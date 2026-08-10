Selección Mexicana Femenil de Flag Football: quiénes son las jugadoras que buscarán el pase a los Juegos Olímpicos

Diana Flores, Andrea Martínez y Mónica Rangel comandarán al representativo nacional que participará en el Campeonato Mundial de Dusseldorf, Alemania. (Facebook/Diana Flores)

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La Selección Mexicana Femenil de Flag Football se alista para debutar en el Campeonato Mundial, que se disputará en Düsseldorf, Alemania, donde su primer partido será este jueves 13 de agosto ante la selección anfitriona.

El equipo nacional busca ratificar su posición como número uno del ranking mundial y actual campeón de los World Games, por lo que el principal objetivo es asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos.

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Estas son las jugadoras que buscarán el Campeonato Mundial para México. (Federación Mexicana de Fútbol Americano)

A continuación, te presentamos la lista de jugadoras que buscarán el pase a Los Ángeles 2028:

Diana Flores (Quarterback) Tania Rincón (Quarterback) Ximena Cuate (Quarterback) Silvia Contreras (Receptora) Mónica Rangel (Receptora) Andrea Martínez (Receptora) Yaritza Morales (D-Back) Victoria Chávez (D-Back) Ely Bourde (D-Back) Allison Salazar (D-Back) Angela Funes (D-Back) Haniel Reza (Rush)

Con esto, México conserva la base de aquel equipo que consiguió un campeonato agónico en los últimos segundos frente a los Estados Unidos dentro de los World Games que se llevaron a cabo el año pasado en Chengdú, China.

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Roster Selección Mexicana Varonil

Estos los jugadores de la Selección Varonil que buscarán conseguir el pase a los Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana Varonil también tendrán participación dentro del Campeonato Mundial y pese a ser superados tanto por Estados Unidos como Austria en el ranking mundial son favoritos para conseguir uno de los dos cupos que repartirá el torneo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A continuación, te presentamos quiénes son los jugadores que defenderán los colores nacionales en esta edición:

Diego Pérez (Quarterback) Víctor Balderramos (Quarterback) Damián Chirinos (Receptor) Cristopher Cardona (Receptor) Guillermo Villalobos (Receptor) Santiago Medina (D-Back) Javier Vivian (D-Back) Alonso Gaxiola (D-Back) Santiago Vargas (D-Back) Luis Jaramillo (D-Back) Alberto Villegas (Centro) Demián Váldez (Rush)

Con estos jugadores, México está listo para hacer historia y conseguir su boleto para la justa olímpica.

Calendario de juegos

Este es el calendario de juegos en el torneo. (TW Olimpismo Mexicano)

La selección femenina estará ubicada dentro del Grupo A junto a Italia, Alemania y Eslovenia, por lo que este será el calendario de partidos para seguirlas en vivo:

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Jueves, 13 de agosto

México vs. Alemania: 01:15 horas

México vs. Eslovenia: 08:45 horas

Viernes, 14 de agosto

México vs. Italia: 03:45 horas

En caso de obtener su clasificación como primer o segundo lugar de grupo, estos serían los horarios:

Sábado, 15 de agosto

Cuartos de final: 01:15 y 02:30 horas

Semifinales: 07:30 y 08:45 horas

Domingo, 16 de agosto

Partido por el 7° lugar: 00:00 horas

Partido por el 5° lugar: 02:30 horas

Partido por la medalla de bronce: 05:30 horas

Partido por la medalla de oro: 08:30 horas

La selección masculina estará ubicada dentro del Grupo C junto a Suiza, Alemania y Alemania, por lo que este será el calendario de partidos para seguirlos en vivo:

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Jueves, 13 de agosto

México vs Alemania: 02:30 horas

México vs Brasil: 10:00 horas

Viernes, 14 de agosto

México vs. Suiza: 06:15 horas

Sábado, 15 de agosto

Cuartos de final: 03:45 y 05:00 horas

Semifinales: 10:00 y 11:15 horas

Domingo, 16 de agosto

Partido por el 7° lugar: 01:15 horas

Partido por el 5° lugar: 03:45 horas

Partido por la medalla de bronce: 04:00 horas

Partido por la medalla de oro: 07:00 horas

Todos los encuentros tanto de México como de Estados Unidos podrán seguirse a través de las pantallas de ESPN tanto en TV como en su canal de Youtube, mientras que el resto de juegos se transmitirán en exclusiva en Disney +.

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