Estas son las reglas de Morena para competir por las 17 gubernaturas en 2027: registros, encuestas y separación de cargos

Morena, PT y PVEM establecen reglas estrictas para definir a sus perfiles rumbo a 2027.

La dirigencia nacional de Morena dio a conocer las reglas que regirán el proceso interno para definir a quienes encabezarán las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que posteriormente podrían convertirse en candidatas y candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027.

La convocatoria, presentada en conjunto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), establece fechas de registro, requisitos de participación, mecanismos de selección y una serie de restricciones dirigidas a garantizar condiciones de equidad entre quienes busquen representar a la coalición oficialista.

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Morena abre registros para aspirantes del 22 al 27 de junio

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, las personas interesadas podrán solicitar su inscripción entre el 22 y el 27 de junio de 2026, ya sea mediante una plataforma digital o de manera presencial.

El proceso estará organizado por bloques de entidades federativas y la recepción física de documentos se concentrará en el World Trade Center de la Ciudad de México. Los registros deberán acompañarse de la documentación requerida y de cartas compromiso establecidas por el partido.

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La Comisión Nacional de Elecciones será la encargada de validar cada solicitud y verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos estatutarios y legales.

Servidores públicos deberán separarse de sus cargos

Uno de los puntos más relevantes de la convocatoria es que las personas que actualmente desempeñen funciones como servidoras públicas, legisladoras o dirigentes partidistas tendrán que separarse de sus cargos para poder participar en el proceso.

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La dirigencia morenista explicó que esta medida busca garantizar condiciones de equidad y evitar ventajas derivadas del ejercicio de funciones gubernamentales o partidistas durante la contienda interna.

Asimismo, se reiteró la prohibición de que familiares directos de gobernadores en funciones participen en el proceso interno de Morena, una medida que forma parte de los lineamientos impulsados por el partido contra el nepotismo.

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Encuestas definirán a los perfiles mejor posicionados

La selección de las coordinaciones estatales se realizará mediante encuestas y estudios de opinión organizados por la Comisión Nacional de Encuestas.

La convocatoria establece que, en caso de existir más de seis personas interesadas en una misma entidad, Morena podrá aplicar mecanismos previos de evaluación para definir cuáles perfiles avanzan a la etapa final.

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Posteriormente, un máximo de seis aspirantes por estado participará en la encuesta definitiva, cuyo resultado será determinante para elegir a quien encabezará la coordinación correspondiente.

Además, se contempla la realización de encuestas espejo con el propósito de fortalecer la transparencia y dar certeza al proceso interno.

Reglas contra campañas anticipadas, recursos públicos y nepotismo

Morena también incluyó una serie de disposiciones para evitar prácticas que puedan generar ventajas indebidas entre los participantes.

Entre las principales reglas destacan:

Prohibición de actos anticipados de campaña

Prohibición de utilizar recursos públicos

Restricción de campañas ostentosas o con gastos excesivos

Rechazo al influyentismo, amiguismo y nepotismo

Prohibición de descalificaciones entre aspirantes

Obligación de realizar trabajo territorial y actividades de organización política

Las personas registradas deberán enfocarse en tareas como recorridos casa por casa, reuniones vecinales y organización de asambleas para fortalecer la estructura territorial del movimiento.

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Morena, PT y PVEM refrendan alianza rumbo a las elecciones de 2027

Durante la presentación de la convocatoria, los dirigentes nacionales de Morena, PT y PVEM confirmaron su intención de mantener la alianza electoral en la mayoría de las entidades que renovarán gubernatura en 2027.

Las dirigencias señalaron que el objetivo es preservar la unidad de la coalición y consolidar el proyecto político que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El proceso electoral de 2027 será uno de los más amplios del sexenio, ya que además de las 17 gubernaturas también estarán en juego los 500 escaños de la Cámara de Diputados federal, congresos locales, presidencias municipales y diversos cargos de representación popular.

Resultados se conocerán antes de concluir 2026

La convocatoria establece que la Comisión Nacional de Elecciones publicará la lista de registros aprobados y los resultados correspondientes a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

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Morena precisó que las determinaciones adoptadas por los órganos internos tendrán carácter definitivo e inapelable, con lo que quedará definido el grupo de perfiles que encabezará los trabajos políticos de la llamada Cuarta Transformación en las entidades que renovarán gubernatura en 2027.