Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Joel Huiqui quiere que Erik Lira cumpla su sueño de ir a Europa (REUTERS)

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Joel Huiqui expresó que su mayor deseo es que a Erik Lira le vaya bien en su carrera futbolística y aseguró que, si a Lira le va bien, él se sentirá satisfecho.

Tras la victoria de Cruz Azul sobre New York City en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, el exjugador y ahora técnico de La Máquina reconoció que espera que Erik pueda cumplir su sueño profesional, aunque advirtió que la decisión sobre su futuro no depende de él. Finalmente, Huiqui enfatizó que, aunque mantiene su apoyo, hay factores fuera de su control en torno al destino del futbolista de 26 años.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Atlante's Daniel Gonzalez in action with Cruz Azul's Erik Lira REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Erik se irá a jugar a Europa?

De acuerdo con los últimos reportes, Erik Lira rechazó una oferta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos valuada en 12 millones de dólares más 2 millones en variables. Aunque la directiva de cementera había llegado a un acuerdo con el club árabe por la transferencia, la negociación dependía del visto bueno del jugador.

Fuentes cercanas al jugador mexicano sostienen que la prioridad de Lira es emigrar a Europa y que no contemplaba otros destinos fuera del futbol mexicano si no se concretaba una opción en el Viejo Continente. El mismo entorno confirmó que su objetivo principal es buscar una oportunidad en alguna liga europea durante el mercado de verano.

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Aug 6, 2026; Philadelphia, PA, USA; Philadelphia Union forward Milan Iloski (10) collides with Cruz Azul midfielder Erik Lira (6) in the first half during the Leagues Cup Phase One match at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

Ante este escenario, todo apunta a que Lira se mantendrá en Cruz Azul si no aparece una oferta de Europa en los siguientes días. El club celeste, por ahora, cuenta con el mediocampista entre sus planes para el torneo actual del Apertura 2026 y la Leagues Cup.

Erik Lira y su liderazgo en Cruz Azul

El aporte de Lira al Cruz Azul se refleja no solo en la cantidad de partidos disputados, sino en su evolución como pieza clave en la estructura defensiva y de mediocampo del equipo. Desde su llegada en el Clausura 2022, el mediocampista ha superado la barrera de los 170 encuentros en la Liga MX y ha sumado experiencia internacional con 18 partidos en la Liga de Campeones de la Concacaf. Su presencia constante lo ha llevado a acumular cerca de 200 apariciones oficiales con la camiseta celeste.

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Ante el cuestionamiento del creador de contenido sobre los rumores que lo vinculan en el Viejo Continente, Lira respondió que se va a Europa, pero sin dar fecha de partida. (TikTok/ @RobeGrill)

Dentro del plantel, el “Pitbull” ha alternado roles entre pivote y líbero, e incluso ha sido utilizado como tercer central cuando la estrategia lo exige. Este rango posicional le ha permitido erigirse como uno de los jugadores más confiables en la recuperación de balón y en la organización de la salida desde el fondo.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

En repetidas ocasiones, el cuerpo técnico le ha confiado la capitanía del equipo, lo que evidencia la confianza en su perfil de liderazgo y su ascendencia dentro del vestuario. Su trabajo silencioso, enfocado en la precisión de los pases cortos y el orden táctico, se ha traducido en títulos para la institución, incluyendo el Campeón de Campeones.

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