Influencers Dominik Armenta y Alfredo Valenzuela comparten historia de superación en su viaje a París: Karely Ruíz reacciona

Fue Valenzuela quien abrió la narrativa con una confesión que sus seguidores no esperaban. “Hace cuatro años cuando no había nada, hace cuatro años cuando pensé que no saldría adelante (@dominikarmenta @vipalfredovlza/Instagram)

Guardar

Alfredo Valenzuela y Dominik Armenta volvieron a París con su hijo y convirtieron ese reencuentro con la ciudad en una oportunidad para repasar, en redes sociales, el camino recorrido desde que eran, en sus propias palabras, “nosotros dos con tantos sueños y tan poco dinero”. Cuatro años después de aquel primer viaje a Europa, la pareja publicó reflexiones paralelas desde el mismo escenario: el Arco del Triunfo.

Fue Valenzuela quien abrió la narrativa con una confesión que sus seguidores no esperaban. “Hace cuatro años cuando no había nada, hace cuatro años cuando pensé que no saldría adelante, hace cuatro años cuando tuve que pedir dinero prestado para traerte de viaje por primera vez a Europa”, escribió en su cuenta de Instagram. La publicación acumuló reacciones en pocas horas.

PUBLICIDAD

Dominik Armenta y Alfredo Valenzuela comparten una romántica cena en París (vipalfredovlza/Instagram)

Lo que Dominik soportó sin que nadie lo supiera

Una pareja se fotografía ante el iluminado Arco del Triunfo en París durante la noche, en una composición que fusiona dos momentos distintos. (@dominikarmenta @vipalfredovlza/Instagram)

Valenzuela no solo habló de dinero. En su texto reconoció que Armenta atravesó situaciones que no le correspondían: “Soportaste problemas que no debías tener, soportaste tristeza y estrés que no tenías que vivir, pero te quedaste”. Para él, esa decisión de quedarse fue la prueba de algo que el dinero no puede comprar.

“No tenía nada en la cartera, pero me demostraste que el dinero no era importante”, escribió. La frase resume el tono de toda la publicación: una historia de pareja que, según él mismo narró, estuvo marcada por la escasez antes de transformarse en lo que hoy viven.

PUBLICIDAD

Armenta respondió desde su propia cuenta con una versión que completó el relato. “Aún recuerdo la primera vez que estuvimos aquí. Éramos nosotros dos con tantos sueños y tan poco dinero”, publicó. Y agregó un detalle que Valenzuela había mencionado solo en términos generales: “Gastaste tus ahorros y hasta pediste prestado para poderme traer a conocer”.

Armenta respondió desde su propia cuenta con una versión que completó el relato. “Aún recuerdo la primera vez que estuvimos aquí. Éramos nosotros dos con tantos sueños y tan poco dinero (@dominikarmenta @vipalfredovlza/Instagram)

El regreso y el “sentimiento diferente”

Lo que sí enumeró fue todo lo que existe ahora y no existía entonces: “Una familia, un hermoso hijo, más tranquilidad y muchas cosas que antes no teníamos”(@dominikarmenta @vipalfredovlza/Instagram)

Armenta admitió que este segundo viaje a París no se sintió igual al primero. “No sé por qué, pero esta vez me dio un sentimiento diferente”, escribió, sin precisar si ese cambio era nostalgia, gratitud o algo más difícil de nombrar.

Lo que sí enumeró fue todo lo que existe ahora y no existía entonces: “Una familia, un hermoso hijo, más tranquilidad y muchas cosas que antes no teníamos”. Junto a eso, también reconoció el peso del camino: “Tantos cambios y tantos momentos que nos han llevado hasta aquí”.

PUBLICIDAD

Su publicación cerró con una imagen mental dirigida a sus versiones de hace cuatro años. “Me encantaría que aquellos dos de las últimas fotos pudieran vernos hoy, que pudieran ver todo lo que pasó después, todo lo que tuvimos que aprender, perder, ganar y construir para volver a estar en este mismo lugar”, escribió Dominik Armenta.

“Me encantaría que aquellos dos de las últimas fotos pudieran vernos hoy, que pudieran ver todo lo que pasó después, todo lo que tuvimos que aprender, perder, ganar y construir para volver a estar en este mismo lugar” (@dominikarmenta @vipalfredovlza/Instagram)

Abundancia un hijo y una sorpresa en camino

Hacia el final de su mensaje, una frase llamó la atención de sus seguidores. Valenzuela escribió que nunca les faltará nada “a ti y a nuestro hijo o bueno, A NUESTROS HIJOS” (@dominikarmenta @vipalfredovlza/Instagram)

Del lado de Valenzuela, el contraste económico fue explícito. “Hoy con los bolsillos llenos, las cuentas de banco con dinero ahorrado y millones de dólares asegurados, bendito Dios”, publicó, antes de señalar que lo que ambos soñaban “se quedó corto” frente a lo que hoy viven.

PUBLICIDAD

Hacia el final de su mensaje, una frase llamó la atención de sus seguidores. Valenzuela escribió que nunca les faltará nada “a ti y a nuestro hijo o bueno, A NUESTROS HIJOS”, con el plural en mayúsculas y seguido de un emoji de sonrisa. Ninguno de los dos confirmó de manera explícita un segundo embarazo en sus respectivas publicaciones.

La reacción de Karely Ruiz

El intercambio no pasó desapercibido para Karely Ruiz, quien dejó un comentario en la publicación de Armenta. “Qué hermosa”, escribió la modelo regiomontana, a lo que Armenta respondió: “Gracias bb” (Captura de pantallaKarely y su esposo)

El intercambio no pasó desapercibido para Karely Ruiz, quien dejó un comentario en la publicación de Armenta. “Qué hermosa”, escribió la modelo regiomontana, a lo que Armenta respondió: “Gracias bb”. El cruce breve entre ambas generó reacciones adicionales entre los seguidores que siguieron el hilo de comentarios.

PUBLICIDAD

Karely fue víctima reciente de un presunto intento de secuestro aún en investigación, uno de los posibles perpetradores ya ha sido detenido.

No es el primer crímen contra influencers, el propio Alfredo Valenzuela fue víctima de robo de vehículos valuados en cientos de miles de pesos.

Las familias de influencers coinciden en su residencia regiomontana, núcleo familiar muy sólido y al parecer tienen una amistad estrecha.

Armenta cerró su publicación con una frase que sintetizó el espíritu de ambas entradas: “Qué bonito y qué fuerte es poder mirar atrás y pensar: algún día soñamos con estar aquí. Y mira, lo logramos”.

PUBLICIDAD