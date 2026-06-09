México

Ataque armado en Zacatecas deja un policía muerto y dos heridos: abaten a presunto agresor

Una agresión armada contra elementos de la Policía Estatal Preventiva en Luis Moya dejó un agente muerto y dos heridos. En distintos hechos, autoridades detuvieron a presuntos agresores y aseguraron armas, equipo táctico y explosivos

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Elementos de seguridad desplegaron operativos en Luis Moya, Villanueva y El Salto tras los ataques registrados durante la jornada. (Facebook Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz)
Elementos de seguridad desplegaron operativos en Luis Moya, Villanueva y El Salto tras los ataques registrados durante la jornada. (Facebook Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz)

La violencia contra las fuerzas de seguridad volvió a hacerse presente en Zacatecas. La Vocería de la Mesa de Seguridad informó que este lunes se registró una agresión armada en el municipio de Luis Moya contra elementos de la Policía Estatal Preventiva, dejando como saldo un agente fallecido, dos más lesionados y un presunto atacante abatido.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje y vigilancia en la comunidad de Coesillos, una zona donde las corporaciones mantienen presencia permanente como parte de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

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Las autoridades señalaron que, durante el recorrido, los agentes fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. Los policías respondieron a la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento.

Como resultado del intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores perdió la vida en el lugar. Sin embargo, también se confirmó el fallecimiento de un elemento de la Policía Estatal Preventiva, quien sufrió lesiones por arma de fuego durante el ataque.

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Además, dos agentes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a recibir atención médica especializada. Según la información proporcionada por la Mesa de Seguridad, ambos se encuentran estables y bajo observación médica.

Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
La agresión contra policías estatales dejó un agente muerto y dos lesionados; además, fue abatido un presunto atacante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aseguran vehículo con explosivos

Tras los hechos registrados en Luis Moya, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda y rastreo en la región para localizar a otros posibles participantes en la agresión.

Durante estas acciones, las autoridades lograron asegurar un automóvil en los límites territoriales con el municipio de Asientos. En el interior de la unidad fueron localizados explosivos, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de la población y de los propios elementos operativos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el tipo o cantidad de explosivos asegurados ni sobre posibles vínculos del vehículo con grupos delictivos que operan en la zona.

Enfrentamientos también en Villanueva y El Salto

La jornada de violencia no se limitó al municipio de Luis Moya. La Vocería de la Mesa de Seguridad reportó que, en otro hecho ocurrido en Villanueva, elementos de seguridad repelieron una agresión armada y lograron la detención de dos presuntos responsables.

De acuerdo con el informe, ambos sospechosos resultaron lesionados durante el enfrentamiento. Uno de ellos es menor de edad, situación que obligará a las autoridades a seguir los procedimientos establecidos para adolescentes en conflicto con la ley.

Guardia Nacional
Autoridades aseguraron un vehículo con explosivos durante las acciones posteriores al enfrentamiento en Luis Moya. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Asimismo, se informó que personal del Ejército Mexicano fue atacado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en la localidad de El Salto.

Los militares repelieron la agresión y lograron el aseguramiento de diversas armas, así como equipo táctico presuntamente utilizado por los atacantes. Las autoridades no detallaron si hubo personas detenidas o fallecidas en este último incidente.

Los acontecimientos reflejan la compleja situación de seguridad que enfrenta Zacatecas, una de las entidades más afectadas por la disputa entre grupos criminales en los últimos años. Ante estos hechos, las corporaciones estatales y federales mantienen operativos coordinados en distintas regiones del estado con el objetivo de contener la violencia y reforzar la presencia institucional en zonas consideradas de riesgo.

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