estancia en “El Exilio” provocó comparaciones que rápidamente llamaron la atención de los seguidores del programa.

Mariana Ochoa se convierte en blanco de los memes

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Uno de los comentarios que más llamó la atención comparó el aspecto de Mariana con una situación digna de una aventura televisiva. “Wey ajjsjajaa qué risa que Mariana parece que se perdió en la isla junto con la Familia P. Luche bdjfdj las greñas bien resecas”, escribió un usuario.

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La comparación no terminó ahí. Otro comentario convirtió a Mariana en un personaje de Bob Esponja y señaló: “Mariana Ochoa en el Exilio siendo el meme viviente de Calamardo pidiendo limosna con ese look…”.

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Las reacciones reflejan el tono de humor con el que algunos espectadores recibieron las imágenes de la participante en este nuevo escenario. Así, el Exilio pasó de ser únicamente una estrategia para mantener con vida la competencia a convertirse también en escenario perfecto para las bromas de los seguidores.

El look de Mariana provoca comparaciones inesperadas

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El detalle que más comentarios generó fue precisamente la apariencia de Mariana durante su estancia en el Exilio. Las redes aprovecharon su imagen para crear comparaciones y comentarios cargados de humor, convirtiéndola rápidamente en material para memes.

La frase sobre “las greñas bien resecas” se sumó a la comparación con la “Familia P. Luche”, mientras que la referencia a Calamardo llevó las burlas hacia un personaje completamente distinto. El resultado fue una serie de reacciones centradas más en su aspecto que en la propia dinámica del programa.

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Aunque los memes tienen un tono evidentemente humorístico, lo cierto es que Mariana consiguió colocarse nuevamente en la conversación alrededor del reality. Su estancia en el Exilio apenas comienza y ya dejó imágenes que los espectadores encontraron perfectas para convertirlas en contenido viral.

Mariana y Ximena esperan la decisión del público

La Casa de los Famosos México
El domingo 9 de agosto, la segunda gala del reality reveló el Exilio, un espacio inédito donde Ximena Herrera y Mariana Ochoa conviven 48 horas mientras el público vota. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

Mientras Mariana enfrenta la lluvia de memes, su futuro dentro de La Casa de los Famosos México 2026 todavía está por definirse. Después de su eliminación, Ximena Herrera llegó al mismo espacio donde ya se encontraba Mariana Ochoa, dando pie a un reencuentro inesperado.

Galilea Montijo explicó que “El Exilio” no significa el final del juego y que el público decidirá cuál de las dos tendrá una segunda oportunidad. La elegida podrá regresar a la casa, aunque no podrá nominar ni ser nominada durante esa semana.

La votación llegará este martes, pero Mariana ya consiguió algo antes de conocer el resultado: convertirse nuevamente en protagonista de las redes. Entre comparaciones, su paso por el Exilio demuestra que, al menos en los memes, la eliminación todavía está muy lejos de ser el final del espectáculo.

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