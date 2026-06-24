En 2030 el 38% de energía en México será renovable: anuncian estrategia sustentable para “fortalecer la soberanía nacional”

Claudia Sheinbaum aparece superpuesta a una representación tridimensional de México con instalaciones de energía eólica. (Jesús Avilés)

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía en México informó los avances respecto a la transición energética hacia la generación de energías renovables en el país, esto durante la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la secretaria, para alcanzar la soberanía energética, el Plan de Expansión es fundamental. Asimismo informó que la meta de la actual administración es llegar al 2030 con una producción de alrededor de 32000 megawatts adicionales de energía nueva “con fuentes nuevas y con nueva generación”, la cual se distribuye de la siguiente manera:

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22 mil 376 megawatts vendrán de fuentes renovables (energía fotovoltaica, eólica, termosolar y geotérmica). Lo que representa un 70% de la producción total.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía de México, expone los avances en la transición energética del país. (Presidencia)

CFE implementa el Proyecto Oasis para suministrar energía solar y reducir emisiones en Mulegé, Baja California

La CFE anunció la construcción de una central híbrida enMulegé, Baja California, con la que busca suministrar energía solar y reducir el uso de combustibles fósiles en la región.

El plan forma parte de la estrategia nacional de renovables presentada este 24 de junio y que prioriza abastecer zonas históricamente desconectadas de la red eléctrica.

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La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, detalló que la electricidad generada cubrirá el consumo de alrededor de 40 mil 000 hogares y evitará la emisión de más de 94,000 toneladas de CO2. El financiamiento para la transición energética nacional supera los 739,000 millones de pesos, de los cuales el 79% corresponde a proyectos bajo control de la CFE.

Calleja apuesta que en el año 2030 el 70% de la nueva capacidad eléctrica nacional provenga de fuentes renovables.