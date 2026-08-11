Regreso a clases sin deudas: consejos para ahorrar en útiles, uniformes y libros

Regreso a clases en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A semanas del regreso a clases en el país, las familias mexicanas se enfrentan a uno de los momentos de mayor presión para su bolsillo. Surtir listas de útiles, comprar uniformes, mochilas y materiales, además de cubrir otros gastos escolares, se suma a los desembolsos realizados durante las vacaciones, poniendo a prueba la economía del hogar.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dieron a conocer a través de la Revista del Consumidor, que este periodo también puede convertirse en una oportunidad para fomentar hábitos financieros saludables desde la infancia.

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Involucrar a niñas y niños en la planeación de las compras, comparar precios y priorizar lo necesario ayuda a enseñar el valor del dinero, la organización del presupuesto y la importancia de un consumo más consciente y responsable.

Recomendaciones para ahorrar durante el regreso a clases

Diagnostica antes de comprar

Revisa con tus hijas o hijos los materiales del ciclo anterior. Identifiquen lo que se conserva en óptimas condiciones para su reutilización.

Este ejercicio reduce los gastos inmediatos y enseña a valorar los recursos disponibles; además, involucra a las infancias en la toma de decisiones financieras.

Anticipa y compara opciones

Comprar con antelación permite evitar el pago de sobreprecios, comunes en la víspera del inicio de clases.

Evalúa alternativas entre diversos establecimientos, marcas y calidades. Aprovechar las ferias de útiles escolares locales te permitirá conseguir productos a menor costo.

Una infografía de Infobae detalla pasos y opciones de crédito para reducir el gasto escolar de las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fomenta el cuidado de los útiles

Mantener los útiles en buen estado garantiza que sirvan para el próximo año, generando un ahorro directo a largo plazo.

Separa necesidades de deseos

La prioridad debe ser lo básico: libros, cuadernos y uniformes. Los artículos de moda pueden adquirirse más adelante.

Enseña a tus hijas e hijos a distinguir lo indispensable de lo superfluo, habilidad clave para la madurez financiera.

Usa el crédito con responsabilidad

Evalúa si realmente lo necesitas y si cuentas con la capacidad de pago para evitar el sobreendeudamiento.

Analiza el Costo Anual Total (CAT), tasa de interés y comisiones. Bien utilizado, puede ser un apoyo; de lo contrario, puede comprometer tu estabilidad financiera.

¿Qué opciones de crédito puedes considerar?

Créditos personales y de nómina: son opciones de financiamiento que no están destinadas a un gasto específico, por lo que pueden emplearse para cubrir diversas necesidades. En el caso del crédito de nómina, el ingreso que recibes de manera regular funciona como respaldo ante la institución financiera, por lo que no es necesario presentar un aval.

Tarjetas de crédito: se trata de una forma de capital revolvente que permite realizar compras sin pagar el monto total de inmediato. En otras palabras, haces uso de una línea de crédito disponible, la cual se renueva conforme realizas los pagos correspondientes.