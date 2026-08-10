Gobierno invita a medallistas a La Mañanera tras récord de México en Juegos Centroamericanos 2026

Claudia Sheinbaum, anunció este lunes 10 de agosto durante La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional la invitación a los medallistas mexicanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe para asistir a la conferencia matutina del miércoles (presidencia)

Guardar

Claudia Sheinbaum anunció este lunes 10 de agosto durante La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional la invitación a los medallistas mexicanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 para asistir a la conferencia matutina del próximo miércoles. Esta convocatoria se da tras el récord de preseas conseguido por la delegación nacional en la última edición del certamen.

Durante la mañana, Sheinbaum destacó: “Muchas felicidades a todas y todos los deportistas que pusieron en alto la bandera nacional”. Cabe indicar que en la conferencia se contempla la presencia de Rommel Pacheco, titular de la CONADE, junto a parte del equipo que obtuvo medallas de oro.

PUBLICIDAD

La delegación de México se acerca a una nueva marca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Actualmente, casi todos los atletas cuentan con becas, afirmó la mandataria, y agregó que mantienen diálogo constante con las autoridades deportivas para determinar “lo que sea mejor para ellas y ellos para seguir en la competencia”. Las becas son de distinto nivel, adaptadas a las necesidades de los deportistas para que puedan continuar su preparación.

Becas y apoyos para continuidad deportiva

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es que los resultados no se queden solo en la justa centroamericana, sino que los atletas tengan la oportunidad de trascender en competencias mayores como los próximos Juegos Olímpicos. “Rommel está haciendo un gran trabajo al frente de la Conade y ha buscado que los deportistas participen en el mayor número de competencias posibles, de acuerdo con su avance y los puntajes que establecen las propias federaciones”.

PUBLICIDAD

Jugadoras de la Selección Mexicana femenina sub-23 campeonas y obtienen oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Asimismo, aseguró que el Gobierno busca dar todos los apoyos posibles para que los deportistas mexicanos asistan a competencias internacionales. “Las becas permiten que quienes así lo deseen puedan dedicarse de lleno al deporte”, dijo Sheinbaum.

Eduaro Herrea ganó los mil 500 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pero los jueces lo descalificaron minutos después de cruzar la meta. (Crédito: X)

Participación histórica de México en los Juegos Centroamericanos 2026

El desenlace de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 consolidó a México como la delegación dominante de la región, tras alcanzar un logro sin precedentes: 407 medallas totales, una cifra que no solo superó la marca anterior, sino que estableció un nuevo estándar para la competencia.

PUBLICIDAD

La delegación mexicana finalizó en la cima del medallero por tercera edición consecutiva, confirmando una hegemonía que se remonta a Barranquilla 2018. Este desempeño reafirma la continuidad de un proyecto deportivo que ha mantenido a México al frente de los países participantes.

El experimentado Diego Villalobos sumó una nueva presea a su trayectoria al conquistar la medalla de plata en la prueba de Solo Técnico de natación artística durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 (@OlimpismoMex)

Las cifras reflejan el alcance del logro: 167 preseas doradas, 125 de plata y 115 de bronce. El registro anterior, conseguido en Mayagüez 2010, quedó atrás, estableciendo ahora un reto aún mayor para futuras ediciones del evento.

PUBLICIDAD

En las disciplinas individuales y de conjunto, los deportistas mexicanos destacaron en especialidades como clavados, tiro con arco, atletismo, ciclismo y deportes acuáticos. Nombres como Osmar Olvera y Randal Willars sobresalieron entre los exponentes de clavados, disciplina donde México ha forjado una tradición de excelencia y resultados.