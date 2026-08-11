Capturan a “El Búho”, noveno implicado en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

La periodista grabó el momento en el que un grupo de sujetos encapuchados ingresó por la fuerza a su domicilio y la secuestró. Días después fue hallada sin vida en un domicilio. (Redes sociales/Captura de pantalla)

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Un noveno implicado en el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y en coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el estado de Veracruz.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó durante la conferencia de prensa matutina de este martes la captura del sujeto, identificado como Sergio “N”, alias “El Búho”.

De acuerdo con el funcionario, el sujeto es identificado como coordinador operativo de un grupo delictivo al que le fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos y otros indicios, así como equipos de comunicación.

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Aunque no detalló el grupo criminal al que pertenece, entre los detenidos informados previamente por la Fiscalía General del Estado de Veracruz se encuentran un líder del Grupo Sombra, conocido también como Mafia Veracruzana, así como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

Harfuch detalló que la investigación del asesinato está encabezada por la Fiscalía Estatal e informó que hasta el momento suman nueve personas detenidas relacionadas con el asesinato de la periodista, quien fue secuestrada en su propio domicilio en Nanchital por un grupo de sujetos encapuchados que ingresaron a la fuerza. El hecho quedó grabado en video por la propia comunicadora.

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La periodista fue localizada sin vida 24 días después de su secuestro

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

A principios del mes de julio, la Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo del cuerpo de la periodista en un rancho del municipio de Moloacán, 24 días después de su secuestro.

José del Carmen Cadena, alias “Delta 7″, fue uno de los arrestados en Coatzacoalcos que habría revelado el sitio donde fue asesinada Roxana Guzmán, lo que posibilitó su localización.

Las autoridades acreditaron que el homicidio de la comunicadora fue producto de un grupo criminal con división de tareas. Tres de los detenidos fueron acusados por participar directamente en la privación ilegal de la libertad de la mujer: Javier Iván, alias “Delta 1″ y líder del Grupo Sombra; José del Carmen Cadena, alias “Delta 7″ y Luis Arturo, alias “Delta 11″ o “El Pelón”.

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De acuerdo con las autoridades, los tres hombres actuaron en complicidad con Karen Monserrat, alias “La Hiena”, en el homicidio posterior de la comunicadora.

Por su parte, los cuatro detenidos restantes fueron identificados como Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y que presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a las operaciones del grupo delictivo.

Agentes de policía custodian la vivienda de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados no identificados en su domicilio el 2 de junio, en Nanchital, estado de Veracruz, México, el 12 de junio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

El secuestro de la periodista ocurrió la mañana del 2 de junio, alrededor de las 06:00 horas, cuando tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en su domicilio en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en Nanchital.

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Roxana Guzmán pudo grabar parte del momento en el que los sujetos rompieron la puerta de su casa e ingresaron a la vivienda, luego le arrebataron el celular y se la llevaron a la fuerza.

La violencia en contra de la periodista comenzó en marzo de 2017, cuando su esposo Carlos Fernández Escalante fue asesinado a balazos en la colonia Brunet de Nanchital. La organización CIMAC detalló que Guzmán se vio obligada a abandonar Veracruz por motivos de seguridad. En ese entonces trabajaba para el Diario del Istmo.

Luego de que la investigación no estableció un vínculo directo con el quehacer de Guzmán, en enero de 2026 regresó a la entidad y fundó el medio Pulso Informativo del Sureste que sumó cerca de 20 mil seguidores en pocos meses.

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Desafueran al alcalde de Ixhuatlán del Sureste por caso Roxana Guzmán

La puerta de la casa de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados no identificados en su residencia el 2 de junio, se ve dañada en Nanchital, estado de Veracruz, México, el 12 de junio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

El pasado 9 de agosto, el Congreso de Veracruz aprobó el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, luego de que la Fiscalía del Estado lo implicó en la investigación del asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Las autoridades lo señalan por su presunta participación en la orden de secuestro de la periodista porque supuestamente tenía en su poder una fotografía en la que se observaba al edil con un arma de fuego.

Al respecto, y previo a su desafuero, el alcalde dijo que las indagatorias en su contra se basaban en una fotografía realizada con inteligencia artificial y recordó que desde el inicio de su administración comenzaron a circular imágenes realizadas con IA donde se le observaba con armas.

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Además, dijo que aunque conoció a la periodista, jamás tuvieron algún tipo de comunicación: “Nunca crucé palabras, nunca tuve una relación con ella y soy el primer interesado en que esto se resuelva por el bien de la familia y de mi familia”, comentó.