México enfrenta una nueva realidad con los adultos mayores: superarán a niños y adolescentes y crece la demanda en los servicios de salud

Un niño sentado en el suelo sostiene la mano de una mujer adulta mayor sentada en un sillón, ambos en una sala de estar mexicana con luz de tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El envejecimiento de la población mexicana está avanzando de forma paulatina pero constante, modificando la composición demográfica del país sin grandes estridencias.

De acuerdo con el INEGI, casi el 14% de la sociedad pertenece al grupo de personas mayores de 60 años. Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) anticipa que para el año 2030, México contará con más adultos mayores que niños y adolescentes, un cambio que redefinirá la vida social y traerá desafíos significativos para el sistema de salud nacional.

Este fenómeno no es exclusivo del país, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que América Latina experimenta este proceso con rapidez inédita. El impacto ya se refleja en la vida diaria de las familias, así como en la manera en que se concibe el cuidado y el bienestar de los sectores vulnerables.

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En este contexto, emergen nuevas necesidades: mayor demanda de atención médica, cuidados especializados, acompañamiento constante y apoyo a quienes asumen el papel de cuidadores. Lejos de considerarse una carga, este cambio obliga a revalorar y profesionalizar la labor del cuidado, distribuyéndola de forma más efectiva entre familias, instituciones y servicios profesionales.

El valor del cuidado familiar ante el envejecimiento

En México, más de 31 millones de personas, principalmente mujeres, brindan cuidados a familiares dependientes o adultos mayores en sus propios hogares, según datos del INEGI. Este hecho evidencia la solidez de las redes familiares, pero también señala la urgencia de evolucionar el sistema de salud con alternativas complementarias.

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Una infografía detalla que más de 31 millones de mexicanos brindan cuidados familiares a adultos mayores, evidenciando los desafíos del envejecimiento en el país, según datos del INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Odaliz López, cofundadora de Shalom enfermería, enfatizó que el envejecimiento poblacional representa tanto un desafío como una oportunidad para transformar la visión y la práctica del cuidado.

“El panorama de envejecimiento en el país se muestra como uno retador, pero también como una oportunidad para transformar la manera en que entendemos y ejercemos el cuidado”, indicó.

El crecimiento sostenido de enfermedades crónicas como Alzheimer, Parkinson, dolencias cardiovasculares y diabetes, ha incrementado la necesidad de cuidados especializados, sobre todo para quienes superan los 60 años. La falta de personal capacitado, la saturación hospitalaria y el impacto físico y emocional en los cuidadores obligan a replantear el modelo tradicional de atención.

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Soluciones para el problema sanitario

Frente a este panorama, existen diversas opciones como ofrecer cuidados a domicilio en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y otras regiones del país. Este modelo se adapta a las necesidades de cada familia, contribuyendo tanto al bienestar del paciente como al descanso del cuidador principal.

Entre los beneficios, destacan la reducción de hospitalizaciones innecesarias gracias a la prevención y el seguimiento oportuno, la minimización de riesgos asociados a largas estancias en instituciones de salud y la posibilidad de un entorno más humano para los enfermos. Además, se promueve el envejecimiento digno, se fortalece la salud emocional y se impulsa una rutina integral que abarca movilidad, alimentación y compañía en todas las etapas de la vida.

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De cara a 2030, el reto central no será únicamente ampliar la cobertura de los servicios sanitarios, sino transformar la comprensión del cuidado en una sociedad donde la familia ha sido históricamente el pilar principal. El avance de soluciones profesionales a domicilio puede marcar la diferencia entre un sistema saturado y uno que logre adaptarse exitosamente a la nueva realidad demográfica, gestionando el envejecimiento de manera más eficiente y humana.